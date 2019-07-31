نائب ميركل يطالب بتوفير فرص تأهيل مهني لكبار السن

في ظل التغيرات السريعة التي تحدث في سوق العمل عبر التحول إلى نظام الرقمنة، طالب وزير المالية الاتحادي ونائب المستشارة أنغيلا ميركل، أولاف شولتس، بحق كبار السن في الحصول على تدريب مهني في وظائف جديدة.

وقال شولتس في تصريحات لشبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت (التاسع من تشرين ثان/نوفمبر 2019) إنه يتعين ألا يتوقف هذا الحق على ما إذا كان الفرد عاطلا عن العمل أم لا، وأضاف: "لا يمكننا توقع بقاء كافة مجالات العمل، لكن يمكننا أن نعطي حقا يُمكّن الموظفات والموظفين فوق 40 أو 50 عاما من تعلم مهنة جديدة تماما".

وأوضح شولتس: "لا يستطيع أحد في هذه الفئة العمرية أن يخضع لتدريب مهني مجددا وفقا للشروط الموضوعة للمراهقين اليوم. نريد استحقاقا لبداية مهنية جديدة، بما في ذلك دعم حكومي لفترة انتقالية، حتى يمكن اتخاذ مثل هذه الخطوة في منتصف العمر مع مسؤوليات تجاه الأبناء والمنزل".

وأشار شولتس إلى أن الأمر يدور حول استحقاق وليس حول إلزام كبار السن باتخاذ مثل هذه الخطوة، موضحا أن هذا ينبغي أن يكون قرارا مستقلا وواعيا من صاحبه.

ح.ع.ح/ع.ج (د.ب.أ)