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ميشائيل شوماخر

الألماني ميشائيل شوماخر أحد أنجح سائقي سيارات فورمولا 1 ويلقب بشومي. حاز على بطولة العالم للفورملا 1 سبع مرات واختتم مشواره في الفورملا 1 في حلبة انترلاغوس في البرازيل، التي احتل فيها المركز الرابع.

بعد اعتزاله ظهر، اسمه مجدداً، إذ تعرض لحادث مروع في 29 كانون أول/ ديسمبر 2013 عندما كان يمارس هواية التزلج في منتجع ميريبل في جبال الألب الفرنسية. وقد أثار الحادث موجة من التعاطف الذي أظهره الجمهور عبر الخطابات والهدايا إلى عائلة شوماخر، ما ساعد العائلة كثيراً في تحمل صدمة الموقف وحملها على تقديم معلومات أكثر عن الحالة المرضية المستمرة لبطل فورمولا 1.

11.01.2019, Dänemark, Kopenhagen: Handball: WM, Ägypten - Schweden,Vorrunde, Gruppe D, 1. Spieltag. Ein Fan von Ägypten freut sich auf das Spiel. Foto: Ludvig Thunman/Bildbyran via ZUMA Press/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021 03.01.2021

جائحة كورونا شلت معظم البطولات المحلية والقارية والدولية وأفرغت الملاعب من محبيها، ما أدى إلى تأجيل أو حتى إلغاء الكثير من الأحداث الكبرى في عام 2020 على أمل انجلاء الجائحة. إليكم أهم المنافسات الرياضية في عام 2021!
03.10.2020, Nordrhein-Westfalen, Köln: Fußball: Bundesliga, 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach, 3. Spieltag im RheinEnergieStadion. Kölner Fans halten ihre Schals in die Höhe. Foto: Marius Becker/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. | Verwendung weltweit

عام 2020.. كورونا تخيم على الملاعب وتحرم المستديرة من عشاقها 24.12.2020

يسدل الستار على واحد من أصعب الأعوام التي مرت على الرياضة وعلى كرة القدم خصوصا فقد عاشت الفرق الرياضة أوضاعا صعبة، وحرم الملاين من متابعة لعبتهم المفضلة. ما أهم تداعيات كورونا؟ وما أبرز المنافسات التي تجاوزت المحنة؟
Mercedes' British driver Lewis Hamilton celebrates winning the Tuscany Formula One Grand Prix at the Mugello circuit in Scarperia e San Piero on September 13, 2020. (Photo by JENNIFER LORENZINI / POOL / AFP) (Photo by JENNIFER LORENZINI/POOL/AFP via Getty Images)

فورمولا-1: البريطاني هاميلتون على طريق الأسطورة الألماني شوماخر 13.09.2020

توج البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس بسباق جائزة توسكاني الكبرى الذي أقيم اليوم على مضمار موجيلو في إيطاليا ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.
29.10.2010 GQ Maenner des Jahres - Awards - Berlin Michael and Corinna Schumacher attending GQ MAENNER DES JAHRES Awards at Komische Oper. Berlin 29.10.2010. GQ Maenner the Year Awards Berlin Michael and Corinna Schumacher attending GQ Maenner the Year Awards AT Komische Opera Berlin 29 10 2010

زوجة شوماخر تتذكر.. سعى لتحقيق حلمي بداية من دبي 08.11.2019

منذ تعرضه لحادث أليم اختفى ميشائيل شوماخر عن الأنظار. ولأول مرة تتحدث زوجته كورينا شوماخر عن ذكرياتهما وزيارتهما لدبي التي وضعت من خلالها حجر الأساس لمسيرة ناجحة في الفروسية توجتها بالفوز ببطولة أوروبا للفروسية.

ARCHIV - Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher (Kerpen) im neuen Ferrari (412 T2 Modell) bei ersten Testfahrten auf dem Autodromo do Estoril, der Rennstrecke im portugiesischen Estoril (Archivfoto vom 22.11.95). Der 26jährige Deutsche war trotz Motorproblemen am neuen Ferrari-Zehnzylinder dennoch zufrieden mit seinem Start in die rote Ära. Am kommenden Sonntag (22.10.2006) beim Grand Prix im brasilianischen Sao Paulo, dem Saisonfinale, fährt Michael Schumacher sein letztes Formel-1-Rennen und beendet danach seine Karriere als Formel-1-Fahrer. Foto: Harry Melchert +++(c) dpa - Bildfunk+++

