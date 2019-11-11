 ميسي يواجه انتفاضة الشباب في السعودية! | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 10.01.2020

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رياضة

ميسي يواجه انتفاضة الشباب في السعودية!

من بين أحداث مباراة مصف كأس السوبر التي أقيمت في السعودية يوم أمس الخميس، المواجهة بين العنكبوت ميسي وموهبة أتلتيكو المتقدة جواو فيليكس.

Fußball UEFA Champions League Atletico Madrid vs Lokomotiv Moskau (Imago Images/Zuma/AFP7)

لم تشهد مباراة الخميس (التاسع من يناير/ كانون الثاني) بكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم في السعودية، انتفاضة فريق أتلتيكو مدريد على برشلونة فحسب، بل انتفاضة لاعبي أتلتيكو ضد البرغوث ميسي على وجه التحديد أيضا.

فكتيبة الأرجنتيني دييغو سيميوني،  نجحت في قلب تأخرها إلى فوز 3-2، ليمنى برشلونة، حامل الرقم القياسي في المسابقة (13 لقبا)، بأول خسارة له في 13 مباراة ضمن مختلف المسابقات.

الإثارة لم تقف عند هذا الحد، تحول المشهد الذي انتفض فيه البرتغالي جواو فيلكس على النجم الكاتالوني ميسي، بات حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقل رواده صورة للاثنين والتي يهاجم فيها العشريني ميسي البالغ من العمر 32 عاما.

ونشب الخلاف بين الاثنين قبل نهاية الشوط الأول بقليل، حيث كاد الطرفان أن يتشبكا بالأيادي بعد شتائم متبادلة، لولا تدخل جيرارلد بيكيه لتهدئة النفوس، قبل أن ينضم إليه اللاعبون من الفريقين. وفي نهاية المطاف وجب تدخل أعلى سلطة في اللقاء المتمثلة في حكم المباراة.

جواو فيلكس هو الموهبة المتوهجة لدى أتلتيكو حاليا، وقد انتقل حديثا (الصيف الماضي) إلى النادي الإسباني قادما من بنيفيكا البرتغالي مقابل 125 مليون يورو، لكنه إلى غاية اللحظة  لم يتأقلم بالقدر الذي يسمح له إطلاع العنان لكعبه، إذ وإلى غاية اللحظة لم يسجل سوى هدفين من 15 مباراة. وطالب المدرب سيميوني بالصبر على جواو فيليكس لأن مواهبه ستنفجر حين جينات أتلتيكو.

و.ب/ع.ج.م

 

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