تعد ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما من الشخصيات النسائية المؤثرة في العالم، ورغم أن وظيفتها في أمريكا هي وظيفة شرفية إلا أن ميشيل شخصية مؤثرة وناشطة في قضايا اجتماعية وحقوقية عديدة.

ولدت ميشيل أوباما في عائلة فقيرة في 17 يناير/كانون الثاني 1964 باسم ميشيل روبنسون. وهي أول سيدة أولى لأمريكا من أصول أفريقية، كما أنها محامية حصلت على شهادة في القانون من جامعة هارفارد عام 1988، ثم انخرطت في النشاط السياسي وعملت في مجال الاستشارات القانونية. تزوجت من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 1992 وتعد حسب مراقبين من أكبر الداعمين لأوباما في حملته الانتخابية مما ساعده على تولي هذا المنصب.