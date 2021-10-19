ميونيخ ـ ضبط كمية كبيرة من "القات" قادمة من دبي

أعلنت سلطات الجمارك في مطار مدينة ميونيخ اليوم الثلاثاء (19 أكتوبر/تشرين الأول 2021) أنها ضبطت حوالي 1.2 طن من عشب القات يوم الخميس الماضي. وقال المتحدث باسم سلطات الجمارك، توماس مايستر: "هذه أكبر كمية من القات يتم ضبطها منذ تأسيس مطار ميونيخ". وكشفت السلطات أن شحنة القات المجفف كانت مسجلة باسم "زينة مائدة".

وبحسب البيانات، كانت الشحنة قادمة من دبي ومتجهة إلى الولايات المتحدة.

وتحقق السلطات الألمانية الآن بالنسبة للمرسل والمتلقي.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تضبط فيها عملية تهريب القات في ألمانيا، أو في ميونيخ، فقد سبق أن عثرت سلطات الجمارك في مطار ميونيخ على 45 كيلوغراما من نبات القات مع إحدى المسافرات، والتي تنحدر من أصول أوكرانية بعد أن حاولت الاعتداء على موظفي الجمارك أثناء تفتيش الحقيبة الخاصة بها.

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تجدر الإشارة إلى أن شجرة القات تزرع في اليمن وأثيوبيا ودول أخرى في شرق أفريقيا، ويتم مضغ أغصانها هناك على نطاق واسع. وتحظر بعض الدول الاتجار به أوتناوله. والقات مصنف من قبل منظمة الصحة العالمية كمخدر يتسبب في الإدمان.

ع.ج.م/و.ب (د ب أ، أ ف ب)