ميسي يُطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

لم يعد خافيا أن متوسط ميدان مانشستر يونايتد بول بوغبا لا يعيش أحسن أيامه برفقة "الشياطين الحمر"، فمدرب الفريق جوزيه مورينيو وضع النجم الفرنسي في مرات كثيرة في دكة البدلاء، وانتقد كذلك مستواه فوق المستطيل الأخضر بشكل علني.

وتشير تقارير صحفية متطابقة أن المدرب البرتغالي لا يرغب في استمرار بوغبا حمل قميص مانشستر يونايتد في الموسم المقبل، خاصة بعدما طعم مورينيو كتيبة الفريق الانجليزي بصفقات جديدة على غرار البرازيلي فريد، الذي قدم من فريق شاختار دونيتسك الأوكراني.

ويبدو أن مستقبل النجم الفرنسي أصبح خارج أسوار ملعب "الأولد ترافورد" أكثر من أي وقت مضى، لاسيما بعدما دخل فريق إسباني عملاق على الخط للظفر بخدمات بوغبا. وفي هذا الشأن، أوضح موقع جريدة "ديلي ستار" أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي طلب من إدارة برشلونة التعاقد مع بول بوغبا.

وأفاد الموقع البريطاني أن الأسطورة الأرجنتينية، يرى في النجم الفرنسي إضافة كبيرة إلى الفريق الكتالوني، الذي يطمح إلى العودة مجددا إلى منصات التتويج الأوروبية، لاسيما بعدما سيطر ريال مدريد على لقب دوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة الماضية.

وأردف موقع "ديلي ستار" بناء على معلومات استقاها من وسائل إعلام إسبانية، أن ميسي اقترح على إدارة "البلوغرانا" عدة أسماء أخرى للتعاقد معها مثل: متوسط ميدان يوفنتوس الإيطالي ميراليم بيانيتش، ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي أدريان رابيو.

يُشار إلى أن، بول بوغبا (25 عاما) انتقل إلى مانشستر يونايتد سنة 2016، قادما من يوفنتوس الإيطالي في صفقة قياسية وصلت إلى 105 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة اللاعب المالية حاليا حوالي 90 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفير ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.