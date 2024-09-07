ميقاتي يستدعي السفراء بعد مقتل مسعفين في "غارات إسرائيلية"

قتل ثلاثة مسعفين وأصيب اثنان آخران بجروح جراء قصف إسرائيلي في جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، على وقع استمرار التصعيد بين حزب الله وإسرائيل. وميقاتي يدعو السفراء في بلاده للاجتماع.

قتل ثلاثة مسعفين من الدفاع المدني اللبناني وأصيب اثنان آخران في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على منطقة وادي بلدة "فرون" خلال عمل فرق إطفاء على تبريد بعض الحرائق، التي اندلعت بسبب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة مساء أمس.

وأعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان مساء السبت (السابع من سبتمبر/أيلول 2024)، أن الحصيلة الأولية لاستهداف إسرائيل فريقا تابعا للدفاع المدني اللبناني كان يقوم بإطفاء حرائق اشعلتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة في بلدة "فرون" الجنوبية، "أدى إلى استشهاد ثلاثة مسعفين وإصابة اثنين آخرين بجروح أحدهما بحال حرجة".

وأشار البيان إلى أن "وزارة الصحة العامة تشجب هذا الاعتداء الاسرائيلي السافر الذي طال فريقا في جهاز رسمي تابع للدولة اللبنانية، علما بأنه الثاني من نوعه ضد فريق إسعاف في أقل من اثنتي عشرة ساعة".

ونعت المديرية العامة للدفاع المدني العناصر الثلاثة "الذين استشهدوا جراء غارة إسرائيلية استهدفت آلية الإطفاء بعد الانتهاء من تنفيذ مهمة إطفاء في تمام الساعة 18:15 (15,15 ت غ) في بلدة فرون بقضاء النبطية".

ميقاتي يستدعي السفراء في بلاده

وأدان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي "هذا العدوان الجديد ضد لبنان"، واعتبره "خرقا فاضحا للقوانين الدولية وعدوانا سافرا على القيم الإنسانية". وأضاف ميقاتي: "... دعوت سفراء الدول الغربية وممثلي المنظمات الدولية إلى اجتماع طارئ اليوم لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم في وقف العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان...".

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا حتى الآن.

قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أرشيف) صورة من: Marwan Naamani/ZUMA Press Wire/picture alliance

ومنذ بدء التصعيد، يستهدف حزب الله بشكل رئيسي مواقع عسكرية اسرائيلية، في هجمات يشنّها من جنوب لبنان يقول إنها "دعما" لغزة و"إسنادا" لمقاومتها. وترد اسرائيل باستهداف ما تصفه بأنه "بنى عسكرية" تابعة للحزب، إضافة الى تحركات مقاتليه.

وأصدرت جماعة حزب الله بيانا في وقت متأخر من مساء اليوم السبت قالت فيه إنها ردا على الضربة الإسرائيلية أطلقت "هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة ‏الفرقة 91 المستحدث في اييليت مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة".

وتصاعدت حدة القتال بين جماعة حزب الله وإسرائيل مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

حزب الله يطلق مئات الصواريخ على إسرائيل To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية من جانبها إن إسرائيل نفذت غارات جوية وقصفا على مناطق عدة في جنوب البلاد. حيث أغار الطيران المسير الإسرائيلي مساء السبت على أطراف بلدة "فرون" الجنوبية، كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدتي "كونين" و"عيناتا" في جنوب لبنان.

واندلع حريق عصر اليوم في "سهل مرجعيون" جراء استهدافه بالقنابل المضيئة الإسرائيلية. وتعرضت أطراف بلدة طير حرفا عصر اليوم، لقصف مدفعي إسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد "قذائف" تعبر من لبنان واعترض بعضها. وأفاد بأنه ضرب موقع إطلاق صواريخ لحزب الله في مناطق عدة في جنوب لبنان.

وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالإضافة إلى دول عربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كمنظمة إرهابية.

ف.ي/ص.ش (د ب ا، ا.ف.ب، رويترز)