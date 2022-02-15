 ميسي يحل ضيفا في ″سانتياغو برنابيو″..فوز تاريخي وتلويح بالقميص | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 08.03.2022

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رياضة

ميسي يحل ضيفا في "سانتياغو برنابيو"..فوز تاريخي وتلويح بالقميص

سيكون ملعب "سانتياغو برنابيو" على موعد جديد مع "البرغوث" الأرجنتيني عندما يحلّ فريقه الحالي باريس سان جرمان الفرنسي ضيفاً في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. زيارة ميسي تعيد للأذهان مشاهد مثيرة من كلاسيكو الأرض.

ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان

خمس مباريات طبعت ذاكرة عشاق كرة القدم على وقع أداء ساحر للأرجنتيني ليونيل ميسي في معقل العاصمة مدريد.

يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي المنافس الأشد فتكاً بريال مدريد وأكثر لاعب خطورة وطأت قدماه ملعب "سانتياغو برنابيو" الذي سيكون على موعد جديد مع "البرغوث" الأربعاء، وذلك عندما يحلّ فريقه الحالي باريس سان جرمان الفرنسي ضيفاً في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

مختارات

توج ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وحصل ميسي على الجائزة للمرة السابعة خلال مسيرته. فيما حصل هداف بايرن ميونيخ ليفاندوفسكي على جائزة مهاجم العام.

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه سعيد بقراره بالانتقال من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، مؤكداً أنه "لم يرتكب أي خطأ". يأتي ذلك في وقت أعلن فيه برشلونة أنه تكبد خسائر مالية قياسية في الموسم الماضي.

تشير أرقام ميسي في 22 مباراة خاضها مع برشلونة (الذي لعب معه طوال 16 موسماً) ضد ريال على ملعبه إلى فوزه في 12، مقابل ثلاثة تعادلات وسبع هزائم، وتسجيله 15 هدفاً. فيما يلي خمس مباريات طبعت ذاكرة عشاق كرة القدم على وقع أداء ساحر للأرجنتيني في معقل العاصمة مدريد.

الريال وبرشلونة 2008

في وقت استهل ميسي مشواره بمواجهة ريال بثلاثية في "كامب نو" قبل عام، عاش الأرجنتيني في أيار/مايو 2008 كابوساً في "برنابيو". قبل ثلاث مراحل على اسدال الستار على منافسات "لا ليغا"، وبرغم تكريس نادي العاصمة بطلاً للدوري، أراد الملكي تأكيد تفوقه في عقر داره على منافسه الأبدي بفوزه 4-1.

 بدا ميسي الذي كان ما يزال يحمل الرقم 19 والمتمركز على الجناح الأيمن مع بويان كركيتش في المقدمة والفرنسي تييري هنري إلى اليسار، مكبلاً. تقدّم ريال بهدفين بعد 20 دقيقة بفضل المهاجم راوول غونساليس والهولندي آريين روبن، ليضيف هدفين في الشوط الثاني عبر الأرجنتيني غونسالو هيغواين والهولندي الآخر رود فان نيستلروي، قبل أن ينقذ هنري برشلونة بهدف شرفي.

مشاهدة الفيديو 01:40

ميسي يتطلع لمساعدة فريقه الجديد باريس سان جيرمان للفوز بدوري أبطال أوروبا

مباراة الـ 6/2

بعد قرابة عام على  كابوس 2008، استيقظ ميسي من هذا الحلم السيئ ليوجّه صفعة تاريخية لجماهير "البيت الأبيض". سحق النادي الكاتالوني أصحاب الأرض 6-2 في مدريد في واحدة من أسوأ الإهانات في تاريخ الكلاسيكو الحديث، والأولى في "سانتياغو برنابيو" مع المدرّب بيب غوارديولا.

زجّ مدرّب الـ "بلاوغرانا" بميسي في مركز المهاجم "الرقم 9" الزائف، ليردّ الأخير بتسجيله ثنائية. هدّد مرمى الحارس إيكر كاسياس ثلاث مرات في نصف الساعة الأوّل، قبل أن يهزّ شباكه ليعزز تقدّم فريقه 3-1 في الدقيقة 36، بعد كرة "سرقها" تشافي من قدم الفرنسي لاسانا ديارا.

