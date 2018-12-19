 ناجية من داعش: أحاول دائما أخذ الطريق الأقرب إلى الحياة | ثقافة ومجتمع | DW | 25.12.2018

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ثقافة ومجتمع

ناجية من داعش: أحاول دائما أخذ الطريق الأقرب إلى الحياة

قصص كثيرة توالت عن الأسيرات الإيزيديات بقبضة تنظيم "داعش" الإرهابي. وقصص تروي مأساة التعامل معهن كـ"سبايا" من قبل عناصر هذا التنظيم. ولا تنتهي القصص بتحريرهن، فمنهن من يعشن حبيسات الماضي ومنهن من يصنعن حياة جديدة.

Jesidische Frau in Deutschland (Salwa)

سلوى هي إحدى الناجيات من قبضة داعش، رمت ماضيها وراء ظهرها وأخذت طريقها نحو العمل الخيري لكل من يحتاجها وتعهدت على نفسها مساعدة كل من مر بظروف الحرب والخطف والأسر. من ينظر إلى صور سلوى مع الأطفال، يشعر بالأمل يشع من عينيها مع ابتسامة رقيقة تزين صورها. ربما لا يخطر في بال أحد بأن خلف هذه الإبتسامة تحديات وكفاح للوصول إلى الأفضل.

سلوى الفتاة العشرينية تعيش الآن في ألمانيا بعدما جاءت للعلاج النفسي عن طريق برنامج ولاية بادن فورتمبيرغ بالتعاون مع منظمة الجسر الجوي الألمانية التي يترأسها الدكتور الألماني من أصل أيزيدي ميرزا ديناي. المنظمة تعمل في مساعدة ضحايا الحرب في العراق للمعالجة الطبية في ألمانيا. ومن هنا بدأت سلوى بالكفاح والتعلم لتوصل صوت المرأة الأيزيدية.

Jesidische Frau in Deutschland (Salwa)

الناجية الإيزيدية سلوى مع السفيرة الأمريكية بإيطاليا في ندوة دولية حول حرية الأديان عقدت في روما

حياة أخرى مع تحديات جديدة

حرصت سلوى عند مجيئها إلى ألمانيا على تعلم اللغة الألمانية والعمل، إضافة إلى المشاركة في مؤتمرات في عدة دول أوروبية لتتكلم عن أحوال المختطفات، كالمؤتمر الدولي لحقوق الأديان في روما. وتذكر سلوى أنها لا تحب الارتباط بعمل محدد، لذا فهي تساهم وتساعد بمجهودها وبمالها الخاص كلما سنحت لها الفرصة.

كما أنها زارت العراق مع منظمة "جسرنا" (منظمة هيوار) لتقديم التبرعات إلى الأطفال اليتامى الذين يعيشون في المخيمات في شمال العراق. المنظمة تعمل كجسر لإيصال التبرعات والمساعدات من أوروبا إلى العراق وتركز على دعم اللاجئين في العراق الذين عانوا من إرهاب داعش."توجعت كثيرا برؤيتي للأطفال لكن كانت تجربة جميلة علمتني القوة ومواجهة الحياة"، تقول سلوى. وتذكر أن تجربتها هي التي دفعتها لعدم الإستسلام والرضوخ للواقع.

"أحاول دائما أخذ الطريق الأقرب إلى الحياة"

" هدفي هو إظهار الجانب القوي والإيجابي للمرأة الايزيدية وهذا هو ما أحاول جاهدةً إيصاله" وتضيف سلوى:  "نحن الإيزيديون لا نهتم بأنفسنا ولا بمظهرنا عندما نمر بظروف صعبة. أحاول دائما أخذ الطريق الأقرب إلى الحياة".

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مراسلون - الإيزيديون في شمال العراق بعد الاضطهاد

من بين طموحاتها وأهدافها هو بناء مشروع خاص بها بمساعدة منظمات أخرى، يكون مختص بالأطفال اليتامى، تقول سلوى "ما ينقصني هو الدعم المادي فقط، لوحدي لا أستطيع".

نظرة المجتمع للمرأة الأيزيدية

العيش كناجية ليس بالأمر الهين، حتى بعد المعالجة النفسية التي تلقتها الإيزيديات الناجيات في العراق وألمانيا. الإنتقادات والنظرات من المجتمع هو تحد آخر يواجهنه، "تعرضت لمضايقات في الكثير من المرات إلكترونيا وعلى الواقع أيضاً"، تذكر سلوى وتضيف: "لكن أرى الأمر بشكل طبيعي فالكل يواجه انتقادات". من المضايقات التي يتعرضن لها أيضا هي نظرات الشفقة من البعض، "عندما نلتقي بشخص ما ويعرف بأننا ناجيات ينظر لنا بعين الشفقة وهذا يصعب الأمر علينا أكثر في التأقلم". لكنها تتلقى الكثير من التعاطف والتشجيع من المجتمع الألماني. بل إن كثيرا من الأيزيديات يعتبرن سلوى قدوة لهن ويرحبن بشجاعتها وأعمالها الخيرية. وخاصة أن سلوى لا تعمل فقط على إيصال صوت المرأة الأيزيدية للعالم بل على تغيير واقع المرأة الأيزيدية التي تحكم عليها البيئة التي تربت وترعرعت بها، كما تقول.

