ميلوني تؤدي اليمين الدستورية رئيسة لوزراء إيطاليا

أدت جورجيا ميلوني، اليوم السبت (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) اليمين الدستورية رئيسة لوزراء إيطاليا لتكونأول يمينية متطرفة تترأس حكومة البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأدت ميلوني (45 عاماً) اليمين أمام الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، في مبنى القصر الرئاسي، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب في البلاد.

وتعهدت ميلوني بأن تكون مخلصة للجمهورية الإيطالية وأن تعمل "من أجل مصالح الأمة حصراً". ووقعت ميلوني على التعهد ووقع عليه أيضاً الرئيس ماتاريلا، الذي يعمل - بصفته رئيسًا للدولة - كضامن للدستور الذي تمت صياغته في السنوات التي أعقبت نهاية الحرب مباشرة، والتي شهدت زوال الديكتاتور الفاشي بينيتو موسوليني.

وفي أعقاب الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، يبدو أن البلاد على وشك أن يحكمها تحالف يضم حزب "الرابطة" اليميني المتطرف وحزب "فورزا إيطاليا" (إيطاليا إلى الأمام) المنتمي ليمين الوسط.

ومن المقرر أن يسلم رئيس الوزراء المؤقت الحالي، ماريو دراغي مهامه إلى ميلوني في قصر "تشيجي"، المقر الرسمي لرؤساء الوزراء الإيطاليين، غدا الأحد، حيث من المتوقع أن تعقد الحكومة اجتماعها الأول.

ومازال يتعين تأكيد حكومة رئيسة الوزراء من خلال تصويت ثقة، في البرلمان بمجلسيه، الذي طبقاً لمراقبين، ربما يحدث، في أقرب وقت في بداية الأسبوع المقبل.

وكان التحالف اليميني قد حصل على أكبر عدد من الأصوات، في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، وحصل على أغلبية مطلقة في البرلمان، ولهذا السبب من غير المتوقع أن يكون التصويت عقبة أمام الحكومة الجديدة.

في ذات السياق هنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السبت، رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني على تعيينها "أول امرأة تشغل المنصب".

وقالت فون دير لاين إنها تتطلع إلى "تعاون بناء" مع الحكومة الجديدة برئاسة ميلوني التي تنتمي للتيار اليميني المتطرف.

وأعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن استعداده للعمل مع رئيسة الوزراء الجديدة "من أجل منفعة إيطاليا والاتحاد الأوروبي".

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا "أوروبا بحاجة لإيطاليا"، داعية إلى جبهة متحدة لمواجهة تحديات الاتحاد الأوروبي ولدعم أوكرانيا.

ع ح/ ع.أ.ج ( د ب ا، أ ف ب، رويترز)