كرّر "البرغوث" السيناريو ذاته في الدقيقة 75، عقب تمريرة حاسمة ثانية من تشافي. احتفل بهدفيه بالكشف عن قميص تكريماً لمرضى متلازمة إكس الهشة، وهي مرض وراثي نادر.

كلاسيكو بنكهة أوروبية

سيطر التعادل السلبي على مباراة الذهاب في مدريد حتى الدقيقة 76 لحين خروج مارد روزاريو من قمقمه ليسجل هدفي الانتصار للكاتالونيين 2-صفر.

افتتح التسجيل بعدما قطع تمريرة زميله الهولندي إبراهيم أفيلاي من اليمين، ليضاعف النتيجة بانتزاعه الكرة من بين قدمَي زميله الآخر سيرجيو بوسكيتس، مخترقاً دفاع الـ "ميرينغي" العاجز بمجهود فردي انهاه بتسديدة بينية. بعد التعادل 1-1 إياباً، تأهل برشلونة إلى نهائي المسابقة الأم التي فاز بها على حساب مانشستر يونايتد الانكليزي 3-1، في مباراة دوّن ميسي اسمه خلالها بتسجيله هدفاً.

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نجوم كرة القدم على أنستغرام

أوّل ثلاثية في "برنابيو"

قبل تسع مراحل من نهاية الدوري، احتدم الصراع على اللقب. قبل مواجهة "الكلاسيكو" المنتظرة، كان ريال متصدراً بفارق أربع نقاط عن النادي الكاتالوني.

خلال مباراة نارية، وقبل الاستراحة مباشرة في "برنابيو"، سجل ميسي هدف التعادل 2-2 بتمريرة حاسمة من البرازيلي نيمار، بعد الهدف الافتتاحي من أندريس إنييستا بتمريرة من الأرجنتيني نفسه، ردّ عليه مهاجم الملكي الفرنسي كريم بنزيمة بثنائية.

وبعد العودة من غرفة تبديل الملابس، منح المنافس الكبير للـ "بولغا"، البرتغالي كريستيانو رونالدو الأفضلية لريال من ركلة جزاء (55)، ليردّ ميسي بنفس اللهجة: ركلتا جزاء تسبب بهما نيمار وإنييستا ونفذهما بنجاح الرقم 10 (65 و84). حقق ميسي أوّل ثلاثية في مسيرته في "برنابيو" وساهم في فوز فريقه 4-3.

كلاسيكو "الغليان"

في مباراة مصيرية وحاسمة في سباق الفوز بلقب "لا ليغا" في المرحلة الثالثة والثلاثين، تبادل برشلونة وريال اللكمات.

تميز ميسي للمرة الأولى بإبقاء فريقه في أجواء اللقاء، ومع اقتراب المباراة من نهايتها كان التعادل سيّد الموقف 2-2... لحين ظهور "البرغوث" الصغير في الوقت المحتسب بدل الضائع ليسجل هدفه الـ 500 بقميص "بلاوغرانا".

 

احتفل الارجنتيني بهدف الفوز بطريقة ستبقى خالدة في الأذهان، إذ تقدّم أمام منصة مدرجات ريال مدريد وخلع قميصه ليعرضه أمام الجماهير المذهولة. تناقلت وسائل الاعلام هذه الصورة التي اجتاحت العالم وباتت محفورة في تاريخ النادي الكاتالوني.

ع.ح./م.س. (أ ف ب)

  • ميسي في حفل الكرة الذهبية 2021 بباريس

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    كرة ذهبية.. سابعة!

    رصَّع نجم برشلونة الإسباني السابق وباريس سان جرمان الفرنسي حالياً، الأرجنتيني ليونيل ميسي، سجله الناصع بالألقاب والجوائز بكرة ذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2021 التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لتصبح هي السابعة في مسيرته الاحترافية.

  • سواريز يسلم رفيق دربه لونيل ميسي جائزة الكرة الذهبية

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    أول جائزة.. بعيداً عن برشلونة

    أضاف ميسي جائزة هذا العام إلى نسخ 2009، 2010، 2011، 2012، 2015 و2019 التي حصل عليها حين كان يرتدي قميص برشلونة قبل أن يخلعه باكياً هذا الصيف لينضم إلى باريس سان جرمان بعد 20 عاماً مع "البلاوغرانا".

