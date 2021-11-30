ميسي يتحدث عن مستقبله بعد مونديال قطر.. فهل سيعتزل؟

قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، إنه سيوضح "أموراً كثيرة" بعد نهائيات كأس العالم 2022 في كرة القدم التي تقام في قطر في وقت لاحق من هذا العام، دون كشف المزيد عن مخططاته، وذلك بعد قيادة بلاده إلى الفوز على فنزويلا 3 - صفر الثلاثاء في مباراة هامشية ضمن تصفيات المونديال.
وقال ميسي في بوينوس أيرس بعد تسجيل الهدف الثالث لبلاده: "بعد المونديال، سأقوم بتوضيح أمور كثيرة. بصرف النظر عن النتيجة هناك. نأمل أن تكون الأمور جيدة"، مؤكداً أن مستقبله الدولي لما بعد المونديال، يبقى في ذهنه، وهو ما اعتبره البعض تلميحاً لاعتزال اللعب الدولي بحسب ما قالت وكالة الأنباء الألمانية.
ورداً على سؤال حول مخططاته المستقبلية، قال لاعب باريس سان جرمان الفرنسي الذي سيبلغ الخامسة والثلاثين في حزيران/ يونيو المقبل: "لا أعرف. أفكر بما هو قريب، وهي مباراة الإكوادور (الثلاثاء في غوايايكيل). هناك بعدها مباريات التحضير في أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر. ثم هناك المونديال، وبعدها، لا أعرف".
وأكد :"دعونا نأمل أن تسير الأمور بأفضل شكل ممكن. ولكن بالتأكيد بعد كأس العالم العديد من الأشياء ستتغير". وأشار ميسي إلى أن رفع أول كأس كبير على المستوى الدولي مع الأرجنتين العام الماضي في كوبا أمريكا، لن يكون له تأثير على قراره.
ميسي.. أداء متذبذب مع باريس سان جيرمان
وتابع نجم أمجاد برشلونة الإسباني سابقاً: "أنا سعيد هنا منذ فترة في الأرجنتين. من الجميل أن تستمتع مع هذا الجمهور والمنتخب والفوز بكوبا أميركا مع هذه المجموعة الرائعة"، وأوضح صاحب 81 هدفاً مع "ألبي سيليستي" أن الفوز في ملعب بومبونييرا كان هاماً "لتوديع الجماهير لأننا لن نلعب هنا قبل كأس العالم".
وقال ميسي للصحفيين "لا أعلم ما الذي سأفعله بعد كأس العالم. أفكر فيما سيأتي. بعد البطولة في قطر، سأعيد تقييم العديد من الأشياء". وأضاف :"لا أعلم (بشأن الاستمرار في اللعب)، الحقيقة هو أنني لا أعلم.
وبعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان قادماً من برشلونة في آب/ أغسطس الماضي، يعيش ميسي موسماً متذبذباً في باريس بعد الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني مهدراً تقدمه ذهاباً. وشارك ميسي في 159 مباراة مع المنتخب الأرجنتيني وسجل 81 هدفاً، وجاءت أول مشاركة له في عام 2005.
ع.ح./ع.ج. (ا ف ب، د ب أ)
-
ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز
كرة ذهبية.. سابعة!
رصَّع نجم برشلونة الإسباني السابق وباريس سان جرمان الفرنسي حالياً، الأرجنتيني ليونيل ميسي، سجله الناصع بالألقاب والجوائز بكرة ذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2021 التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لتصبح هي السابعة في مسيرته الاحترافية.
-
ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز
أول جائزة.. بعيداً عن برشلونة
أضاف ميسي جائزة هذا العام إلى نسخ 2009، 2010، 2011، 2012، 2015 و2019 التي حصل عليها حين كان يرتدي قميص برشلونة قبل أن يخلعه باكياً هذا الصيف لينضم إلى باريس سان جرمان بعد 20 عاماً مع "البلاوغرانا".
-
ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز
منافسة شرسة
تفوق ميسي على مهاجم بايرن ميونيخ الألماني الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي والذي كأن الأقرب للفوز العام الماضي لولا إلغاء الحفل بسبب جائحة كورونا، ولاعب وسط تشلسي الإنجليزي الدولي الإيطالي جورجينيو، وأصبح بعيداً بكرتين ذهبيتين عن مطارده المباشر مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حل سادساً هذا العام.
-
ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز
ضربة البداية
"البرغوث" الأرجنتيني، صاحب الموهبة الفذة انتقل من نادي "نيولز أولد بويز" الأرجنتيني، إلى برشلونة. وفي أول لقاء خاضه بقميص الفريق الكتالوني للبراعم أحرز خمسة أهداف كانت كفيلة بإقناع برشلونة بتحمل نفقات علاجه، حيث اكتشف إصابته بنقص في هرمونات النمو. آنذاك كان عمر ميسي 12 عاماً وطوله 140 سنتمتراً ووزنه 40 كيلو غراماً.
-
ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز
أول مباراة مع الكبار
في أكتوبر/ تشرين الأول 2004 وبقيادة المدرب فرانك ريكارد (يسار)، شارك ميسي في أول مبارياته مع فريق برشلونة ضد نادي إسبانيول. ودخل ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه عندما سجل هدفه الأول مع نادي برشلونة أمام الباسيتي وذلك بعد تمريرة متقنة من قبل اللاعب الشهير رونالدينيو ليسددها ميسي كرة ساقطة فوق حارس المرمى، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفاً، وهو لم يتجاوز الـ 17 عاماً.
-
ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز
أفضل لاعب شاب في العالم
في عام 2005 حصل الفتى اليافع الملقب بـ (ليو) على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، متفوقاً بذلك على الكثير من الشبان الموهوبين مثل واين روني وكريستيانو رونالدو وغيرهم. في الصورة يظهر ميسي حاملاً جائزة الفتى الذهبي، وإلى جانبه اثنان من أفضل لاعبي كرة قدم في العالم آنذاك: البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2005 في ملعب "كامب نو".
-
ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز
أفضل لاعب في العالم
شهد ميسي عصراً ذهبياً مع برشلونة في عام 2009، آنذاك كان الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إذ فاز ميسي مع الفريق الكتالوني بستة ألقاب وكان إلى جواره لاعبين مخضرمين متل تشافي (يسار) وأندريس إنييستا (يمين). وفي العام ذاته حصل ميسي ولأول مرة على لقب أفضل لاعب في العالم.
-
ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز
أرقام خارقة
بلغة الأرقام: قاد الأسطورة الأرجنتيني برشلونة للفوز بـ 34 لقبا، وسجل 672 هدفا في 778 مباراة. ليس ذلك فحسب، بل كان في تنافس محموم على جمع الألقاب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. فاز ميسي أربع مرات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بينما حصل رونالدو خمس مرات على مسابقة هذا اللقب. لكن ميسي نال لقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم سبع مرات ورنالدو خمس مرات فقط.
-
ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز
"سأواصل القتال"
ميسي قال إنه كان قبل عامين (أثناء تتويجه السادس)، يفكر في أنه يقترب من سنواته الأخيرة على المستطيل الأخضر، "واليوم ها أنا أمامكم مجددا". ميسي أكد سعادته البالغة بالجائزة الجديدة وقال رداً على تساؤلات متكررة حول موعد اعتزاله: "أنا اليوم هنا وسعيد جدًا. أريد حقًا الاستمرار في القتال وتحقيق وتسجيل أهداف جديدة. لا أعرف عدد السنوات التي أمامي، ولكن آمل أن يكون هناك الكثير لأنني أستمتع كثيرا هذا العام".