ميقاتي يلغي سفره للأمم المتحدة بعد الضربات الإسرائيلية

ألغى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مؤكداً على أولوية وقف "المجازر" التي ترتكبها إسرائيل.

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي السبت (21 أيلول/سبتمبر 2024) إلغاء سفره إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، غداة غارة اسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، مطالباً "بوقف المجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي".

وقال ميقاتي في بيان "في ضوء التطورات المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، قررت العدول عن السفر" إلى نيويورك، مطالباً "المجتمع الدولي والضمير الإنساني باتخاذ موقف واضح من هذه المجازر الفظيعة. كما نطالب بإقرار قوانين دولية لتحييد الوسائل التكنولوجية المدنية عن الأهداف العسكرية والحربية".

وكانت طائرة حربية إسرائيلية قد شنت غارة بعد ظهر أمس الجمعة استهدفت منطقة "الجاموس" في الضاحية الجنوبية.

وقال بيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان، بعد ظهر اليوم السبت، في تحديث جديد لحصيلة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس، إن عدد القتلى ارتفع إلى سبعة وثلاثين شخصا.

وكان عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية (بيجر) انفجر في أجزاء مختلفة من لبنان، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وأصيب ما يصل إلى أكثر من ثلاثة آلاف شخص، وتوفي 37 آخرين، ولم يعرف بعد سبب التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، واتهم حزب الله والسلطات اللبنانية إسرائيل في الحادث.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

واليوم السبت أفاد الجيش الإسرائيلي أنه قصف آلافاً من قاذفات الصواريخ في جنوب لبنان. وقال الجيش في بيان "خلال الساعات الفائتة، قصف سلاح الجو الإسرائيلي آلافاً من قاذفات الصواريخ كانت جاهزة لاستخدامها فورا لإطلاق نيرانها في اتجاه الأراضي الإسرائيلية"، مضيفاً أنه أصاب "180 هدفا" من دون تحديدها.

خ.س/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)