Jesidische Frau in Deutschland (Diylar Shingaly)

وقفة احتجاج في شتوتغارت لناجين من سنجار في الذكرى السنوية الثالثة لمجازر تنظيم داعش الإرهابي بحق الإيزيديين

ذكريات وصور تلاحقها

في سؤالنا لسلوى عن شعورها بعدما زارت العراق لأول مرة بعد تحريرها، تقول: " زيارتي كانت بداية لأشياء كثيرة وفي نفس الوقت نهاية لأشياء أخرى، انتابني شعور بالخوف عندما ذهبت إلى سنجار والبيت الذي كبرت به" وتصف سلوى شعورها بالانتماء، بأنه قد ضاع كما ضاع الإيزيديون، بين مقتول ومخطوف ومهاجر.

وتضيف سلوى بالقول "أرى القوة في كل إمرأة إيزيدية بشكل عام وفي كل ناجية بشكل خاص". ورغم كل هذه الذكريات المؤلمة تحاول سلوى مساعدة المختطفات وتغيير نظرة المجتمع لهن كنساء ناجيات، وبهذا الخصوص تقول سلوى: "لدي فكرة لمشروع متعلق بهذا الشأن في المستقبل" لكن سلوى تريد في الوقت الحالي التركيز على دراستها لإتمام طريقها إلى النجاح والعمل.

ماريون ماكغريغور/ خ.س/ مهاجر نيوز

  • Irak Jesiden (picture-alliance/ZUMA Wire/D. Honl)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    تاريخ من الاضطهاد

    على مدى مئات السنين، اضطُهدت الأقلية الإيزيدية بسبب بعض معتقداتها الدينية، حيث تجمع الإيزيدية بين الزرادشتية والمانوية والمسيحية والإسلام. على مدار التاريخ، تعرض الإيزيديون للقتل أو الإجبار على التحويل إلى دياناتٍ أخرى ووصل الحد إلى استعبادهم. ورغم أن الأقلية الإيزيدية، الناطقة باللغة الكردية، قد تعرضت للاضطهاد من قبل، خاصةً في العراق، إلا أن ما حدث عام 2014 كان بمثابة تحول مأساوي في تاريخها.

  • Irak Jesiden auf der Flucht (picture-alliance/abaca/Depo Photos/Y. Akgul)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    إبادة جماعية

    في عام 2014، شنّ تنظيم "الدولة الإسلامية" هجوماً كبيراً على مناطق واسعة من العراق وسوريا، وسيطر التنظيم في وقتها على مساحات شاسعة من الأراضي، وعاث فسادً في مناطق مثل جبل سنجار، موطن أجداد الإيزيديين. قتل التنظيم في وقتها أكثر من 5000 شخص واختطف ما يصل إلى 10 آلاف شخص، كثير منهم من الأطفال، والنساء، ووصفت الأمم المتحدة الحدث بأنه "إبادة جماعية".

  • Irak Jesiden (picture-alliance/AP Photo/M. Alleruzzo)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    العبودية والسبي

    قام تنظيم "الدولة الإسلامية" بـ"سبي" مئات الفتيات والنساء في أعقاب الاعتداء، وعرضوهن في ما يسمى "سوق النخاسة"، فباعوا النساء الإيزيديات واشتروهن كـ"سبايا"، وأنشأوا قاعدة بيانات لجميع النساء، بما في ذلك صور لهنّ، لتوثيق من اشتراهنّ ولضمان عدم هروبهن. وبينما تمكنت عشرات من النساء من الهرب والنجاة، ما زالت مئات آخريات في عداد المفقودات.

  • Irak Jesiden (picture-alliance/ZUMA Wire/G. Romero)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    المفقودون

    ما زال الآف الرجال والنساء والأطفال من الإيزديين في عداد المفقودين. فيما يتهم البعض السلطات العراقية بأنها لم تقم بخطوات جدية للعثور على المفقودين، بعد عمليات تحرير الموصل في كانون الأول/ ديسمبر 2017. ويخشى الإيزيديون أن يبقى مصير ما يقارب 3000 إيزيدي مجهولًا إلى أجلٍ غير مسمى.

  • Türkei Flüchtlingscamp Jesiden (picture-alliance/abaca/Deop Photos/Y. Akgul)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    الشتات

    في أعقاب هجوم تنظيم "الدولة الإسلامية" المتشدد على الإيزيديين، فر العديد منهم إلى الدول المجاورة أو إلى أوروبا وخارجها. وبينما وجدت بعض الأسر ملجأ خارج بلدها، أُجبر آخرون على البقاء في مخيمات في كردستان العراق. تساعد الأمم المتحدة في إعادة بناء منازل الإيزيديين في موطن أجدادهم، لكن الكثيرين لازالوا يعتقدون بأن "داعش" يشكل تهديدًا على وجودهم.


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