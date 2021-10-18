ميسي وصلاح يقودان جرمان وليفربول للفوز في دوري الأبطال

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي لاستعادة صدارة المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على لايبزيغ الألماني 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء (19 تشرين الأول/أكتوبر 2021) في الجولة الثالثة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز مانشستر سيتي على كلوب بروج البلجيكي 5 / 1.

وسجل أهداف سان جيرمان كيليان مبابي في الدقيقة التاسعة، وليونيل ميسي (هدفين) في الدقيقتين 67 و74 من ركلة جزاء، فيما سجل هدفي لايبزيغ أندريه سيلفا في الدقيقة 28، ونوردي موكيلي في الدقيقة 57.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، وظل لايبزيغ بلا رصيد في قاع الترتيب.

وفي المباراة الثانية، اكتسح مانشستر سيتي الإنجليزي مضيفه كلوب بروج البلجيكي 5 / 1. وسجل أهداف مانشستر سيتي جواو كانسيلو في الدقيقة 30 ورياض محرز (هدفين) في الدقيقتين 43 من ركلة جزاء، و84 وكايل والكر في الدقيقة 53 وكول بالمر في الدقيقة 67.

في المقابل سجل هدف حفظ ماء الوجه لكلوب بروج هانز فاناكن في الدقيقة 81.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، فيما توقف رصيد كلوب بروج عند أربع نقاط في المركز الثالث.

"ثنائية" محمد صلاح تقود ليفربول لفوز صعب على أتلتيكو مدريد

أياكس يقسو على دورتموند

ولقن فريق أياكس أمستردام الهولندي ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني درسا قاسيا وفاز عليه 4 /صفر في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة. وسجل أياكس هدفين في كل شوط ليحقق فوزه الثالث على التوالي في البطولة القارية. وتقدم أياكس بهدف عكسي سجله ماركو ريوس لاعب دورتموند بالخطأ في مرماه في الدقيقة 11 ثم أضاف دالي بليند الهدف الثاني في الدقيقة 25. وفي الشوط الثاني أحرز انتوني ثالث أهداف أياكس في الدقيقة 57 وتكفل سباستيان هيلير بالهدف الرابع في الدقيقة 72. وحافظ أياكس على العلامة الكاملة ليرفع رصيده في الصدارة إلى تسع نقاط في الوقت الذي مني فيه دورتموند بالهزيمة الأولى بعد انتصارين متتاليين ليتوقف رصيده عند ست نقاط في المركز الثاني.

"ثنائية" صلاح تقود ليفربول للفوز على أتلتيكو مدريد

وقاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز على مضيفه أتلتيكو مدريد 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما في المجموعة الثانية والتي شهدت أيضا فوز بورتو البرتغالي على ميلان الإيطالي 1 / صفر.

وتقدم ليفربول بهدف سجله محمد صلاح في الدقيقة الثامنة وأضاف نابي كيتا الهدف الثاني في الدقيقة 13 ثم قلص أتلتيكو الفارق بعدما سجل أنطوان غريزمان الهدف الأول في الدقيقة 20 قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 34، إلا أن محمد صلاح عاد مرة أخرى وسجل هدف ثالث لليفربول في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد في الدقيقة 52.

ورفع ليفربول رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد أتلتيكو مدريد عند أربع نقاط في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، فاز بورتو على ضيفه ميلان بهدف نظيف سجله لويس دياز في الدقيقة 65.

ورفع بورتو رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف أتلتيكو مدريد، وظل ميلان بلا رصيد في قاع الترتيب.

خ.س/ف.ي (د ب أ، رويترز)