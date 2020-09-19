نائب رئيس وزراء إسبانيا: حان الوقت كي تصبح إسبانيا جمهورية

قال نائب رئيس وزراء إسبانيا المنتمي لليسار المتطرف اليوم السبت (19 سبتمبر/ أيلول 2020) إن الفضيحة المالية التي هزت العائلة المالكة تمثل "لحظة تاريخية" للضغط من أجل التحول إلى النظام الجمهوري.

وقال بابلو إغلاسياس زعيم حزب يونيداس بوديموس الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية بإسبانيا إن الملكية لم تعد مناسبة لجيل الشباب.

وأضاف في اجتماع حزبي "يتضاءل عدد الناس، لا سيما الشباب، الذين يرون أنه لا يمكن للمواطنين في القرن الحادي والعشرين اختيار رئيس دولتهم وأنه لا يتعين عليه المثول أمام العدالة مثل أي مواطن ولا يمكن عزلة من منصبه إذا ارتكب جريمة".

وغادر ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس البلاد الشهر الماضي تحت وطأة فضيحة ويعيش حالياً في الإمارات.

وكان كارلوس ملكاً محبوباً وتنازل عن العرش لنجله فيليبي في عام 2014 بعد قضية احتيال ضريبي شملت أفراداً من عائلته وقيامه برحلة لصيد الأفيال في وقت كان يعاني فيه الإسبان من ركود كبير.

وأظهر استطلاع للرأي نشر في أغسطس/آب لصحيفة إيه بي سي الموالية للنظام الملكي أن 56 في المئة ممن جرى استطلاعهم يؤيدون الملكية مقابل 33.5 في المئة يؤيدون النظام الجمهوري.

ع.ح./ص.ش. (رويترز)