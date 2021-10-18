ميسي وصلاح يقودان جرمان وليفربول للفوز في دوري الأبطال

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي لاستعادة صدارة المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على لايبزيغ الألماني 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء (19 تشرين الأول/أكتوبر 2021) في الجولة الثالثة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز مانشستر سيتي على كلوب بروج البلجيكي 5 / 1.
وسجل أهداف سان جيرمان كيليان مبابي في الدقيقة التاسعة، وليونيل ميسي (هدفين) في الدقيقتين 67 و74 من ركلة جزاء، فيما سجل هدفي لايبزيغ أندريه سيلفا في الدقيقة 28، ونوردي موكيلي في الدقيقة 57.
ورفع سان جيرمان رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، وظل لايبزيغ بلا رصيد في قاع الترتيب.
وفي المباراة الثانية، اكتسح مانشستر سيتي الإنجليزي مضيفه كلوب بروج البلجيكي 5 / 1. وسجل أهداف مانشستر سيتي جواو كانسيلو في الدقيقة 30 ورياض محرز (هدفين) في الدقيقتين 43 من ركلة جزاء، و84 وكايل والكر في الدقيقة 53 وكول بالمر في الدقيقة 67.
في المقابل سجل هدف حفظ ماء الوجه لكلوب بروج هانز فاناكن في الدقيقة 81.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، فيما توقف رصيد كلوب بروج عند أربع نقاط في المركز الثالث.
"ثنائية" محمد صلاح تقود ليفربول لفوز صعب على أتلتيكو مدريد
أياكس يقسو على دورتموند
ولقن فريق أياكس أمستردام الهولندي ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني درسا قاسيا وفاز عليه 4 /صفر في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة. وسجل أياكس هدفين في كل شوط ليحقق فوزه الثالث على التوالي في البطولة القارية. وتقدم أياكس بهدف عكسي سجله ماركو ريوس لاعب دورتموند بالخطأ في مرماه في الدقيقة 11 ثم أضاف دالي بليند الهدف الثاني في الدقيقة 25. وفي الشوط الثاني أحرز انتوني ثالث أهداف أياكس في الدقيقة 57 وتكفل سباستيان هيلير بالهدف الرابع في الدقيقة 72. وحافظ أياكس على العلامة الكاملة ليرفع رصيده في الصدارة إلى تسع نقاط في الوقت الذي مني فيه دورتموند بالهزيمة الأولى بعد انتصارين متتاليين ليتوقف رصيده عند ست نقاط في المركز الثاني.
"ثنائية" صلاح تقود ليفربول للفوز على أتلتيكو مدريد
وقاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز على مضيفه أتلتيكو مدريد 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما في المجموعة الثانية والتي شهدت أيضا فوز بورتو البرتغالي على ميلان الإيطالي 1 / صفر.
وتقدم ليفربول بهدف سجله محمد صلاح في الدقيقة الثامنة وأضاف نابي كيتا الهدف الثاني في الدقيقة 13 ثم قلص أتلتيكو الفارق بعدما سجل أنطوان غريزمان الهدف الأول في الدقيقة 20 قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 34، إلا أن محمد صلاح عاد مرة أخرى وسجل هدف ثالث لليفربول في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.
وشهدت المباراة طرد أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد في الدقيقة 52.
ورفع ليفربول رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد أتلتيكو مدريد عند أربع نقاط في المركز الثاني.
وفي المباراة الثانية، فاز بورتو على ضيفه ميلان بهدف نظيف سجله لويس دياز في الدقيقة 65.
ورفع بورتو رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف أتلتيكو مدريد، وظل ميلان بلا رصيد في قاع الترتيب.
خ.س/ف.ي (د ب أ، رويترز)
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في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال
13 لقبا.. القمة المريحة!
يغرد ريال مدريد لوحده في القمة بـ13 لقبا متفوقا على ميلان بستة ألقاب. حقق الريال أربعة ألقاب في خمسة مواسم، لكن قبل تحقيقه لقب 2013/2014 كان قد صام عن التتويج 12 عاما. أكبر نتيجة حققها في النهائي كانت عام 1958 بفوزه على آنتراخت فرانكفورت 7 مقابل 3 أهداف. وأكبر ضحاياه في النهائي هو يوفنتوس إذ هزمه 3 مرات، لكن الريال انهزم 3 مرات في النهائي كذلك. هدافه التاريخي هو رونالدو بـ105 أهداف.
