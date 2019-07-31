 نائب ميركل يطالب بتوفير فرص تأهيل مهني لكبار السن | أخبار | DW | 09.11.2019

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أخبار

نائب ميركل يطالب بتوفير فرص تأهيل مهني لكبار السن

طالب وزير المالية الاتحادي ونائب المستشارة ميركل، أولاف شولتس، بتوفير فرص التأهيل المهني في وظائف جديدة وضمان ذلك لكبار السن في ظل التغيرات السريعة في سوق العمل على ضوء التحول إلى نظام الرقمنة.

Symbolbild Arbeiten am Laptop (picture-alliance/chromorange)

في ظل التغيرات السريعة التي تحدث في سوق العمل عبر التحول إلى نظام الرقمنة، طالب وزير المالية الاتحادي ونائب المستشارة أنغيلا ميركل، أولاف شولتس، بحق كبار السن في الحصول على تدريب مهني في وظائف جديدة.

مختارات

يساعد مخبز في شرق ألمانيا على دمج لاجئ سوري في المجتمع. فمن خلال برنامج للتدريب والتأهيل المهني، يبدأ محمد حمزة حياة جديدة في ألمانيا وبناء مستقبله كخباز. (11.03.2019)

كشف استطلاع ألماني حديث عن زيادة عدد اللاجئين الذين يقومون بالتدريب المهني في الشركات الألمانية. ومازال "الموضوع الأساسي" في الحصول على فرصة تدريب هو إتقان اللغة. (15.08.2019)

وقال شولتس في تصريحات لشبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت (التاسع من تشرين ثان/نوفمبر 2019) إنه يتعين ألا يتوقف هذا الحق على ما إذا كان الفرد عاطلا عن العمل أم لا، وأضاف: "لا يمكننا توقع بقاء كافة مجالات العمل، لكن يمكننا أن نعطي حقا يُمكّن الموظفات والموظفين فوق 40 أو 50 عاما من تعلم مهنة جديدة تماما".

وأوضح شولتس: "لا يستطيع أحد في هذه الفئة العمرية أن يخضع لتدريب مهني مجددا وفقا للشروط الموضوعة للمراهقين اليوم. نريد استحقاقا لبداية مهنية جديدة، بما في ذلك دعم حكومي لفترة انتقالية، حتى يمكن اتخاذ مثل هذه الخطوة في منتصف العمر مع مسؤوليات تجاه الأبناء والمنزل".

وأشار شولتس إلى أن الأمر يدور حول استحقاق وليس حول إلزام كبار السن باتخاذ مثل هذه الخطوة، موضحا أن هذا ينبغي أن يكون قرارا مستقلا وواعيا من صاحبه.

ح.ع.ح/ع.ج (د.ب.أ)

  • Symbolbild - Designer

    التدريب المهني في ألمانيا

    متطلبات عدة

    لا ريب في أن الاطلاع على آخر المستجدات التقنية تساعدك على النجاح بأي مجال تعمل به. ولكن الأهم من هذا قدرتك على مزج قدراتك الفردية بمتطلبات العمل أو التدريب الوظيفي لتظهر جوهر إمكانياتك على الصعيد المهني.

  • Deutschland Azubis beginnen mit Lehre

    التدريب المهني في ألمانيا

    الساعاتي

    يعتمد كل شيء في عصرنا الحالي على تقنيات متطورة حتى في مهنة الساعاتي، فمثلاً يحاول هذا المتدرب أن يتفهم جوهر الساعة وتركيبتها ليتمكن من إصلاحها وتفكيكها فيما بعد.

  • Bildergalerie Handwerk

    التدريب المهني في ألمانيا

    النجار

    تاريخياً يرجع استخدام الآلات في مجال النجارة إلى فترة أقدم من مجال الساعاتي، فيحاول هذا التلميذ مثلاً إصلاح مسنن لإحدى طواحين الهواء التاريخية. ورغم أن التدريب المهني في مجال التجارة رائد، إلا أن أمثال هذه الطواحين يندر بناؤها في الوقت الحالي.

