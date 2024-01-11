نائب مستشار ألمانيا: لا يمكن استيعاب الاتهام الموجه لإسرائيل

بدأت اليوم في لاهاي جلسة الاستماع الأولى لدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وهو اتهام قال نائب المستشار الألماني إنه لا يمكنه استيعابه. روبرت هابيك أكد في الوقت نفسه تعاطفه مع الناس في غزة.

قال روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه لا يمكنه استيعاب الاتهام بالإبادة الجماعية الذي توجهه جنوب أفريقيا ضد إسرائيل على خلفية الحرب بقطاع غزة.

وقال هابيك، والذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد، اليوم الخميس (11 يناير/ كانون الثاني 2024) خلال زيارته لمدينة سديروت الإسرائيلية، إنه يكن كل التعاطف مع الأشخاص الذين يعانون في قطاع غزة ويفقدون أسرهم وأطفالهم "من خلال هذه المواجهة الشنيعة".

جدير بالذكر أن مدينة سديروت تبعد بضعة كيلومترات عن قطاع غزة، وتنتمي للمناطق التي تمت مهاجمتها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وقال هابيك بالنظر إلى الأعمال التي تقوم بها القوات المسلحة إن إسرائيل تعلم أنه لا يمكن الاستمرار على هذا النحو، واستدرك قائلا: "ولكن الإبادة الجماعية شيء مختلف بعض الشيء، فهي الرغبة المتعمدة في القضاء على مجموعات عرقية أو مجموعات دينية، والإبادة المتعمدة."

وأضاف نائب مستشار ألمانيا أنه صحيح أن الجيش الإسرائيلي يقبل أن أشخاصا يموتون، إلا أن القوات لا تستهدف مدنيين ولا توجه نحو غزة من أجل قتل أطفال أو اغتصاب نساء وقتلهم بعد ذلك.

وأشار إلى أن هناك اختلافا قائلا "حركة حماس سارت هنا عبر الشوارع بهدف وحيد وهو قتل أكبر عدد ممكن من الناس، وبالأحرى جميع من يروهم، بشكل أعمى". يشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية

وبدأت اليوم الخميس جلسة الاستماع الأولى لدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي. وتسعى جنوب أفريقيا لإثبات أن إسرائيل متعمدة إبادة الفلسطينيين. وترفض إسرائيل هذا الاتهام بشكل حاسم.

ا.ف/ ح ز (د.ب.أ)