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في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال
ميلان.. المرعب الذي دخل في سبات
حقق ميلان سبعة ألقاب آخرها عام 2007 بفوز على ليفربول 2/1. أكبر نتيجة حققها كانت ضد برشلونة بأربعة أهداف لصفر صيف 1994 وكذلك ضد إفسي بوخارست الروماني عام 1989 بالنتيجة ذاتها. عانى الفريق من 4 هزائم في النهائي، ثلاثة منها جاءت في العهد الجديد للبطولة، من أشهرها هزيمته أمام ليفربول عام 2005 عندما فرط في تقدمه بـ3 -0 في الشوط الأول لينهزم في الضربات الترجيحية. هدافه التاريخي هو شيفشينكو بـ33 هدفا.
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في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال
الزعيم البافاري بستة ألقاب!
يتساوى بايرن ميونيخ مع ليفربول في عدد الألقاب (ستة) لكن موسم هذا العام قد يشكل له فرصة لفك الشراكة حيث أنه مرشح فوق العادة. حامل لقب النسخة الماضية بفوزه على باريس سان جيرمان 1/0. حقق ثلاثة ألقاب متتالية من 1974 إلى 1976. يملك بايرن سجلا متواضعا في النهائي فقد خسر 5 ألقاب. أسوأ خسارة كانت ضد مانشستر يونايتد عام 1999 عندما انقلب تقدمه بـ1/0 إلى خسارة 2/1 . هدافه التاريخي هو ليفاندوفسكي بـ55 هدفا.
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في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال
زعيم الإنجليز في البطولة
حقق ليفربول ستة ألقاب وانهزم في ثلاثة نهائيات. آخر لقب كان على حساب توتنهام بـ2/0 صيف 2019 بعد عودة تاريخية أمام برشلونة في نصف النهائي، وقبلها بموسم واحد انهزم في النهائي أمام الريال بـ1/3. أكبر نتيجة حققها كانت عام 1977 ضد مونشغلادباخ بـ3/1. هدافه التاريخي هو جيرارد بـ30 هدفا. حقق لقبين متتالين عامي 1977 و1978.
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في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال
ميسي يقود برشلونة لثلاثة ألقاب
حقق خمسة ألقاب أربعة منها في العهد الجديد للبطولة وخسر ثلاثة نهائيات. أكبر ضحاياه هو مانشستر يونايتد بانتصارين. كان مرشحا للقب أكثر من مرة في السنوات الأخيرة لكنه عجز عن الوصول إلى نصف النهائي. آخر لقب كان على حساب يوفنتوس 3/1 عام 2015. يملك الفريق الرقم القياسي لعدد الأهداف التي سجلها لاعب لفريق واحد، ووهو ليونيل ميسي الذي سجل 120 هدفا لبرشلونة.
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في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال
أياكس.. زعيم الكرة الشاملة
حقق أربعة ألقاب وانهزم في نهائيين. آخر لقب كان على حساب ميلان عام 1995 بـ1/0. منذ هزيمته في الموسم الموالي أمام يوفنتوس بالنتيجة ذاتها غاب عن المباراة النهائية. هدافه التاريخي في المسابقة هو جاري ليتمانين بـ20 هدفا. أفضل ما حققه في السنوات الأخيرة وصوله إلى نصف النهائي عام 2019 قبل أن يخسر بشكل دراماتيكي أمام توتنهام في مباراة الإياب 2/3.
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في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال
إنتر/يونايتد: ثلاثة ألقاب قبل مرحلة الفراغ
حقق الإنتر ثلاثة ألقاب وخسر نهائيين. آخر لقب كان عام 2010 أمام بايرن ميونيخ بـ2/0. هدافه التاريخي هو أدريانو بـ18 هدفا. يشاركه عدد الألقاب مانشستر يونايتد لكنه خسر كذلك نهائيين وكان آخر تتويج له أمام تشلسي عام 2008 بالضربات الترجيحية. هدافه هو فان نستل روي بـ38 هدفا. تراجع مستوى الإنتر ومان يونايتد في السنوات الأخيرة ولم يحققا نتائج كبيرة في المسابقة.
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في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال
يوفنتوس- بنفيكا.. النحس المستمر
رغم تحقيقه للقبين فقط، إلّا أن يوفنتوس وصل للنهائي 9 مرات، ما يجعله أكثر فريق خسر النهائي. آخر لقب يعود لعام 1994 عندما فاز على أياكس بالضربات الترجيحية لكنه خسر بعدها آخر خمس نهائيات. هدافه التاريخي هو ديل بييرو بـ43. لا ينافسه في سوء الطالع سوى بنفيكا التي خسر آخر خمس نهائيات لعبها مقابل لقبين يتيمين إلى جانب بورتو و نوتنغهام فورست اللذين حققا لقبين لكل منهما بفارق بسيط أنهما لم يخسرا أيّ نهائي.