  • Auszubildender Dachdecker

    التدريب المهني في ألمانيا

    المسقِّف

    يعد هذا النوع من التدريب المهني من أقدم الأعمال اليدوية، لكن نقابة المسقفين الألمانيين اشتكت مؤخراً من ارتفاع أعداد المسقفين ذوي الوزن الزائد، الأمر الذي يعيق من تحركاتهم وممارستهم لأعمالهم. ويعتبر عدم الخوف من المرتفعات من الشروط التي تؤهل المتدربين لممارسة هذه المهنة.

  • Friseur Azubi Friseurberuf Hairstylistin

    التدريب المهني في ألمانيا

    مسرحة الشعر

    تشهد العديد من البلاد ارتفاعاً في أعداد النساء العاملات في وظائف كانت تقتصر على الرجال تقليدياً. ورغم ذلك نجد العديد من الوظائف التي مازال جنس دون آخر يتسيدها، فمثلاً مهنة تسريح الشعر تبقى مهنة أنثوية بالدرجة الأولى.

  • Werkzeugmechanikerin

    التدريب المهني في ألمانيا

    ميكانيكية الآلات الثقيلة

    خلافاً لمهنة مسرحات الشعر، فإن تصنيع الآلات ليومنا هذا يهيمن عليها الذكور دون الإناث. ولكن ذلك لا ينفي أيضاً وجود نساء يعملن في هذا المجال. فالفتاة في الصورة تدرس تصنيع الآلات، أما مدارس التدريب المهني، فترحب بكلا الجنسين دون تمييز في حالة الرغبة.

  • Deutschland Ausbildung zur Hebamme

    التدريب المهني في ألمانيا

    القابلة

    مهنة مقتصرة على الفتيات حتى يومنا هذا. ويستمر التدريب المهني ثلاث سنوات تختمها الفتاة إما بالعمل في إحدى العيادات أو بشكل مستقل. ونرى في الصورة جزءا من التعليم العملي لهؤلاء الفتيات، حيث يتعلمن التعامل مع الأطفال من خلال الدمى.

  • Lehrlingsausbildung der Handwerkskammer

    التدريب المهني في ألمانيا

    الجزار

    على خطى المعلم يسير التلاميذ. حتى موعد تقديمهم لأداء الامتحان النهائي يتدرب التلاميذ في ملحمة حقيقية. وقد كانت هذه المهنة حتى وقت قصير مهنة مقتصرة على الذكور.

  • Unterricht in der Berufsschule

    التدريب المهني في ألمانيا

    مدارس مهنية

    إلى جانب الجزء العملي في المعمل، يجب زيارة المدارس المهنية للجوانب النظرية. ويدعى هذا بالنظام المزدوج إذ يجمع الجانب النظري مع العملي. ويعتقد الكثير أن هذا الأمر هو السبب وراء سمعة ألمانيا اللامعة على صعيد التدريب المهني.

  • Symbolbild Berufsschüler

    التدريب المهني في ألمانيا

    على مقاعد الدراسة

    مهما اختلفت التخصصات المهنية، يجمع طلابها أمر واحد ألا وهو مقاعد الدراسة، حيث يتم تعيينهم في شركات مختلفة لأغراض تعليمية تمكنهم في نهاية الأمر من التعرف على أوضاع العمل وذلك ليس فقط على المستوى التخصصي ولكن أيضاً على صعيد العمل عموماً.

  • Symbolbild Arbeitsmarkt

    التدريب المهني في ألمانيا

    إيجاد الوظيفة

    خلال رحلة البحث عن عمل هناك أمور لا بد من اعتبارها، أهمها ميول الشخص ونصائح أهله وأصدقائه أو حتى المعمل الذي تدرب فيه. ويقدم مركز المعلومات المهنية في ألمانيا والمعروف باسم BIZ نصائح للمتدرب.

    الكاتب: تقى هلال/هنريك بوهمة


مختارات

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