  • ميسي يحمل الكرة الذهبية السابعة في مشواره

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    منافسة شرسة

    تفوق ميسي على مهاجم بايرن ميونيخ الألماني الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي والذي كأن الأقرب للفوز العام الماضي لولا إلغاء الحفل بسبب جائحة كورونا، ولاعب وسط تشلسي الإنجليزي الدولي الإيطالي جورجينيو، وأصبح بعيداً بكرتين ذهبيتين عن مطارده المباشر مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حل سادساً هذا العام.

  • لونيل ميسي بقميص الأرجنتين عام 2006

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    ضربة البداية

    "البرغوث" الأرجنتيني، صاحب الموهبة الفذة انتقل من نادي "نيولز أولد بويز" الأرجنتيني، إلى برشلونة. وفي أول لقاء خاضه بقميص الفريق الكتالوني للبراعم أحرز خمسة أهداف كانت كفيلة بإقناع برشلونة بتحمل نفقات علاجه، حيث اكتشف إصابته بنقص في هرمونات النمو. آنذاك كان عمر ميسي 12 عاماً وطوله 140 سنتمتراً ووزنه 40 كيلو غراماً.

  • ليونيل ميسي مع مدربه الأسبق فرانك ريكارد

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    أول مباراة مع الكبار

    في أكتوبر/ تشرين الأول 2004 وبقيادة المدرب فرانك ريكارد (يسار)، شارك ميسي في أول مبارياته مع فريق برشلونة ضد نادي إسبانيول. ودخل ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه عندما سجل هدفه الأول مع نادي برشلونة أمام الباسيتي وذلك بعد تمريرة متقنة من قبل اللاعب الشهير رونالدينيو ليسددها ميسي كرة ساقطة فوق حارس المرمى، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفاً، وهو لم يتجاوز الـ 17 عاماً.

  • البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2005 في ملعب كامب نو.

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    أفضل لاعب شاب في العالم

    في عام 2005 حصل الفتى اليافع الملقب بـ (ليو) على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، متفوقاً بذلك على الكثير من الشبان الموهوبين مثل واين روني وكريستيانو رونالدو وغيرهم. في الصورة يظهر ميسي حاملاً جائزة الفتى الذهبي، وإلى جانبه اثنان من أفضل لاعبي كرة قدم في العالم آنذاك: البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2005 في ملعب "كامب نو".

  • تتويج ميسي بأول كرة ذهبية في مشواره

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    أفضل لاعب في العالم

    شهد ميسي عصراً ذهبياً مع برشلونة في عام 2009، آنذاك كان الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إذ فاز ميسي مع الفريق الكتالوني بستة ألقاب وكان إلى جواره لاعبين مخضرمين متل تشافي (يسار) وأندريس إنييستا (يمين). وفي العام ذاته حصل ميسي ولأول مرة على لقب أفضل لاعب في العالم.

  • Fußball Spanien Lionel Messi (Getty Images/AFP/L. Gene)

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    أرقام خارقة

    بلغة الأرقام: قاد الأسطورة الأرجنتيني برشلونة للفوز بـ 34 لقبا، وسجل 672 هدفا في 778 مباراة. ليس ذلك فحسب، بل كان في تنافس محموم على جمع الألقاب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. فاز ميسي أربع مرات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بينما حصل رونالدو خمس مرات على مسابقة هذا اللقب. لكن ميسي نال لقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم سبع مرات ورنالدو خمس مرات فقط.

  • Frankreich | Golden Ball

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    "سأواصل القتال"

    ميسي قال إنه كان قبل عامين (أثناء تتويجه السادس)، يفكر في أنه يقترب من سنواته الأخيرة على المستطيل الأخضر، "واليوم ها أنا أمامكم مجددا". ميسي أكد سعادته البالغة بالجائزة الجديدة وقال رداً على تساؤلات متكررة حول موعد اعتزاله: "أنا اليوم هنا وسعيد جدًا. أريد حقًا الاستمرار في القتال وتحقيق وتسجيل أهداف جديدة. لا أعرف عدد السنوات التي أمامي، ولكن آمل أن يكون هناك الكثير لأنني أستمتع كثيرا هذا العام".


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