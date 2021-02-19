ميونخ.. محاكمة شاب متهم بالاعتداء على متاجر تركية

بدأت الثلاثاء، (الثاني من مارس/آذار)، في ميونيخ محاكمة ألماني، قُدم على أنه من المؤيدين لتنظيم الدولة الإسلامية، بتهمة شن سلسلة هجمات استهدفت متاجر تركية ومسجدا فضلا عن خطط لشن هجمات. ويمثل الرجل الذي أطلق عليه اسم محرم د. ويبلغ من العمر 26 عامًا، وهو من أصل كردي، أمام محكمة ميونيخ الإقليمية العليا لاتهامه بمحاولة قتل 31 شخصًا وإضرام النيران عمداً وإصابة أربعة أشخاص بجروح خطيرةوالتخطيط "لعمل عنيف يقوض أمن الدولة".

واعتقل محرم د. في أيار/مايو الماضي بعد سلسلة هجمات بحمض كريه الرائحة استهدفت متاجر ومطاعم تركية في ولاية بافاريا وإضرام حريق في محل لبيع الفواكه والخضروات يديره شخص تركي، وفق ما أعلنته حينها النيابة العامة في كارلسروه، المكلفة بقضايا الإرهاب.

وبحسب القضاء الألماني فقد بدأ محرم د. بالتطرف الديني في عام 2017، متبنيا أطروحات إسلامية جهادية قبل أن يصبح مؤيدا للتنظيم المتطرف. وتولدت لديه كراهية إزاء تركيا بسبب تدخلها في شمال سوريا بشكل خاص وقرر مهاجمة الأتراك أو الأشخاص المنحدرين من أصل تركي والمقيمين في ألمانيا. وكان قد خطط لشن هجوم على مسجد لمنظمة ديتيب،التابعة لوزارة الشؤون الدينية التركية، في منطقة فالدكرايبورغ قرب الحدود النمساوية.

كما كان ينوي محرم د. الاعتداء على القنصلية التركية في ميونيخ وتفجير أحد أكبر مساجد البلاد في كولونيا. وللقيام بذلك، حصل على مواد لصنع عبوة ناسفة، وبينها 34 كيلوغراماً من المواد المتفجرة و 23 قنبلة أنبوبية ومسدس وذخيرة. منذ منتصف نيسان/أبريل، هاجم بالفعل متاجر يديرها مواطنون أتراك، وبينها مركز لتصفيف الشعر حيث كسر نافذة وألقى بسائل كريه الرائحة مصنوع من حمض الزبد.

هـ.د/ف.ي (أ ف ب)