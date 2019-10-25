 ميسي..موضوع منافسة جديدة بين الإمارات وقطر؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 11.02.2020

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رياضة

ميسي..موضوع منافسة جديدة بين الإمارات وقطر؟

شق طريقه إلى العالمية من بوابة برشلونة، اليوم يبدو المشهد وكأن ليونيل ميسي والنادي الكاتالوني على مفترق الطرق. مناسبة لفرق بخزائن عربية لتحقيق حلم دفين.

Spanien Fußball FC Barcelona - UD Levante Lionel Messi (picture-alliance/AP Photo/M. Fernandez)

إذا كنا قد شهدنا الصيف الماضي مسلسل نيمارالذي انتهت حلقته الأخيرة ببقاء المهاجم البرازيلي في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فنحن اليوم على موعد مع مسلسل جديد بدرجة أعلى من التشويق والإثارة، ونهاية منفتحة على عدد كبير من الخيارات.

مختارات

قيل الكثيرعن إجهاض صفقة البرازيلي نيمار إلى برشلونة التي انهارات قبيل ساعات من اقفال الميركاتو الصيفي. ومما قيل إن ميسي لعب دورا أساسيا وراء الكواليس. فماذا حدث بالضبط؟ (12.09.2019)

أن يكون بإمكان ليونيل ميسي باستطاعته الرحيل من برشلونة الإسباني الصيف القادم، أمر يعرفه الجميع. ومع ذلك لا أحد يعتقد أن ذلك سيحدث. اعتقاد خاطئ؟ قراءة سريعة على تقارير حديثة تؤكد ذلك، وخمسة عوامل تعزز هذه الفرضية. (07.02.2020)

حث الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة ميسي مديره الرياضي الفرنسي إريك أبيدال على "تحمل مسؤولياته" بعد تصريحات للأخير حول ظروف إقالة المدرب أرنستو فالفيردي أزعجت أفضل لاعب في العالم ست مرات. (05.02.2020)

يرى تقرير صحفي أن نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي وضع شرطاً، من أجل مواصلة رحلته الكروية مع النادي الكتالوني لأطول فترة ممكنة. فيما يراقب أكثر من فريق أوروبي كبير مستقبل أحسن لاعب في العالم ست مرات. (10.02.2020)

لن يكون لغياب عثمان ديمبيلي عن الملاعب إلى نهاية الموسم بسبب الإصابة التي ألمت به على مستوى عضلة الفخذ تأثير على فريقه برشلونة فقط، بل سيطال ناديه السابق بوروسيا دورتموند أيضاً، الذي سيتكبد خسارة مالية كبيرة جراء ذلك. (06.02.2020)

يواجه دورتموند الألماني باريس سان جيرمان الفرنسي الأسبوع القادم ضمن منافسات دوري الأبطال. موقعة مثيرة لكونها سوف تضم فريقين متشابهين فنيا ومعنويا.هجوم ضارب وعطش شديد لتذكرة العبور. (11.02.2020)

تحركات حثيثة يقوم بها نادي برشلونة الإسباني للحصول على مهاجم بعد أن فقد بسبب الإصابة كلا من سواريز وديمبلي، تألقُ نبيل فقير في مباراة بيتيس الأخيرة أعادت المهاجم الفرنسي إلى البورصة الكاتالونية لأبرز المرشحين. (11.02.2020)

الحديث هنا عن مسلسل الأرجنتيني ليونيل ميسي، بطل العالم ست مرات. ومع التطورات المتواصلة في برشلونة، تحولت صيغة سؤال المسلسل من "هل سيرحل ميسي؟" إلى "إلى أين سيرحل ميسي؟".

المؤكد إلى غاية اللحظة أن علاقة ميسي بإدارة برشلونة بلغت مرحلة حرجة جدا. بدأ التوتر بإقالة المدرب فالفيردي، وما تلا ذلك من انتقادات متبادلة بين النجم العالمي ومدير الكرة إريك أبيدال،وذلك علنا عبر وسائل الإعلام. قبل ذلك كشفت الصحافة على أن ميسي يمكنه الرحيل عن برشلونة مقابل 0 يورو، اعتبارا من الصيف القادم.

ميسي زاد الطين بلة في الأيام الأخيرة، واضعا رحيل رئيس النادي جوسيب ماريا باريتيمو كشرط لبقاءه في "كامب نو"، ليتحول الأمر إلى صراع نفوذ وسلطة، الغلبة ستكون في النهاية للأقوى. 

وسط هذا المشهد، تدخل الصحافة الإنجليزية على الخط متحدثة عن تحركات "هائلة" يقوم بها رئيس نادي مانشستر سيتي، الإماراتي الشيخ منصور بن زايد، لإقناع "البرغوث" بالانضمام إلى ناد يدربه مدربه وصديقه القديم بيب غوارديولا. وبطبيعة الحال سوف تفتح  الخزائن كلها لهذا الغرض، ولأسباب تبدو منطقية.

في المقابل، يكشف موقع "لو10 سبورت" الفرنسي، أن تحركات موازية يقوم بها القطري ناصر الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للحصول على خدمات ميسي، وحينها قد يتنازل النادي عن نيمار لبرشلونة، أو يبقيه إلى جانبالعنكبوت المعجب بأداء نيمار أصلا.

 من جهته، تحدث إدواردو إندا، وهو أحد الصحفيين البارزين في إسبانيا عبر البرنامج التلفزيوني  "El Chiringuito" عن رحيل "محتمل جدا" لميسي إلى باريس قائلا: „هناك تحركات لكي ينتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان. وإذا أراد ميسي ذلك فلن يكلفه شيئا". وباريس سان جيرمان أيضا مستعد لتحمل جميع المصاريف. 

ولا يستبعد المراقبون أنه وفي ظل اشتداد المنافسة التي سيحاول حتما ميلان واليوفي الإيطاليين الانضمام إليها، أن يصل العقد الذي سيوقع مع ميسي خارج الأسوار الكاتالونية إلى حدود 350 مليون يورو.

و.ب

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