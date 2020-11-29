 ميسي يعادل رقم الأسطورة بيليه كأفضل هداف مع ناد واحد | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 19.12.2020

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رياضة

ميسي يعادل رقم الأسطورة بيليه كأفضل هداف مع ناد واحد

عادل ليونيل ميسي مهاجم برشلونة رقم الأسطورة بيليه مع سانتوس البرازيلي بتسجيله 643 هدفا مع فريق واحد بعدما هز شباك فالنسيا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

عادل ليونيل ميسي مهاجم برشلونة رقم الأسطورة بيليه مع سانتوس البرازيلي بتسجيله 643 هدفا مع فريق واحد.

عادل ليونيل ميسي مهاجم برشلونة رقم الأسطورة بيليه مع سانتوس البرازيلي بتسجيله 643 هدفا مع فريق واحد.

عادل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي في عدد الأهداف في صفوف ناد واحد والمسجل باسم الأسطورة البرازيلي بيليه (643 هدفا) بتسجيله هدف التعادل لفريقه برشلونة الإسباني في مرمى فالنسيا (1-1)، السبت (19 كانون الأول/ ديسمبر 2020) في المباراة التي أقيمت على ملعب "كامب نو" ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري وانتهت بالتعادل 2/2.

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يطفئ أسطورة الكرة الألمانية غيرد مولر شمعته الـ 75. "مدفعجي الأمة" كما يُطلق عليه كان ماكينة أهداف لا تتوقف عن هز شباك الخصوم وموهبته مثل ميسي ورونالدو معاً، حسب نجم ألماني سابق.

تحولت التصريحات النارية للنجم البرازيلي نيمار الذي أكد فيها رغبته الجارفة في اللعب مجددا مع زميله السابق في برشلونة النجم الارجنتيني ليونيل ميسي الى مادة دسمة تناولتها الصحف الاسبانية بإسهاب ووصفتها بـ "بالقنبلة".

واحتسب الحكم ركلة جزاء لبرشلونة أنقذها حارس مرمى فالنسيا خاومي دومينيك ووصلت الكرة إلى جوردي البا أعادها عرضية ارتطمت بأحد مدافعي فالنسيا، قبل ان يتابعها أفضل لاعب في العالم ست مرات برأسه داخل الشباك من مسافة قريبة (45+4). وكان بيليه حقق هذا الإنجاز خلال دفاعه عن ألوان سانتوس الذي لعب في صفوفه من 1956 حتى عام 1974 قبل أن ينتقل الى نيويورك كوزموس الأميركي.

وسجل ميسي أهدافه الـ643 في 748 مباراة رسمية اي بمعدل هدف في كل 1.16 مباراة، في حين جاءت أهداف بيليه في 757 مباراة. وكان ميسي سجل باكورة أهدافه للنادي الكاتالوني في الأول من أيار/مايو عام 2005 في مرمى الباسيتي في الدوري المحلي (2-صفر).

وأشاد مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان في مؤتمر صحفي مطلع هذا الأسبوع عشية المباراة ضد ريال سوسييداد متصدر الدوري في مباراة مقدّمة من المرحلة التاسعة عشرة "هذه الأرقام مثيرة للإعجاب، لن يكون لدينا لاعب بهذه الفعالية في هذا النادي. هذا هو السبب في أنه الرقم واحد".

ع.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز)

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