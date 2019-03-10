ميونخ: إلغاء 130 رحلة بسبب مسافر دخل "خطأ"

اضطرت سلطات مطار ميونخ إلى إغلاق المطار لمدة أربع ساعات بحثاً عن مسافر دخل صالة بالخطأ عن طريق باب خروج. وأدى هذا الإغلاق إلى إلغاء نحو 130 رحلة.
اضطر مطار مدينة ميونخ الألمانية لإلغاء نحو 130 رحلة الثلاثاء (27 أغسطس/ آب 2019) بعد أن أوقفت الشرطة إجراءات الدخول وأخلت المبنى بحثاً عن مسافر دخل مخرجاً للطوارئ بطريق الخطأ.
وقال المطار إنه تم العثور على الرجل المفقود، وهو إسباني، لاحقاً في صالة رقم 1 بعد أن دخل في وقت سابق من باب الطوارئ في صالة رقم 2. واستؤنفت إجراءات الدخول بعد إغلاق المطار لمدة أربع ساعات، الأمر الذي أدى لتأخير كبير في الرحلات لما تبقى من اليوم.
وقدم المطار زجاجات مياه للمسافرين المنتظرين في يوم حار ومشمس بميونخ.
ي.ا/ أ.ح (د ب أ، رويترز)
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