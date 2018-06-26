 ميسي يُطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد | عالم الرياضة | DW | 05.07.2018

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عالم الرياضة

ميسي يُطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

يبدو أن ليونيل ميسي عاقد العزم على العودة إلى منصات التتويج الأوروبية بعدما أحكم ريال مدريد مؤخرا قبضته على دوري أبطال أوروبا. صاحب القدم اليسرى الساحرة طلب من إدارة "البلوغرانا" التعاقد مع نجم يلعب في مانشستر يونايتد.

UEFA Champions League Achtelfinale | FC Barcelona - FC Chelsea | Lionel Messi (Reuters/A. Gea)

صورة أرشيفية.

لم يعد خافيا أن متوسط ميدان مانشستر يونايتد بول بوغبا لا يعيش أحسن أيامه برفقة "الشياطين الحمر"، فمدرب الفريق جوزيه مورينيو وضع النجم الفرنسي في مرات كثيرة في دكة البدلاء، وانتقد كذلك مستواه فوق المستطيل الأخضر بشكل علني.

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من المحتمل أن بوغبا يعيش أيامه الأخيرة برفقة مانشستر يونايتد. بعد أن كشفت تقارير صحفية عن صراع واضح بين النجم الفرنسي والمدرب جوزيه مورينيو . فكيف بدأت المواجهة بينهما؟ ومن سيفوز بها في الأخير؟ (19.04.2018)

لطالما حظي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمعاملة خاصة من طرف إدارة فريق برشلونة. لكن ابتعاد الفريق عن منصة التتويج الأوروبية مؤخرا، قد يدفع الإدارة الكتالونية إلى اتخاذ قرار ربما يُغضب نجم الفريق الأول. فكيف ذلك يا ترى؟ (17.05.2018)

وتشير تقارير صحفية متطابقة أن المدرب البرتغالي لا يرغب في استمرار بوغبا حمل قميص مانشستر يونايتد في الموسم المقبل، خاصة بعدما طعم مورينيو كتيبة الفريق الانجليزي بصفقات جديدة على غرار البرازيلي فريد، الذي قدم من فريق شاختار دونيتسك الأوكراني.

ويبدو أن مستقبل النجم الفرنسي أصبح خارج أسوار ملعب "الأولد ترافورد" أكثر من أي وقت مضى، لاسيما بعدما دخل فريق إسباني عملاق على الخط للظفر بخدمات بوغبا. وفي هذا الشأن، أوضح موقع جريدة "ديلي ستار" أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي طلب من إدارة برشلونة التعاقد مع بول بوغبا.

وأفاد الموقع البريطاني أن الأسطورة الأرجنتينية، يرى في النجم الفرنسي إضافة كبيرة إلى الفريق الكتالوني، الذي يطمح إلى العودة مجددا إلى منصات التتويج الأوروبية، لاسيما بعدما سيطر ريال مدريد على لقب دوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة الماضية.

 وأردف موقع "ديلي ستار" بناء على معلومات استقاها من وسائل إعلام إسبانية، أن ميسي اقترح على إدارة "البلوغرانا" عدة أسماء أخرى للتعاقد معها مثل: متوسط ميدان يوفنتوس الإيطالي ميراليم بيانيتش، ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي أدريان رابيو.

يُشار إلى أن، بول بوغبا (25 عاما) انتقل إلى مانشستر يونايتد سنة 2016، قادما من يوفنتوس الإيطالي في صفقة قياسية وصلت إلى 105 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة اللاعب المالية حاليا حوالي 90 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفير ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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