  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماس
غزو أوكرانيا
التغيرات المناخية
سياسةالشرق الأوسط

نائب مستشار ألمانيا: لا يمكن استيعاب الاتهام الموجه لإسرائيل

١١ يناير ٢٠٢٤

بدأت اليوم في لاهاي جلسة الاستماع الأولى لدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وهو اتهام قال نائب المستشار الألماني إنه لا يمكنه استيعابه. روبرت هابيك أكد في الوقت نفسه تعاطفه مع الناس في غزة.

https://p.dw.com/p/4b7jk
صورة لوزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في برلين بتاريخ 13 ديسمبر 2023
صورة من: Florian Gaertner/photothek/IMAGO

قال روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه لا يمكنه استيعاب الاتهام بالإبادة الجماعية الذي توجهه جنوب أفريقيا ضد إسرائيل على خلفية الحرب بقطاع غزة.

وقال هابيك، والذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد، اليوم الخميس (11 يناير/ كانون الثاني 2024) خلال زيارته لمدينة سديروت الإسرائيلية، إنه يكن كل التعاطف مع الأشخاص الذين يعانون في قطاع غزة ويفقدون أسرهم وأطفالهم "من خلال هذه المواجهة الشنيعة".

جدير بالذكر أن مدينة سديروت تبعد بضعة كيلومترات عن قطاع غزة، وتنتمي للمناطق التي تمت مهاجمتها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وقال هابيك بالنظر إلى الأعمال التي تقوم بها القوات المسلحة إن إسرائيل تعلم أنه لا يمكن الاستمرار على هذا النحو، واستدرك قائلا: "ولكن الإبادة الجماعية شيء مختلف بعض الشيء، فهي الرغبة المتعمدة في القضاء على مجموعات عرقية أو مجموعات دينية، والإبادة المتعمدة."

وأضاف نائب مستشار ألمانيا أنه صحيح أن الجيش الإسرائيلي يقبل أن أشخاصا يموتون، إلا أن القوات لا تستهدف مدنيين ولا توجه نحو غزة من أجل قتل أطفال أو اغتصاب نساء وقتلهم بعد ذلك.

 وأشار إلى أن هناك اختلافا قائلا "حركة حماس سارت هنا عبر الشوارع بهدف وحيد وهو قتل أكبر عدد ممكن من الناس، وبالأحرى جميع من يروهم، بشكل أعمى". يشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية

وبدأت اليوم الخميس جلسة الاستماع الأولى لدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي. وتسعى جنوب أفريقيا لإثبات أن إسرائيل متعمدة إبادة الفلسطينيين. وترفض إسرائيل هذا الاتهام بشكل حاسم.

  ا.ف/ ح ز  (د.ب.أ)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

صورة لوزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في برلين بتاريخ 13 ديسمبر 2023

نائب المستشار الألماني من مسقط: نحث إسرائيل على تجنب قصف المناطق السكنية

نائب المستشار الألماني من مسقط: نحث إسرائيل على تجنب قصف المناطق السكنية

أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن بلاده تحث إسرائيل على ضمان الرعاية الطبية والإنسانية للمدنيين في غزة وتجنب وقوع مجاعات مشيرا في الوقت نفسه إلى مسؤولية حماس عن "المعاناة الفظيعة" التي طالت عددا كبيرا من الناس.
سياسة٩ يناير ٢٠٢٤
وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير (يسار)، ووزير المالية بتسلئيل سموتريش (يمين) في الكنيست - 29 ديسمبر 2022

برلين وباريس تنتقدان تصريحات إسرائيلية بشأن "تهجير" سكان غزة

برلين وباريس تنتقدان تصريحات إسرائيلية بشأن "تهجير" سكان غزة

بعد الولايات المتحدة، نددت فرنسا وألمانيا بتصريحات وزيرين في الحكومة الإسرائيلية بشأن عملية طرد محتملة للفلسطينيين من قطاع غزة وإعادة الاستيطان إليه، فيما ندد الاتحاد الأوروبي بالتصريحات "التحريضية" للوزيرين الإسرائيليين
سياسة٣ يناير ٢٠٢٤
صورة من القاهرة لوزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في القاهرة بتاريخ 9 يناير 2024

بيربوك: معاناة الفلسطينيين في غزة لا يمكن أن تستمر

بيربوك: معاناة الفلسطينيين في غزة لا يمكن أن تستمر

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على دور مصر في إطلاق سراح الرهائن والتفاوض على هدنة في غزة، في الوقت الذي حذر فيه تقرير من أن ثلث الرهائن الاسرائيليين لدى حماس معرضون لخطر الموت.
سياسة٩ يناير ٢٠٢٤