سيارة شوماخر الذهبية في مزاد علني بأبوظبي 21.06.2019

كشف موقع موتورشبورت توتال أن شركة مزادات بريطانية تعتزم طرح سيارة فيراري أسطورية للألماني ميشائيل شومخار في مزاد علني في ختام سباق أبو ظبي.
Fußball Supercup Eintracht Frankfurt - FC Bayern München am 12.08.2018 in der Commerzbank-Arena in Frankfurt am Main Manuel Neuer ( München ) Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. Foto: Revierfoto Foto: Revierfoto/Revierfoto/dpa | Verwendung weltweit

سقوط مدوٍ عن عرشه.. مانويل نوير ليس من أفضل حراس البوندسليغا! 14.01.2019

اختير العملاق مانويل نوير أربع مرات كأفضل حارس مرمى في العالم، غير أنه طبقا لمجلة "كيكر" الألمانية لم يعد بين أفضل حراس المرمى في الدوري الألماني. فما الذي جعله يصل لهذه النقطة؟ وهل يمكن أن يعود نوير لسابق مجده؟
ARCHIV - Der deutsche Formel 1-Weltmeister Michael Schumacher jubelt am 02.06.1996 auf dem Podium nach seinem Sieg für Ferrari beim Großen Preis von Spanien auf dem Circuit de Catalunya bei Barcelona. (zu dpa «Pferde, Mythen und viel Rot - Ferrari wird 70» vom 30.06.2017) Foto: Harry Melchert/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ميشائيل شوماخر: خمسون عاماً على ولادة أسطورة فورمولا 1 03.01.2019

سيبقى ميشائيل شوماخر السائق الأسطورة في سباق السيارات المعروف بفورمولا 1. البطل الذي حصد عدة ألقاب عالمية وتُوج في أكثر من مسابقة، يحتفل اليوم بعيد ميلاده الخمسين بعد مسيرة حافلة بعطاء لا مثيل له. هذه جولة صور مع مسيرته.
Der deutsche Formel 1-Weltmeister Michael Schumacher (Ferrari) dirigiert am Sonntag (21.03.2004) nach seinem Sieg beim Großen Preis von Malaysia in Kuala Lumpur auf dem Siegerpodest die italienische Nationalhymne. Er gewann vor dem kolumbianischen BMW-Williams Piloten Juan Pablo Montoya und dem englischen BAR-Piloten Jenson Button. Foto: Oliver Multhaup dpa pixel Bildergalerie Die erfolgreichsten Formel-1-Piloten

متحف فورمولا وان: ميشائيل شوماخر.. الحاضر الغائب! 05.12.2017

الاتحاد الدولي للسيارات يدشن جناحا للمشاهير، عبر إدراج أولا أسماء لأبطال سائقي الفورمولا واحد، وميشائيل شوماخار في الصدارة. الجائزة الفخرية تسلمتها عنه مديرة أعماله.

14.09.20147+++ Soccer Football - Arsenal vs 1. FC Koln - Emirates Stadium, London, Britain - September 14, 2017 Arsenal's Hector Bellerin scores their third goal Action Images via Reuters/John Sibley

بعد غياب 25 عاما.. كولونيا يعود أوروبيا بمباراة غريبة 15.09.2017

كانت "ليلة العار"؟ أما مباراة حامية من مباريات كرة القدم؟ كولونيا، الذي لعب أمام أرسنال أولى مبارياته أوروبيا منذ 25 عاما، تبعه جيش جرار من جماهيره العاشقة، فأحدث بعضها فوضى، خشي على أسرته منها حتى الألماني ميرتساكر.

Mick Schumacher, the 18-year-old son of seven-time Formula 1 world champion Michael, arrives to drive one of his father's Benettons car at the Spa-Francorchamps race track near Francorchamps, on August 27, 2017. The Schumacher family is marking the 25th anniversary of the Germans maiden victory, in Belgium in 1992, with son Mick driving the track in his fathers 1994 Benetton car to honour his fathers achievements. / AFP PHOTO / POOL / STEPHANIE LECOCQ (Photo credit should read STEPHANIE LECOCQ/AFP/Getty Images)

