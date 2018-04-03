 ميسي وسواريز يشتكيان لفالفيردي | عالم الرياضة | DW | 07.07.2018

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عالم الرياضة

ميسي وسواريز يشتكيان لفالفيردي

يبدو أن ابتعاد برشلونة عن منصة التتويج الأوروبية وإحكام ريال مدريد قبضته في السنوات الأخيرة على الكأس "ذات الأذنين" قد قرع جرس الإنذار في البيت الكتالوني. نجما الفريق ميسي وسواريز يتقدمان بطلب خاص للمدرب فالفيردي. فماهو؟

Spanien Fußball Super Cup 2017 Real Madrid - FC Barcelona (Reuters/J. Medina)

صورة أرشيفية.

ذكر موقع صحيفة "إكسبريس" أن نجما برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز أخبرا مدرب الفريق الكتالوني إرنستو فالفيردي عدم رضاهما عن غياب لاعب بمقومات كروية كبيرة في مركز الجناح الأيمن في تشكيلة الفريق.

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لطالما تصدرت علاقة الصداقة القوية بين ليونيل ميسي وزميله في فريق برشلونة لويس سواريز عناوين الصحف الرياضية، لكن يبدو أن صداقة نجمي "البلوغرانا" قد تتعرض أيضاً إلى بعض الهزات على غرار ماكشف عنه إعلان مصور. (03.05.2018)

لطالما حظي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمعاملة خاصة من طرف إدارة فريق برشلونة. لكن ابتعاد الفريق عن منصة التتويج الأوروبية مؤخرا، قد يدفع الإدارة الكتالونية إلى اتخاذ قرار ربما يُغضب نجم الفريق الأول. فكيف ذلك يا ترى؟ (17.05.2018)

ونقل الموقع البريطاني عن الخبير الكروي يان ماك غاري قوله "اشتكى ميسي وسواريز للمدرب فالفيردي أن الجهة اليُمنى في الفريق ضعيفة"، وأضاف: "لقد أخبرا المدرب بحاجة الفريق إلى لاعب مبدع يستطيع تمرير الكرة بسرعة إلى وسط الملعب، من أجل أن يقوما بدورهما على أكمل وجه".

وأكدت مباريات الموسم الماضي فعلاً أن "البلوغرانا" في حاجة إلى لاعب في مركز الجناح، خاصة بعد إصابات عثمان ديمبيلي المتكررة، واعتماد برشلونة بنسبة كبيرة على نجم الفريق الأول ليونيل ميسي، الذي قاد "البلوغرانا" إلى التتويج بالدوري الإسباني وكأس الملك.

وتابع نفس المتحدث "ويليان هو اللاعب الذي يستطيع أداء هذا الدور بطريقة مثالية تُناسب فلسفة برشلونة الكروية"، فيما أشار موقع "إكسبريس" أن فريق تشيلسي رفض الأسبوع الماضي عرضاً تقدم به برشلونة، من أجل الظفر بخدمات ويليان.

في المقابل، يُحاول مانشستر يونايتد بدوره أيضا التعاقد مع ويليان (29 عاماً)، إذ يرغب مدرب "الشياطين الحمر" جوزيه مورينيو في ضم النجم البرازيلي، الذي سبق ولعب تحت قيادته حينما كان مدربا لفريق تشيلسي.

يُشار إلى أن، برشلونة يسعى إلى كسر سيطرة ريال مدريد على مسابقة دوري أبطال أوروبا، لاسيما وأن الفريق المدريدي قد أحكم قبضته عليها في السنوات الأخيرة الماضية، فيما يُتوقع أن يُضعف رحيل المدرب زيدان وخروج رونالدو الوشيك من الفريق من قدرة "الميرنغي" على مواصلة تألقه المحلي والقاري.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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