مَنْ يشَحَذْ مخالب هجوم برشلونة بعد لويس سواريز؟

في 24 من يناير/ كانون الثاني الجاري سيتمم الدولي الأوروغوياني لويس سواريز عامه الثاني والثلاثين، وهو أمر يُدركه جيداً المسؤولون في برشلونة الإسباني الذي يعتمد عليه في خط الهجوم برفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي. حتى أن سواريز نفسه قال مؤخراً بصراحة إن الواقع سيحتم على إدارة النادي الكاتالوني البحث عن مهاجم جديد، حين تحدث عن بداية النهاية مع برشلونة قائلاً: "من المؤكد أن برشلونة يحتاج لاعباً لحمل القميص رقم 9. أبلغ من العمر حالياً 31 عاماً. على النادي أن يفكر في المستقبل. عليه أن يوقع مع لاعبين جدد". وسجل لويس سوايز الذي يرتبط بعقد مع برشلونة حتى منتصف 2021، 132 هدفاً في المباريات التي لعبها بقميص البلوغرانا.

وفي ظل فشل منير الحدادي في أن يكون بديلاً مناسباً للنجم الأوروغوياني، بدأ النادي الكتالوني بدأ بالفعل رحلة البحث عن مهاجم آخر شاب. وفي هذا السياق سمّت صحيفة "دياريو" الكتالونية خمسة مرشحين محتملين لقيادة هجوم برشلونة في المستقبل القريب، وهم:

فرناندو يورينتي

رغم عدم نجاح المهاجم الإسباني فرناندو يورينتي في تحقيق الكثير بتوتنهام هوتسبير الإنجليزي بسبب صعوبة كسب المنافسة أمام الموهوب هاري كين الأكثر شباباً، إلا أن صحيفة "دياريو" الكتالونية تضعه في لائحة المرشحين لخلافة سوايز. ومنذ بداية هذا الموسم الحالي لم يسجل يورينتي في جميع المنافسات سوى أربعة أهداف، ثلاثة منها في مرمى ترانمير روفرز القادم من دوري الدرجة الرابعة بالدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.

قد لا يكلف انتقال فرناندو يورينتي خزائن برشلونة الكثير فقيمته في سوق الانتقالات حسب موقع ترانسفير ماركت سوى 3.5 مليون يورو. لكن السؤال هنا: هل هو جيد بما فيه الكفاية لقيادة هجوم برشلونة أم أن على البلوغرانا التركيز على فوزه بخدمات زميله هاري كين؟

كيفن غاميرو

كما هو حال فرناندو يورينتي فإن الفرنسي الفرنسي كيفن غاميرو لا يشعر بالسعادة مع ناديه الحالي فالنسيا. وبالرغم من تسجيله لـ60 في الليغا الإسبانية، إلا أنه لم يسجل في الموسم الحالي سوى هدفين فقط. انتقال الفرنسي الشاب (31 عاماً) قد لا يكلف خزائن برشلونة سوى 12 مليون يورو، لكن هناك شكوك ما إن كان غاميرو البديل المناسب للويس سواريز.

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ألفارو موراتا

طريد ريال مدريد الإسباني ألفارو موراتا المرشح الأكثر شباباً وموهبة من سابقيه. لعب موراتا لريال مدريد ويوفونتس وسجل في الليغا الإسبانية 25 هدفاً. لكن يبدو أن انتقاله إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي صيف 2017 كان خطأ كبيراً، إذ لم يسجل في البرميرليغ سوى تسعة أهداف هذا الموسم، مضيعاً الكثير من الفرص التهديفية.

صفقة انتقال موراتا إلى برشلونة لن تكلف النادي الكثير من الأموال، فقد تراجعت قيمته في سوق الانتقالات منذ انضمامه إلى تشيلسي. لكن عودته إلى الدوري الإسباني قد تكون أحد العوامل الحاسمة في عودته إلى مستواه المعهود. كما أن هناك شائعات تقول إن مستشاريه يعملون على انتقاله إلى أحد فرق الليغا إسبانيا في كانون الثاني/ يناير الجاري. فهل سيلتحق موراتا بقائمة اللاعبين الذين لعبوا لريال مدريد وخصمه الكتالوني في مشوارهم الرياضي؟

كريشتوف بيونتيك

رغم تصريح اللاعب البولندي كريشتوف بيونتيك (23 عاماً) مؤخراً بإعجابه الشديد بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، إلا أن الصحيفة الإسبانية تضعه على لائحة المرشحين المحتملين لخلافة سواريز. ويرتبط اسمه بالكثير من الأندية الكبيرة في الدوريات الأوروبية للتنافس من أجل الحصول على خدماته، ومنها ريال مدريد وبرشلونة ويوفونتوس. سجل بيونتيك 21 هدفاً في 19 مباراة خاضها ناديه الإيطالي جنوة الذي لا يوافق على انتقاله إلا مقابل مالي كبير قد يصل إلى 50 مليون يورو.

وخطف مهاجم جنوة الأضواء في مستهل هذا الموسم من الدوري الإيطالي وحتى قبل انطلاق "سيري A"، وذلك بتسجيله 10 أهداف في المباريات التحضيرية للفريق الذي قدم إليه هذا الصيف من كراكوفيا مقابل 4 ملايين يورو فقط. ثم واصل تألقه في أول مباراة رسمية بتسجيله رباعية في مرمى ليتشي (درجة ثانية) قبل حتى الوصول إلى نهاية الشوط الأول من مباراة الفريقين في مسابقة الكأس الإيطالية في 12 آب/ أغسطس الماضي، قبل أن يبدأ اللاعب الذي أطلق عليه لقب "بيستوليرو"، أي المسدس لأنه يحتفل بأهدافه وكأنه يطلق النار، تألقه ضد فرق الدرجة الأولى الإيطالية.

تيمو فيرنر

سجل نجم لايبزيغ تيمو فيرنر 45 هدفاً في 80 مباراة خاضها بقميص النادي الألماني. وعبر فيرنر مؤخراً عن رغبته في الانضمام إلى أحد الأندية الكبيرة، حيث ينتهي عقده مع لايبزيج صيف 2020، ما يقرب احتمالية قبول النادي ببيعه هذا الصيف للاستفادة من مردود الصفقة. لكن صفقة انتقاله المحتملة لن تكون رخيصة، إذ تُقدر قيمته في سوق الانتقالات بأكثر من 65 مليون يورو.

وإذا ما أراد برشلونة الفوز بخدمات اللاعب الشاب فعليه منافسة غريمه الملكي بالمقام الأول، فقد تحدثت تقارير عن رغبة ريال مدريد في التخلص من نجمه الفرنسي كريم بنزيما والتعاقد مع مهاجم موهوب. ووضعت هذه التقارير اسم تيمو فيرنر على لائحة البدلاء خصوصاً مع رغبة فيرنر في ارتداء قميص الأبيض الملكي، من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية.

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017 بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017 يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017 في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017 نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017 "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017 المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017 نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017 سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017 الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017 في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة الكاتب: صلاح شرارة



ع.غ