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ميشيل أوباما

تعد ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما من الشخصيات النسائية المؤثرة في العالم، ورغم أن وظيفتها في أمريكا هي وظيفة شرفية إلا أن ميشيل شخصية مؤثرة وناشطة في قضايا اجتماعية وحقوقية عديدة.

ولدت ميشيل أوباما في عائلة فقيرة في 17 يناير/كانون الثاني 1964 باسم ميشيل روبنسون. وهي أول سيدة أولى لأمريكا من أصول أفريقية، كما أنها محامية حصلت على شهادة في القانون من جامعة هارفارد عام 1988، ثم انخرطت في النشاط السياسي وعملت في مجال الاستشارات القانونية. تزوجت من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 1992 وتعد حسب مراقبين من أكبر الداعمين لأوباما في حملته الانتخابية مما ساعده على تولي هذا المنصب.

+++ACHTUNG: Das Bild ist für ROAD nicht geeignet!+++ Bruce Springsteen, left, appears with former President Barack Obama during their podcast of conversations recorded at Springsteen's home studio in New Jersey. The eight-episode series covers their upbringings, racism, fatherhood and even recall a White House singalong around a piano. (Rob DeMartin/Spotify via AP)

"المتمردان: مولود في الولايات المتحدة".. كتاب جديد لأوباما وسبرنغستين 28.10.2021

بعد نجاح سلسلة البودكاست "المتمردان.. مولود في الولايات المتحدة" التي جمعت بين باراك أوباما ونجم الروك بروس سبرينغستين، طُرح كتاب يحمل الاسم نفسه ليوثق مسار حياتهما المهنية والشخصية وقضايا العدالة الاجتماعية والتمييز.
President Barack Obama, First Lady Michelle Obama, and their daughters, Malia and Sasha, sit for a family portrait in the Green Room of the White House, Sept. 1, 2009. (Official White House Photo) Photo by Annie Leibovitz/Released by White House Photo Office This official White House photograph is being made available only for publication by news organizations and/or for personal use printing by the subject(s) of the photograph. The photograph may not be manipulated in any way and may not be used in commercial or political materials, advertisements, emails, products, promotions that in any way suggests approval or endorsement of the President, the First Family, or the White House. * Editorial Use Only * |

لماذا تشعر ميشيل أوباما بالخوف على بناتها؟ 08.05.2021

بعد صدور الحكم على الشرطي المتهم بقتل جورج فلويد، عبرت زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عن خوفها على سلامة بناتها. فما السبب وراء قلق ميشيل أوباما؟
HANDOUT - 17.08.2020, USA, ---: Dieses von der Democratic National Convention zur Verfügung gestellte Videostandbild zeigt Michelle Obama, ehemalige First Lady, während einer Rede. Obama hat den demokratischen Herausforderer von US-Präsident Trump bei der Wahl im November, Biden, als «zutiefst anständigen Mann» gelobt. Foto: Uncredited/Democratic National Convention/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

ميشيل أوباما: ترامب هو الرئيس الخطأ لبلادنا 18.08.2020

في افتتاح أعمال مؤتمر الحزب الديمقراطي الأمريكي، انتقدت السيدة الأولى السابقة للبلاد، ميشيل أوباما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة على أنه "الرئيس الخطأ" للبلاد، داعية لانتخاب منافسه جو بايدن في انتخابات الرئاسة.
Queen Rania Al Abdullah of Jordan waves to the audience after making an appearance at the Festival di Sanremo Italian song contest at the Ariston theater in San Remo, Italy, Wednesday, Feb. 17, 2010. (AP Photo/Alberto Pellaschiar)

لكل فستان قصة ـ ملابس شخصيات عامة أثارت الجدل 12.07.2019

قد تكون الموضة بنظر البعض أمرا جانبيا مقارنة بالسياسة، لكن الحقيقة مغايرة تماما إذا ما ارتبطت بسياسيات أو قرينات الساسة، فكل ما يلبسنه يُصبح تحت المجهر. أبرز الشخصيات العامة التي أثارت ملابسها الجدل.
Michelle Obama BECOMING Meine Geschichte Die kraftvolle und inspirierende Autobiografie der ehemaligen First Lady der USA Quelle: https://www.randomhouse.de

