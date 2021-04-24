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مي تو

إنها حركة "مي تو/ أنا أيضا"، التويترية المناهضة للتحرش الجنسي. أجبرت الحركة عشرات المشاهير المتهمين بالتحرش الجنسي على الاستقالة من وظائفهم بعد فضحهم من قبل الضحايا. ومن بينهم نجوم من هوليود وسياسيون من بريطانيا.

في خريف العام الماضي 2017 أطلقت حركة "مي تو/ أنا أيضا" الممثلة الأمريكية أليسا ميلانو كوسم عبر حسابها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي. حظي الوسم بتفاعل عالمي أججه شروع قيام عدد من النساء برواية قصص تحرّش تعرضن لها في حياتهن. وقد تحّول الوسم إلى انتفاضة نسائية عمت أرجاء العالم، لاسيما بعد فضيحة هزت هوليود إثر تقارير عن قيام المنتج السينمائي الشهير هارفي وينستن بالتحرش على مدى ثلاثين عاما.

NEW YORK, NY - JUNE 11: Producer Scott Rudin and the cast of Hello, Dolly! accept the award for Best Revival of a Musical onstage during the 2017 Tony Awards at Radio City Music Hall on June 11, 2017 in New York City. (Photo by Theo Wargo/Getty Images for Tony Awards Productions)

بعد فضائح التحرش الجنسي.. هل تنجح هوليوود في محاربة التنمر؟ 24.04.2021

ينطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الشهيرة، لكن صخب الحفل والاستعدادات له في ظل كورونا لم يطغ على صخب آخر متصاعد يتمثل في ظاهرة التنمر. فهل تنجح هوليوود، التي هزتها فضائح التحرش الجنسي، في محاربة التنمر؟
21.02.2020Harvey Weinstein leaves the Manhattan Criminal Court, as a jury continues with deliberations on February 21, 2020 in New York City. - The disgraced movie mogul, 67, faces life in prison if the jury of seven men and five women convict him of a variety of sexual misconduct charges in New York. (Photo by Johannes EISELE / AFP) (Photo by JOHANNES EISELE/AFP via Getty Images)

الحكم بسجن المنتج السينمائي الأمريكي واينستين 23 عاما 11.03.2020

وجهت أكثر من 80 امرأة، بينهن نجمات كبيرات في هوليود، اتهامات للمنتج السابق هارفي واينستين تتعلق بالتحرش الجنسي والاغتصاب. والآن أصدرت محكمة في حكما قاسيا عليه بعد إدانته في قضية اعتبرت انتصارا لحركة "#مي تو".

Logo der Me Too Aktion in Gaza. Die Akivisten der Aktion überlassen die Urheberrechte unserer Korri in Gaza,

Me Too Gaza# تفتح فضاء "صريحا" عن التحرش الجنسي في غزة 22.04.2019

حملة "مي تو" ضد التحرش الجنسي وصلت قطاع غزة وفتحت هامشا كبيرا للفتيات للحديث عن ظاهرة التحرش الجنسي في مجتمع محافظ، كمجتمع غزة، ومدى تأثير الظاهرة على نفسية الفتيات ضحايا التحرش الجنسي من مختلف الأعمار.
نساء ورجال مغاربة يستعدون للخروج إلى شوارع البلد لتوزيع صافرات على النساء بهدف وقايتهن من الاعتداء في الفضاء العمومي.

"ماساكتاش".. هل ستقي الصافرة المغربيات شر التحرش؟ 06.11.2018

نساء ورجال مغاربة يستعدون للخروج إلى شوارع البلد لتوزيع صافرات على النساء بهدف وقايتهن من الاعتداءات اللفظية والسلوكية في الفضاء العمومي. الحركة اختارت لحملتها شعار "إذا لم يحترمك، صفري".
***Archivbild*** ARCHIV - 02.09.2011, Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen: Mesut Özil steht im Spiel gegen Österreich vor einer Deutschlandfahne auf dem Platz. (zur dpa-Berichterstattung zum Rücktritt von Mesut Özil aus der Nationalmannschaft vom 23.07.2018) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

حملة #MeTwo : ألماني .. لكن ليس بالقدر الكافي؟ 08.08.2018

ميشيل عبد الله، يكوتو وإديل بايدار لديهم تجربة مع العنصرية في ألمانيا. هل يمكن للجدل من خلال حملة #MeTwo أن يغير شيئا؟ الفنانون الثلاثة أجابوا من منطلق نظرتهم الشخصية على السؤال حول الهوية.