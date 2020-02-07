ميسي يضع شرطاً للبقاء مع برشلونة!

في خطوة يمكن وصفها بالتصعيدية، كشف موقع "لو 10 سبورت" أن نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي، ربط استمراره مع النادي الكتالوني برحيل رئيس النادي جوسيب ماريا باريتيمو، الذي تنتظره أيام صعبة، حسب أكثر من تقرير صحفي.

وأوضح الموقع الفرنسي أن أحسن لاعب في العالم ست مرات، ينتظر أن يترك جوسيب ماريا باريتيمو منصبه نهاية الموسم، من أجل مواصلة رحلته الكروية مع "البلوغرانا"، وأضاف أن بقاء باريتيمو كرئيس لبرشلونة سيدفع ميسي لاتخاذ قرار حاسم.

أما عن هذا القرار، فقد أفاد نفس المصدر أن ليونيل ميسي سيرفض تمديد عقده مع برشلونة. وينتهي عقد النجم الأرجنتيني مع "البلوغرانا" صيف 2021، كما أن لديه بنداً في عقده يمنحه حق الرحيل في الصيف المقبل، لكن بشرط إبلاغ النادي الكتالوني قبل ذلك بشهر.

وتابع نفس المصدر أن بقاء ليونيل ميسي مع برشلونة يعتمد الآن على إدارة الفريق، التي تعرف جيداً ما عليها القيام به بهدف الحفاظ على خدمات الأسطورة الأرجنتينية لأطول فترة ممكنة.

وكان ليونيل ميسي قد خرج مؤخراً بتصريحات قوية، على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ينتقد فيها إيريك أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة، إذ حث الدولي الأرجنتيني أبيدال على تسمية المتخاذلين في برشلونة وتحمل مسؤولياته.

يشار إلى أن إيريك أبيدال، قد انتقد عدم حرفية لاعبي برشلونة خلال فترة تدريب المدرب المُقال إرنيستو فالفيردي، وأضاف في تصريحات خص به صحيفة "سبورت" الإسبانية "كان العديد من اللاعبين غير راضين ولا يعلمون كثيراً، وكانت هناك مشكلة تواصل داخلي".

من جهة أخرى، كشفت شبكة "سكاي سبورت" أن ليونيل ميسي لا يفكر في الرحيل عن برشلونة نهاية الموسم الحالي، إذ ينوي البقاء على الأقل حتى نهاية عقده مع "البلوغرانا" صيف 2021. فيما أكد أكثر من تقرير صحفي أن أكثر من فريق أوروبي عملاق، يراقب وضع ميسي على غرار مانشستر سيتي ويوفنتوس وغيرها.