في سيرتها "تحول".. ميشيل أوباما تكشف أسرارا مثيرة! 22.11.2018

عند الحديث عن ميشيل أوباما، يتبادر إلى ذهن الكثيرين أنها السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة وأنها أم لبنتين وبعض التفاصيل الصغيرة فقط. لكن أوباما تحمل الكثير من الأسرار، كما كشفت سيرتها الذاتية. فما هي هذه الأسرار؟

18.07.2016 CLEVELAND, OH - JULY 18: Melania Trump, wife of Presumptive Republican presidential nominee Donald Trump, waves to the crowd after delivering a speech on the first day of the Republican National Convention on July 18, 2016 at the Quicken Loans Arena in Cleveland, Ohio. An estimated 50,000 people are expected in Cleveland, including hundreds of protesters and members of the media. The four-day Republican National Convention kicks off on July 18. (Photo by Alex Wong/Getty Images) (c) Getty Images/A. Wong

ميلانيا ترامب..من عارضة أزياء إلى السيدة الأولى 20.01.2017

ميلانيا ترامب، عارضة الأزياء السلوفينية سابقا، باتت اليوم تحمل لقب السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية. كما اصبحت أول سيدة لا ترافق زوجها الرئيس إلى البيت الأبيض.
Democratic presidential candidate Hillary Clinton and first lady Michelle Obama wave to supporters during a campaign rally in Winston-Salem, N.C., Thursday, Oct. 27, 2016. (AP Photo/Chuck Burton) (c) picture-alliance/AP Photo/C. Burton

ميشيل أوباما تدعم كلينتون وتشارك معها في تجمع انتخابي 28.10.2016

في أول ظهور مشترك لهما، حثت سيدة أمريكا الأولى، ميشيل أوباما في تجمع انتخابي مع المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، الشباب والنساء على التصويت لكلينتون. أما ترامب منافس كلينتون فقد اتهمها بالفساد.
First lady Michelle Obama speaks during the White House Diwali celebration at the White House in Washington, Tuesday, Nov. 5, 2013. Diwali, or the Festival of Lights, is one of the most important Hindu holidays. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

ميشيل أوباما تدعو الأمريكيين للإكثار من شرب المياه 23.07.2014

بدأت سيدة أمريكا الأولى ميشيل أوباما مرحلة جديدة في حملة "اشربوا" التي أطلقتها العام الماضي لتشجيع الأمريكيين على الإكثار من شرب الماء وتناول الأغذية الصحية رغم الانتقادات التي وجهت لهذه الحملة من قبل الجمهوريين.
Foto aus dem Twitterstream, Michelle Obama. https://twitter.com/FLOTUS

ميشيل أوباما تدين خطف بوكو حرام للفتيات ومجلس الأمن يهدد بالملاحقة 10.05.2014

أعربت ميشيل أوباما عن تضامنها مع الفتيات النيجيريات ونشرت صورة لها في موقع تويتر تطالب بالافراج عنهن كما أعربت عن فزعها وإدانتها لاختطاف جماعة بوكو حرام الفتيات، في حين هدد مجلس الأمن الدولي بملاحقة ومحاكمة الجناة.
Bildunterschrift:Women hold signs as members of Lagos based civil society groups hold a rally calling for the release of missing Chibok school girls at the state government house, in Lagos, Nigeria, on May 5, 2014. Boko Haram on Monday claimed the abduction of hundreds of schoolgirls in northern Nigeria that has triggered international outrage, threatening to sell them as 'slaves'. 'I abducted your girls,' the Islamist group's leader Abubakar Shekau said in the 57-minute video obtained by AFP, referring to the 276 students kidnapped from their boarding school in Chibok, Borno state, three weeks ago. AFP PHOTO / PIUS UTOMI EKPEI (Photo credit should read PIUS UTOMI EKPEI/AFP/Getty Images)

