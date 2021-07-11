ميسي باكياً: عملت المستحيل للبقاء في برشلونة وجرمان أحد الخيارات

في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد (الثامن من آب/ أغسطس 2021)، أكد نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي رحيله عن النادي الكاتالوني مشددا أنه "لم يتصور إطلاقاً" رحيله عن النادي الإسباني الذي أمضى في صفوفه أكثر من 20 عاما. في الوقت ذاته اكتفى بالإشارة إلى إمكانية انتقاله إلى باريس سان جرمان الفرنسي كأحد الخيارات، في حين نشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم الأحد أن ميسي في طريقه لإجراء الفحوص الطبية اليوم أو غدا الاثنين في النادي الباريسي.

وصعد صانع أمجاد برشلونة في العقدين الأخيرين إلى المنصة وسط تصفيق الحاضرين قبل أن يجهش بالبكاء وبعد أن تمالك أنفاسه قال في مستهل حديثه "لم أتصور إطلاقاً الرحيل عن برشلونة لأنني للحقيقة لم أفكر بهذا الأمر. كنت أريد وداعاً مع الجميع على أرضية الملعب". وتابع: "هذا العام، كنت أنا وعائلتي مقتنعين بأننا سنبقى هنا، في بيتنا، هذا ما كنّا نريده أكثر من أي شيء آخر"، مضيفاً: "لا زلت غير مصدق بأني سأترك هذا النادي وتغيير حياتي. أنا أعشق هذا النادي. أما الآن فيتعين عليّ الانطلاق من نقطة الصفر".

"الأمور مفتوحة"

وعن إمكانية انتقاله إلى باريس سان جرمان قال ميسي إنه "ثمة إمكانية لذلك لكني لم أوقع مع أحد. أندية عدة أبدت رغبتها، وبالتالي لا شيء مقفل، لا شيء موصد والأمور مفتوحة".

وكانت صحيفة "لو باريزيان" قد تحدثت عن صفقة بين النادي الفرنسي واللاعب الأرجنتيني اليوم الاحد، في حين تحدثت صحيفة "ليكيب" عن "عقد قياسي" على مدى ثلاث سنوات مقابل أجر سنوي قدره 40 مليون يورو. في حين أشارت صحف إسبانية عدة بأن ميسي سيحصل على 30 مليون يورو كمقدم عقد لدى توقيعه.

طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟ حتى رحيل ميسي ليس مستحيلا! لقد حدث ما لم يكن في الحسبان: الطلاق بين الأسطورة ليونيل ميسي وبرشلونة وذلك بعد أكثر من 20 عاما قضاها البرغوث الأرجنتيني داخل النادي وأصبح خلالها الهداف التاريخي للنادي (672 هدفا) كما صنع لزملائه 305 أهداف، وكان أكثر اللاعبين مشاركة بقميصه (778 مباراة بجميع المسابقات). إنه مجد جعل الكثيرين يعتبرونه أفضل لاعب في تاريخ الكرة.

طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟ أسف شديد من الجانبين في بيان رسمي أعلن برشلونة (مساء الخميس 5/8/2021) أن ميسي "لن يبقى في برشلونة رغم أن النادي واللاعب اتفقا على عقد جديد". وأوضح البيان أن هذا العقد "لا يمكن تنفيذه بسبب معوقات مالية وهيكلية"، مضيفا أن "الجانبين يتأسفان بشدة لعدم إمكانية تحقيق رغبة اللاعب ورغبة النادي" في تنفيذ العقد.

طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟ أسباب الرحيل؟ وألقى النادي باللوم على قواعد مسابقة "الليغا الإسبانية" في عدم تحقيق تلك الرغبة. وكان خافيير تباس، رئيس "الليغا"، قد أعرب في يونيو/ حزيران الماضي عن أمله في أن يتمكن برشلونة من الحفاظ على ميسي، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن برشلونة "تخطى الحدود المسموح بها في الرواتب" وأنه يجب شطب رواتب لدى آخرين، موضحا أن خسائر الليغا البالغة 700 مليون يورو، نصفها مسجل باسم برشلونة، بحسب موقع شبورت1 الألماني.

طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟ السبب تخفيض قيمة العقد؟ وقالت وسائل إعلام إن برشلونة طلب من ميسي تخفيض القيمة المالية لعقده إلى النصف، ليأتي الآن إعلان خبر الرحيل، لكن سبق لميسي العام الماضي أن أعلن عن نيته مغادرة برشلونة رغم أنه كان رمز برشلونة على مدار عشرين عاما. والعلاقة التي تربطهما ليست عادية. فميسي كان يعاني من اضطراب هرموني ومشاكل في النمو كادت تنهي مسيرته الكروية عندما كان في الثالثة عشرة من عمره.

طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟ تكلفة باهظة ولم يكن لميسي أي أمل في العلاج لتكلفته الباهظة، ولم يكن لأبويه، أو حتى لناديه في روساريو، القدرة على تحملها. لكن إنقاذ الموهبة الفذة التي يتمتع بها "البرغوث" الأرجنتيني، كما يلقبه البعض، جاءت على يد نادي برشلونة. ففي أول لقاء خاضه ميسي الصغير بقميص الفريق الكتالوني للبراعم أحرز الأخير خمسة أهداف كانت كفيلة بإقناع برشلونة بتحمل نفقات العلاج. آنذاك كان طول ميسي 140 سنتمترا ووزنه 40 كيلو غراما.

طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟ حقنة هرمونات يومية طيلة أربع سنوات كان على ميسي يأخذ حقنة هرمونات بشكل يومي. وعندما خاض أولى مبارياته ضمن منافسات الدوري الإسباني كان طوله قد بلغ 1,69 سم. وبعدها بستة أشهر انتزع صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني. الصورة من الأرشيف وتعود لعام 2004. يظهر فيها ليونيل ميسي وإلى يمينه زميله اللاعب الكاميروني صاموئيل إيتو.

طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟ حيث كانت البداية في أكتوبر/ تشرين الأول 2004 وبقيادة المدرب فرانك ريكارد (يسار)، شارك ميسي في أول مبارياته مع فريق برشلونة ضد نادي إسبانيول. ودخل ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه عندما سجل هدفه الأول مع نادي برشلونة أمام الباسيتي وذلك بعد تمريرة متقنة من قبل اللاعب الشهير رونالدينو ليسددها ميسي كرة ساقطة فوق حارس المرمى، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفاً، وهو لم يتجاوز الـ 17 عاماً.

طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟ أفضل لاعب شاب في العالم في عام 2005 حصل اليافع الملقب بـ (ليو) على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، متفوقاً بذلك على العديد من الشبان الموهوبين كـواين روني وكريستيانو رونالدو وغيرهم. في الصورة يظهر ميسي حاملا جائزة الفتى الذهبي. وإلى جانبه اثنان من أفضل لاعبي كرة قدم في العالم آنذاك. البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2005 في ملعب "كامب نو".

طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟ أفضل لاعب في العالم شهد ميسي عصرا ذهبيا مع برشلونة في عام 2009، آنذاك كان الفريق بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إذ فاز ميسي مع الفريق الكتالوني بستة ألقاب إلى جانب لاعبين مخضرمين متل تشافي (يسار) وأندريس إنييستا (يمين). وفي العام ذاته حصل ميسي ولأول مرة على لقب أفضل لاعب في العالم.

طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟ أرقام خارقة بلغة الأرقام: قاد الأسطورة الأرجنتيني برشلونة للفوز بـ34 لقبا، وسجل 672 هدفا في 778 مباراة. ليس ذلك فحسب، بل كان في تنافس محموم على جمع الألقاب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. فاز ميسي أربع مرات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بينما حصل رونالدو خمس مرات على مسابقة هذا اللقب. لكن ميسي نال لقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم ست مرات ورنالدو خمس مرات فقط.

طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟ مشاكل مع السلطات الإسبانية ميسي ليس غنيا بالألقاب والأهداف فحسب، بل حتى إنه كسب الملايين خلال مسيرته الكروية، وهو ما تسبب له بمشاكل مع السلطات الإسبانية. ففي عام 2016 حُكم على النجم الأرجنتيني بالسجن لمدة 21 عاما بتهمة تهرب ضريبي بقيمة 4,16 ملايين يورو تتعلق بحقوق صورته تلقاها في الفترة بين 2007 و2009 عبر شركات وهمية. تم تعليق عقوبة السجن كونها أقل من عامين ولنظافة سجله العدلي، إلا أنه تتوجب عليه دفع 2.1 مليون يورو غرامة.

طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟ أسوأ هزيمة آخر فوز لميسي مع برشلونة في مسابقة دوري أبطال أوروبا كانت في عام 2015. لكن أسوأ هزيمة له في هذه المسابقة كانت في 2020. وتحديدا في دور الثمانية عندما خسر الفريق الكتالوني أمام فريق بايرن بثمانية أهداف لهدفين. هذه الخسارة الفادحة عززت الرغبة لدى ميسي في مغادرة ملعب "الكامب نو".

طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟ فاكس الرحيل ميسي أرسل قبل عام فاكس إلى إدارة النادي طلب فيه "إنهاء عقد العمل الذي يجمعني بناديكم الموقر". فقد كان يريد الرحيل عن قلعة "كامب نو" خلال فترة الانتقالات الصيفية في 2020. أي قبل عام على انتهاء عقده. وشكر النادي على كل الفرص التي قدمها لتطويره على الصعيد الشخصي والكروي، مؤكدا بأنه "اتخذت هذا القرار الصعب لأسباب شخصية، والذي آمل أن تتلقاه الإدارة بأفضل طريقة". لكنه عاد وأكمل مع الفريق حتى صيف 2021.

طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟ من سيفوز بقلب ميسي؟ السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو إلى أين يا ميسي؟ حتى الجمعة 6/8/2021 لم تعلن أي جهة رسميا أنها تعاقدت مع اللاعب، لكن هناك صورة انتشرت تجمع بين ميسي وعدد من لاعبي باريس سان جرمان بينهم نيمار ودي ماريا. كما أن مطالب ميسي المالية بإمكان النادي المملوك لقطر تحقيقها بكل سهولة. (صورة أرشيفية لميسي ودي ماريا قبل مباراة ودية أمام منتخب ألمانيا 2012)

طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟ ربما الدوري الإنجليزي؟ غير أن إمكانية رحيله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي واردة أيضا، فهناك المدرب بيب غوارديولا، الذي يعد ركيزة من ركائز مسيرة ميسي كما كان ميسي عامودا من أعمدة نجاحه أيضا. وسبق أن جرت اتصالات بين الجانبين في 2020 وهنا أيضا المال وفير لدى مالك النادي الشيخ منصور بن زايد. والأموال وفيرة أيضا لدى رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي.

طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟ أو الدوري الإيطالي؟ ويجري الحديث أيضا عن انترميلان الإيطالي الذي يشهد من جديد نجاحا رياضيا كبيرا، لكن الأموال لديه أقل من أندية الدوري الإنجليزي. وهناك من يحلم بأن يرى ميسي مع رونالدو في يوفتنوس.

طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟ جهات أخرى غادر ميسي برشلونة الآن وهو قريب من اعتزال الكرة، فهل يفعل مثل صديقه تشابي ويذهب للدوري القطري؟ أو ربما صديقه الآخر آنيستا ويذهب إلى الدوري الياباني أم مثل صديقه ومواطنه كارلوس تيفز فيرحل إلى الدوري الصيني ويعود بعدها إلى مسقط رأسه: الأرجنتين.



وكان عقد الأخير مع النادي الكاتالوني قد انتهى في 30 حزيران/يونيو الماضي، وبعد توصله إلى اتفاق مع بارسا بشأن توقيع عقد جديد، لم يتم اعتماده رسميا بسبب عراقيل اقتصادية وهيكلية تتعلق بقوانين الرابطة الإسبانية لكرة القدم.

وبذل النادي الكاتالوني وبعد موسم مخيب اكتفى فيه بلقب كأس إسبانيا، مجهودات كبيرة على أمل الاحتفاظ بـ "البرغوث". بيد أن الصعوبات المالية الضخمة وضرورة الالتزام بقواعد اللعب النظيف للرابطة الإسبانية، حالت دون اتمام الصفقة على الرغم من التضحيات التي قام بها ميسي (34 عاما) بما في ذلك القبول بنصف راتبه وتمديد عقده لخمس سنوات إضافية، حسب ما أقرّ ذلك رئيس برشلونة خوان لابورتا في مؤتمر صحافي عقده الجمعة وصف فيه تمديد العقد مع ميسي "مخاطر مالية".

مسيرة أسطورية

ميسي الذي نال الشهر الماضي باكورة ألقابه الدولية عندما قاد بلاده الأرجنتين الى الفوز بلقب كوبا أمريكا على ملعب ماراكانا على حساب البرازيل في مباراة النهائي بهدف دون رد، بات أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في صفوف برشلونة الموسم الفائت بمجموع 767 مباراة، متفوقاً على صانع الألعاب السابق تشافي وسجل خلالها 672 هدفاً ونجح في 305 تمريرات حاسمة محرزاً 35 لقبا بينها الدوري الإسباني 10 مرات، دوري أبطال أوروبا 4 مرات، كأس إسبانيا 7 مرات. أما على الصعيد الشخصي فتوّج بالكرة الذهبية ست مرات.

و.ب/ع.ج (أ ف ب، د ب أ)