شوماخر الابن يقود سيارة الفوز الأول لوالده على حلبة "سبا" 27.08.2017

"ابن البط عوام" .. المثل ينطبق على ابن أسطورة الفورمولا واحد الألماني ميشائيل شوماخر، ميك شوماخر، الذي قاد السيارة التي فاز بها أبيه للمرة الأولى في السباقات عام 1992.
BUDAPEST, HUNGARY: German Ferrari driver Michael Schumacher holds his wife Corinna (C), next to his Manager German Willi Weber in the pits of the Hungaroring racetrack near Budapest, 19 August 2001, at the end of the Hungarian Formula One Grand Prix. Schumacher won the race ahead of his teammate Rubens Barrichello and Scottish McLaren-Mercedes driver David Coulthard. Schumacher obtains his second successive world Champion tiltle. AFP PHOTO PIERRE VERDY (Photo credit should read PIERRE VERDY/AFP/Getty Images)

مأساة البطل شوماخر.. غاب ميشائيل فتقطعت أوصال عائلته 20.07.2017

ميشائيل شوماخر هو أنجح وأغنى سائق عرفه تاريخ مسابقات الفورمولا واحد للسيارات. وقبل سنوات تعرض لحادث مأساوي مازال بسببه غائبا عن إدراك ما يحيط به. وبقدر ما كان نجاحه ضمانا لترابط عائلته أضحت تلك العائلة مفككة الأوصال.

NORTHAMPTON, ENGLAND - JULY 06: Michael Schumacher of Germany and Mercedes GP prepares to drive during practice for the British Grand Prix at Silverstone Circuit on July 6, 2012 in Northampton, England. (Photo by Mark Thompson/Getty Images)

مديرة أعمال شوماخر تكشف جوانب خاصة من حياة أسطورة الفورمولا 1 27.05.2017

يحيط غموض كبير الوضع الصحي الحالي لأسطورة الفورمولا واحد، ميشائيل شوماخر، الذي تعرض لإصابة خطيرة في رأسه قبل أكثر من ثلاث سنوات. مديرة أعمال شوماخر كشفت مؤخرا عن جوانب خاصة من حياة أيقونة الفورمولا الواحد.
4.4.2017*** German chancellor Angela Merkel sits beside Cologne's president Werner Spinner, left, on the tribune during the German Bundesliga soccer match between 1. FC Cologne and Eintracht Frankfurt in Cologne, Germany, Tuesday, April 4, 2017. (AP Photo/Martin Meissner) |

كولونيا يداعب حلم أوروبا بحضور المستشارة ميركل 05.04.2017

قبل مباراة كولونيا مع فرانكفورت تمنى مدرب كولونيا أن تجلب المستشارة ميركل الحظ لفريقه، وهو ما حدث فعلا. وأصبح الفريق يحلم باللعب أوروبيا، بعد فوزه في ظل حضور ميركل لأول مباراة لها بالدوري الألماني منذ خمس سنوات تقريبا.

Fußball Torwart Manuel Neuer (Bongarts/Getty Images/L. Baron)

ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال 01.11.2016

تعد ألمانيا من البلدان التي انجبت حراس مرمى كرة القدم في العالم بمستوى عال. في هذه الجولة نتعرف على أشهر هؤلاء منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى الآن.

Bildunterschrift:MUGELLO, ITALY - JANUARY 24: President Luca di Montezemolo of Ferrari hugs his driver Michael Schumacher of Germany during the launch of the new Ferrari F1 car for the Season 2006 on January 24, 2006 in Mugello near Florence, Italy. (Photo by Vladimir Rys/Bongarts/Getty Images)

قلق حيال الوضع الصحي للأسطورة ميشائيل شوماخر 05.02.2016

لا يوجد أخبار "جديدة" حول الوضع الصحي لميشائيل شوماخر، الأمر الذي أقلق الرئيس السابق لفيراري لوكا دي مونتيزيمولو، فشوماخر مازال يتلقى علاجا مكثفا في بيته، بعد مرور أكثر من عامين على حادث التزلج الذي تعرض له عام 2013.
NORTHAMPTON, ENGLAND - JULY 06: Michael Schumacher of Germany and Mercedes GP prepares to drive during practice for the British Grand Prix at Silverstone Circuit on July 6, 2012 in Northampton, England. (Photo by Mark Thompson/Getty Images)

مديرة أعمال شوماخر تنفي قدرته على المشي من جديد 22.12.2015

صححت مديرة أعمال أسطورة الفورمولا1، ميشائيل شوماخر، أخبارا ذكرتها مجلة ألمانية شهيرة من أن شوماخر، الذي تعرض لإصابات خطيرة قبل عامين، يستطيع المشي مجددا. وقالت سابينه كيم إن "تلك التكهنات تمنح عشاق شوماخر آمالا وهمية".
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