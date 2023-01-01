ميسي يهنئ معجبيه بالسنة الجديدة مودعا عاما "لن أنساه أبدا"

ودع ليونيل ميسي عام 2022، مشيدا بالعام الذي شهد تتويجه بلقب كأس العالم، ووصفه بأنه عام لن يتمكن من نسيانه أبدا.

ويعتزم قائد المنتخب الأرجنتيني العودة لتدريبات فريق باريس سان جيرمان مع بداية الأسبوع المقبل بعدما حصل على إجازة إضافية عقب مشاركته في بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وبفضل الأهداف السبعة التي سجلها والتمريرات الحاسمة الثلاثة التي قدمها، استحق ميسي الحصول على جائزة الكرة الذهبية، واستطاع ميسي بعمر 35 عاما أن يتوج بكأس العالم، في أعظم لحظات التتويج خلال مسيرته.

ونشر ميسي سلسلة لصوره مع زوجته أنتونيلا وعائلته الصغيرة على "إنستغرام" إيذانا بنهاية العام.

وكتب :"عام ينتهي لن أكون قادرا على نسيانه أبدا. الحلم الذي كنت أحاول دائما تحقيقه، تحقق في النهاية".

وأضاف: "ولكن هذا لم يكن له قيمة لولا حقيقة احتفالي به مع عائلتي الرائعة، أفضل عائلة يمكنني الحصول عليها، وبعض الأصدقاء الذي دعموني دائما ولم يتركوني في كل مرة أفشل فيها".

ولن يقابل فوز ميسي بكأس العالم بوقار كبير في باريس، لاسيما وأن الأرجنتين تغلبت على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3. وموجها حديثه للجماهير، تقدم ميسي بالشكر لهؤلاء من برشلونة وأيضا من باريس.

وسجل ميسي 672 هدفا في مسيرته مع برشلونة، التي انتهت بشكل صادم بالانتقال لباريس سان جيرمان في آب/أغسطس .2021

وكتب ميسي :"أود أن يكون لدي ذاكرة خاصة لكل الأشخاص الذي يتابعوني ويدعموني. كان من الرائع أن أكون قادرا على مشاركة هذا الطريق معكم كلكم".

وأضاف :"كان من المستحيل الوصول لما أنا فيه الآن بدون هذا التشجيع الكبير الذي تلقيته من كل الناس في بلادي وأيضا في باريس وبرشلونة والعديد من المدن والبلدان الأخرى التي كنت أتلقى منها مشاعر المودة".

وأردف :"أتمنى أن يكون هذا العام أيضا رائعا للجميع، وأتمنى لكم الصحة والقوة لكي تظلوا سعداء في عام 2023".

وذكرت تقارير أن ميسي وافق من حيث المبدأ على تجديد عقده مع سان جيرمان، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وانهاء اللمسات الأخيرة على الصفقة سيكون أولوية للنادي الفرنسي في الأيام والأسابيع المقبلة.

ويغيب ميسي عن مباراة الفريق التي تقام في وقت لاحق من اليوم الأحد أمام لانس، الذي يحتل المركز الثاني بفارق سبع نقاط خلف سان جيرمان بعد مرور 16 جولة من الدوري الفرنسي.

م.س/ ع.ج.م (د ب أ)