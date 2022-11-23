نائب مستشار ألمانيا: لو كنت مكان نوير لارتديت شارة "حب واحد"

قال نائب المستشار الألماني، روبرت هابيك، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد، (23 نوفمبر/ تشرين 2022) في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني "زي.دي.إف": "كنت سأصبح مهتما برؤية ما سيفعله الحكم إذا جاء شخص حاملا لشارة حب واحد... كنت سأخاطر في هذا الأمر... لكان ذلك احتجاجا معتدلا"، مضيفا أن الأمر يدور في النهاية حول شارة وليس حول شكل احتجاجي "معقد" مثلما يفعل نشطاء المناخ من الجيل الأحدث.

وذكر هابيك أنه يتذكر الاحتجاجات التي صارت رمزا وغيرت شيئا ما، مثل ركوع لاعب كرة القدم الأمريكي كولين كايبرنيك في عام 2016 كعلامة ضد العنصرية، مضيفا أنه صارت بعد ذلك احتجاجات أوسع ضد العنصرية في الرياضة. وأشار هابيك إلى أن الشيء المميز هو أنه على عكس البطولات السابقة، فإن كأس العالم في قطر سياسي ولم يعد هناك أي رياضة غير سياسية، وقال "ثم بالطبع تسأل نفسك أيضا كيف ستتصرف في هذا الموقف"، مشيرا إلى أنه لا يستطيع التحدث نيابة عن الآخرين، لكن ما هو متاح واضح.

مونديال قطر 2022 ينطلق الأحد في ظل انتهاكات لحقوق الإنسان

وتم الإعلان عن شارة "حب واحد" في سبتمبر/ أيلول الماضي كحملة مشتركة من قبل العديد من المنتخبات الوطنية الأوروبية، بما في ذلك المنتخب الألماني. والشارة الملونة التي يرتديها قائد الفريق رمز للمساواة وعدم التمييز وحرية التعبير في كأس العالم. ثم أعلن الفيفاأول أمس الاثنين أنه سيفرض عقوبات على ارتداء الشارة خلال مونديال قطر - وبناء على ذلك أعلن الاتحاد الألماني تخليه عن الشارة، ما أدى إلى انتقاده وانتقاد المنتخب بالرضوخ للفيفا، وهو ما نفاه المسؤولون.

ح.ز/ ا.ف (د.ب.أ)