إنها حركة "مي تو/ أنا أيضا"، التويترية المناهضة للتحرش الجنسي. أجبرت الحركة عشرات المشاهير المتهمين بالتحرش الجنسي على الاستقالة من وظائفهم بعد فضحهم من قبل الضحايا. ومن بينهم نجوم من هوليود وسياسيون من بريطانيا.

في خريف العام الماضي 2017 أطلقت حركة "مي تو/ أنا أيضا" الممثلة الأمريكية أليسا ميلانو كوسم عبر حسابها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي. حظي الوسم بتفاعل عالمي أججه شروع قيام عدد من النساء برواية قصص تحرّش تعرضن لها في حياتهن. وقد تحّول الوسم إلى انتفاضة نسائية عمت أرجاء العالم، لاسيما بعد فضيحة هزت هوليود إثر تقارير عن قيام المنتج السينمائي الشهير هارفي وينستن بالتحرش على مدى ثلاثين عاما.