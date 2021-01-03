الألماني ميشائيل شوماخر أحد أنجح سائقي سيارات فورمولا 1 ويلقب بشومي. حاز على بطولة العالم للفورملا 1 سبع مرات واختتم مشواره في الفورملا 1 في حلبة انترلاغوس في البرازيل، التي احتل فيها المركز الرابع.

بعد اعتزاله ظهر، اسمه مجدداً، إذ تعرض لحادث مروع في 29 كانون أول/ ديسمبر 2013 عندما كان يمارس هواية التزلج في منتجع ميريبل في جبال الألب الفرنسية. وقد أثار الحادث موجة من التعاطف الذي أظهره الجمهور عبر الخطابات والهدايا إلى عائلة شوماخر، ما ساعد العائلة كثيراً في تحمل صدمة الموقف وحملها على تقديم معلومات أكثر عن الحالة المرضية المستمرة لبطل فورمولا 1.