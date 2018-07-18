 ميسي يُهندس لصفقة تبادلية مثيرة مع تشيلسي | عالم الرياضة | DW | 18.07.2018

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عالم الرياضة

ميسي يُهندس لصفقة تبادلية مثيرة مع تشيلسي

يبدو أن خطط ريال مدريد في التعاقد مع النجم البلجيكي إدين هازارد تُواجه عقبة ضخمة، لاسيما بعد دخول برشلونة على الخط. تقارير صحفية تُشير إلى أن ميسي يُهندس لصفقة تبادلية مع فريق تشيلسي اللندني.

La Liga Deportivo La Coruna v Barcelona Messi (Imago)

صورة أرشيفية.

لم يعد خافيا أن إدين هازارد يعيش أيامه الأخيرة برفقة فريق تشيلسي، الذي يحمل قميصه منذ عدة سنوات، إذ فتح تصريحات الدولي البلجيكي الأخيرة الباب أمام رحيله عن ملعب "ستامفورد بريدج" قلعة النادي اللندني.

وتعي إدارة "البلوز" أن هازارد من الأهداف الرئيسية لفريق ريال مدريد، خاصة بعد رحيل أحسن لاعب في العالم خمس مرات كريستيانو رونالدو عن "الميرنغي" إلى يوفنتوس الإيطالي. بيد أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي قد يعصف بكل خطط "الأبيض الملكي".

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بينما يُواصل إدين هازارد نشر سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر مع المنتخب البلجيكي في مونديال روسيا، ذكرت تقارير صحفية أن "عادة" يمتاز بها رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تُقرب هازارد من القلعة المدريدية. فكيف ذلك؟ (07.07.2018)

يبدو أن ليونيل ميسي عاقد العزم على العودة إلى منصات التتويج الأوروبية بعدما أحكم ريال مدريد مؤخرا قبضته على دوري أبطال أوروبا. صاحب القدم اليسرى الساحرة طلب من إدارة "البلوغرانا" التعاقد مع نجم يلعب في مانشستر يونايتد. (05.07.2018)

وفي هذا الصدد، ذكر موقع "ديلي ستار" أن نجم برشلونة ليونيل ميسي، يعتزم عرقلة مخططات ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية، وأضاف الموقع البريطاني أن ميسي يُريد من إدارة "البلوغرانا" ضم الدولي البلجيكي إدين هازارد.

وأوضح موقع "ديلي ستار"، تبعا لمعلومات استقاها من وسائل إعلام إسبانية، أن النجم الأرجنتيني اقترح على إدارة النادي الكتالوني، إدراج جناح الفريق عثمان ديمبيلي في الصفقة، من أجل  تخفيض قيمة إدين هازارد المالية، ودفع تشيلسي إلى الموافقة على رحيل نجم الفريق الأول إلى برشلونة.

وتابع نفس المصدر، أن رحيل هازارد عن تشيلسي قد اقترب بشكل كبير، لاسيما وأن النجم البلجيكي ألمح إلى ذلك بشكل صريح، في تصريحات صحفية أطلقها مؤخرا "بعد ست سنوات رائعة برفقة فريق تشيلسي ربما حان الوقت الآن، من أجل اكتشاف شيء مختلف"، وأضاف :"إذا رحلت فوجهة المُفضلة معروفة".

جدير بالذكر أن، إدين هازارد (27 عاما) انتقل سنة 2012 إلى تشيلسي قادما من فريق ليل الفرنسي، فيما تبلغ قيمة الدولي البلجيكي المالية الآن حوالي 120 مليون يورو، وفق ما أشار إليه "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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