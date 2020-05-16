ميونيخ يحسم "الكلاسيكو" ويقترب من لقبه الثامن على التوالي

نجح بايرن ميونيخ في تجاوز محطة هامة في طريقه للمحافظة على لقب بطل الدوري الألماني، بعدما تغلب على مطارده المباشر بوروسيا دورتموند في عقر داره، بهدف نظيف، اليوم الثلاثاء (26 مايو/أيار)، في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة.

وجاء هدف الفوز لبايرن ميونخ على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول للمباراة وسجله يوزوا كيميش، مستغلا خطأ فادحا لحارس دورتموند، السويسري رومان بوركي، الذي كان متقدما عن مرماه، ما أتاح الفرصة لكيميش للعب الكرة بذكاء، عالية ساقطة خلف بوركي.

ونجح البافاريون في الذود عن مرماهم في الشوط الثاني، حارمين لاعبي دورتموند من إدراك التعادل، لينتهي اللقاء بالهدف الوحيد لميونيخ، وثلاث نقاط هامة للغاية، رفعت رصيده إلى 64 نقطة، بفارق سبع نقاط عن دورتموند الثاني.

ومع بقاء ست مراحل في الدوري، تبدو فرص دورتموند ضعيفة جدا لانتزاع الصدارة والظفر بلقب الدوري، الذي يحتكره بايرن ميونيخ منذ سبع مواسم، وها هو يستعد لحصد لقبه الثلاثين في تاريخ المسابقة.

وجدد النادي البافاري فوزه على بوروسيا دورتموند بعدما كان سحقه برباعية نظيفة ذهابا في ميونيخ ، ليحقق فوزه الـ48 في 102 مواجهة في تاريخ مباريات الفريقين مقابل 25 خسارة و29 تعادلا.

في المقابل، فشل بوروسيا دورتموند في رد الاعتبار لخسارته المذلة ذهابا وتلقى ضربة موجعة في سعيه الى اللقب التاسع في تاريخه والاول منذ 2012، كونه كان يمني النفس بالفوز لتقليص الفارق الى نقطة واحدة وإشعال المنافسة على اللقب، بيد أنه بات الآن مهددا بلحاق لايبزيغبه الى الوصافة في حال فوز الاخير على ضيفه هرتا برلين الأربعاء في ختام المرحلة. وهي الخسارة الاولى لبوروسيا دورتموند في مبارياته السبع الأخيرة والأولى بعد فوزين عقب استئناف المنافسات.

وفي بقية المباريات التي أجريت اليوم حرم فولفسبورغ مضيفه باير ليفركوزن من تقليص الفارق مع بوروسيا دورتموند، وتغلب عليه 4 / 1 ، ليتجمد بذلك رصيد باير ليفركوزن عند 53 نقطة ويتراجع للمركز الخامس بفارق الأهداف خلف مونشنغلادباخ، وبفارق نقطة واحدة خلف لايبزغ وأربع نقاط خلف دورتموند، بينما رفع فولفسبورغ رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس.

وأفلت آينتراخت فرانكفورت من الهزيمة أمام فرايبورغ وتعادل معه 3 / 3 ليرفع الأول رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع عشر مقابل 38 نقطة لفرايبورغ في المركز السابع.

وتعادل فيردر بريمن مع بوروسيا مونشنغلادباخ سلبيا، ليرفع الأول رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير مقابل 53 نقطة لمونشنغلادباخ في المركز الرابع.



ف.ي/ع.ج.م (د.ب.ا، رويترز، ا.ف.ب)