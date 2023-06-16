ميسي يسجل أسرع هدف في تاريخه الكروي ورقما قياسيا جديدا

قبل بداية مغامرته الجديدة مع فريق إنتر ميامي الأمريكي بداية شهر يوليو المقبل، رافق النجم ليونيل ميسي المنتخب الأرجنتيني في جولته الأسيوية. وفي نسخة مشابهة لمباراة ثمن نهائي كاس العالم بقطر، التقى "منتخب التانغو" بنظيره الأسترالي في الصين.

وأمام حضور جماهيري غفير بلغ 86 ألف متفرج دخل المنتخب الأرجنتيني هذه المباراة معززا بجميع العناصر تقريبا التي فازت على فرنسا في نهائي كأس العالم وتوجت باللقب باللقب العالمي.

لم يمهل رفاق ميسي المنتخب الأسترالي كثيرا، حيث استحوذوا على الكرة منذ بداية المباراة وتمكنوا من زيارة شباك الحارس الأسترالي في الدقيقة الثانية بعد أن مرر إنزو فرنانديز الكرة لميسي الذي مر من مدافعين قبل أن يخدع الحارس بتسديدة لولبية من خارج المنطقة. ليصبح ذلك أسرع هدف يسجله ميسي في تاريخه الكروي حيث لم يكن قد مضى على بداية المباراة 79 ثانية.

ليس هذا فحسب بل إن تسجيل ميسي أمس للهدف في شباك أستراليا جعله يحطم رقم قياسي شخصي آخر وهو تسجيله في سبع مباريات متتالية مع منتخب بلاده وهو ما لك يحدث من قبل.

ويبدو أن "البرغوث" وهو لقب يطلق على ميسي لا يكل ولا يمل رغم تقدمه في السن، إذ سيحتفل بعيد ميلاده 36 في الأسبوع المقبل.

وفي الشوط الثاني من المباراة أضاف المنتخب الأرجنتيني هدفا ثانيا لتنتهي المباراة بهدفين دون مقابل.

وقال ميسي بعد المباراة "استمتع دائما بالوجود مع المنتخب الوطني. المباراة كانت صعبة بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة لكن بغض النظر عن ذلك واصلنا اللعب بقوة".

وكان ميسي محط كل الأنظار منذ وصوله إلى بكينالأسبوع الماضي. ويحظى قائد الأرجنتين بشعبية جارفة في الصين حيث يتابع عشاق كرة القدم هناك المنتخبات البارزة لتعويض الأداء السيء للمنتخب الصيني.

واكتظت جميع الأماكن المحيطة بالملعب وفندق إقامة ميسي ورفاقه بالمئات من عشاق كرة القدم الذين ارتدوا قميص لعب منتخب الأرجنتين في الأيام الأخيرة. واصطف المئات خارج الفندق يوميا على أمل إلقاء نظرة على النجم المحبوب ميسي أثناء التوجه للتدريب.

هشام الدريوش