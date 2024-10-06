ميونخ تختتم مهرجان "أكتوبرفيست" الشهير بألمانيا بيوم مشمس

يختتم مهرجان "أكتوبرفيست" الشهير في ألمانيا اليوم الأحد فعالياته بعد أسبوعين من الفعاليات وبضعة أيام باردة. ولأول مرة استخدم المنظمون أجهزة الكشف عن المعادن المحمولة في هذا المهرجان الذي يُعد الأكبر من نوعه بالعالم.

برغم أن الطقس في مدينة ميونخ بجنوب ألمانيا لم يكن دائما مواتياً اجتذب مهرجان "أكتوبرفيست" الشهير هناك هذا العام 2024 عددا كبيرا من الزوار. ويختتم المهرجان الذي يحظى بشهرة عالمية فعالياته اليوم الأحد السادس من أكتوبر / تشرين الأول 2024، وتخطط إدارة المهرجان والشرطة وقوات الإطفاء وخدمات الإسعاف الطبية لإجراء تقييم.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الألمانية هناك فرصة لاختتام مشمس للمهرجان اليوم بعد بضعة أيام باردة. وتحدثت جميع الأطراف المعنية عن مسار هادئ للغاية للمهرجان على الرغم من الحشود.

وسجلت الشرطة انخفاضا كبيرا في الجرائم الجنائية خلال المهرجان مقارنة بالعام السابق، وعزت ذلك إلى تأثير المناشدات والعمل الوقائي. بالإضافة إلى ذلك انخفض عدد المرضى في المحطة الطبية حيث أظهرت الأرقام حتى منتصف فترة المهرجان انخفاضا بنحو 10% عن العام السابق.

نساء قويات في مهرجان أكتوبر To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وفي أعقاب هجوم الطعن في مدينة زولينغن بغرب ألمانيا على يد مشتبه به إسلاموي من سوريا في أغسطس / آب الماضي 2024 ومحاولة شن هجوم إرهابي مشتبه به خارج القنصلية الإسرائيلية في ميونخ في بداية سبتمبر / أيلول الماضي 2024، تم تشديد الإجراءات الأمنية عند مداخل المهرجان.

ولأول مرة استخدمت الجهات المنظمة للمهرجان أيضا أجهزة الكشف عن المعادن المحمولة. وتم اكتشاف سكاكين ومصادرتها في عدة مناسبات. وبحسب إدارة المهرجان والشرطة فقد قبل الزوار إجراءات التفتيش بتفهم كبير. ويعتقد أن هذا المهرجان الذي يضم خيام جعة "بيرة" وجولات ممتعة وأشخاصا يرتدون أزياء تقليدية هو الأكبر من نوعه في العالم.

ع.م / م.س (د ب أ)