حملة دولية للبحث عن التلميذات النيجيريات المختطفات 08.05.2014

أعلنت أمريكا وفرنسا والصين المساعدة في البحث عن 200 تلميذة نيجيرية اختطفن من قبل بوكو حرام. في غضون ذلك، لاقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعية بعنوان "أعيدوا لنا بناتنا" دعما دوليا واسعا، شاركت فيه ميشيل أوباما.
U.S. President Barack Obama (R), First Lady Michelle Obama (2nd L), and their daughter Malia (L) meet with Malala Yousafzai, the Pakistani schoolgirl who was shot in the head by the Taliban a year ago, in the Oval Office of the White House in Washington October 11, 2013. The 16-year-old was shot for campaigning for education for girls. REUTERS/Pete Souza/The White House/Handout via Reuters (UNITED STATES - Tags: POLITICS SOCIETY TPX IMAGES OF THE DAY) ATTENTION EDITORS � THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

الفتاة الباكستانية "ملالا" ضيفة على أسرة أوباما 12.10.2013

في إطار سلسلة من ظهورها في مقابلات وفعاليات عامة حلت الفتاة الباكستانية ملالا التي نجت من الموت قبل عام ضيفة على أسرة أوباما في البيت الأبيض وأشاد أوباما بعمل ملالا لأجل تعليم الفتيات في باكستان.
WASHINGTON, DC - AUGUST 28: U.S. President Barack Obama (R) and first lady Michelle Obama arrive at the Let Freedom Ring ceremony at the Lincoln Memorial August 28, 2013 in Washington, DC. The event was to commemorate the 50th anniversary of Dr. Martin Luther King Jr.'s I Have a Dream speech and the March on Washington for Jobs and Freedom. (Photo by Alex Wong/Getty Images)

أوباما يقلع عن التدخين خوفا من زوجته 24.09.2013

اعترف الرئيس الأمريكي بارك أوباما أنه أقلع عن التدخين منذ ستة أعوام خوفا من زوجته التي تعارض تماما إدمان زوجها على التدخين ويرى أنه تعافى من التدخين بنسبة 95 في المائة.
U.S. first lady Obama drinks a toast during the White House Correspondents Association Dinner in Washington U.S. first lady Michelle Obama drinks a toast during the White House Correspondents Association Dinner in Washington April 27, 2013. REUTERS/Kevin Lamarque (UNITED STATES - Tags: POLITICS ENTERTAINMENT)

ميشيل أوباما تشجع على تناول الأطعمة الصحية عبر فيديو "راب" 14.08.2013

ظهرت سيدة أمريكا الأولى ميشيل أوباما في مقطع انضمت فيه لنجوم موسيقى الراب والهيب هوب من أجل تشجيع الأكل الصحي وممارسة التمارين الرياضية، وذلك ضمن سلسلة من المقاطع الموسيقية التي تصدر على الإنترنت.
جوائز الأوسكار 2013

جوائز الأوسكار 2013 25.02.2013

وزعت أكاديمية فنون وعلوم السينما مساء الأحد في هوليوود جوائز الأوسكار لعام 2013 . وفاجأت ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي باراك أوباما حفل توزيع الجوائز وأعلنت اسم الفيلم الفائز بالجائزة لأفضل فيلم.
HOLLYWOOD, CA - FEBRUARY 24: Actor Jack Nicholson along with First lady Michelle Obama seen on the video board present the Best Picture award onstage during the Oscars held at the Dolby Theatre on February 24, 2013 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

ميشيل أوباما تفاجئ الجمهور وتعلن فوز "آرغو" بأوسكار أفضل فيلم 25.02.2013

فاجأت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي باراك أوباما حفل توزيع جوائز الأوسكار مساء الأحد، وأعلنت اسم الفيلم الفائز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم لتصبح أول سيدة أولى في الولايات المتحدة تقدم جائزة أوسكار.