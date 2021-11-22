ميسي يُرشح 5 فرق للفوز بدوري الأبطال

لاشك أن الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا من بين أبرز الأهداف، التي يضعها ليونيل ميسي نصب عينيه في كل موسم، إذ يدرك نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أن التتويج بهذه المسابقة العريقة، يرفع بشكل كبير من حظوظه في نيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم.

بيد أن الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا لن يكون مفروشاً بالورود بالنسبة لميسي، حيث يتحتم على النجم الأرجنتيني برفقة فريقه باريس سان جيرمان، تجاوز أندية قوية للغاية تسعى بدورها للفوز بمسابقة "الكأس ذات الأذنين" وكتابة التاريخ.

ويرى ليونيل ميسي أن هناك 5 فرق مرشحة للتتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ قال النجم الأرجتيني في تصريحات خص بها صحيفة "ماركا" الإسبانية، ونقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية "الآن، يؤدي ليفربول بشكل جيد جداً. إنهم مرة آخرى ليفربول الذي فاز بدوري الأبطال".

وتابع ليونيل ميسي حديثه عن باقي الفرق المرشحة للقب قائلاً :"هناك مانشستر سيتي، بايرن ميونيخ، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد"، مُضيفاً :"هناك العديد من الفرق التي يمكنها القتال من أجل دوري أبطال أوروبا".

وعن فريقه السابق برشلونة قال ميسي "برشلونة يمر بمرحلة إعادة بناء مع فريق يضم العديد من اللاعبين الشباب"، وأضاف:"اليوم أعتقد أن هناك فرقاً أفضل من برشلونة...لكن هذا لايعني أن (برشلونة) غير قادر على المنافسة لأننا يجب أن نأخذ في الاعتباروصول تشافي وعودة المصابين..".

ويُلاحظ أن ليونيل ميسي، لم يضع حامل اللقب في الموسم الماضي تشيلسي ضمن قائمة أبرز المرشحين للفوز باللقب، رغم أن الفريق اللندني يقدم مستويات قوية للغاية، ونجح أمس الثلاثاء في دك شباك يوفنتوس الإيطالي برباعية نظيفة، ضمن الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

يشار إلى باريس سان جيرمان، سيحل اليوم الأربعاء ضيفاً ثقيلاً للغاية على فريق مانشستر سيتي في مواجهة قوية برسم الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات.