 ميزات خفية في نظام ويندوز تجعل الحياة أسهل | علوم وتكنولوجيا | DW | 08.09.2019

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علوم وتكنولوجيا

ميزات خفية في نظام ويندوز تجعل الحياة أسهل

نجح نظام ويندوز في فرض نفسه كأحد أهم أنظمة تشغيل الحواسيب في العالم. ويخفي عالم ويندوز الكثير من الميزات التي قد لا ننتبه إليها، والتي من شأنها تحسين وتسهيل العمل على الحاسب. فيما يلي نعرض لكم بعضا من هذه الميزات الخفية.

Windows 10 (picture-alliance/dpa)

"Godmod" (وضع الإله)
لماذا أطلق عليه مطوره هذه التسمية الغريبة؟ الإجابة باختصار لأن هذه الوضعية تتيح لك إمكانية السيطرة على كل شيء في حاسوبك بنقرة واحدة. وهي ميزة موجودة منذ وقت بعيد في أنظمة ويندوز، وبالتحديد منذ ويندوز فيستا.
هناك عدة إمكانيات لتفعيل هذه الوضعية. أسهلها: الضغط على أيقونة ويندوز، ثم كتابة حرف "L" بالحرف اللاتيني.، ثم الضغط "لوحة التحكم" التي تظهر باللون الأزرق. بعدها تتاح لك الإمكانية لمشاهدة كل ما يحويه نظام ويندوز، وتستطيع التحكم بإعداداته، كما يذكر موقع فوكوس الألماني.

تحسين إعدادات الشاشة
هذا الأمر مفيد خاصة لأولئك الذي يرغبون في الحصول على صور وفيديوهات مثالية، وكذلك مصممي الغرافيك. وما عليكم هنا سوى الضغط في نفس الوقت على مفتاحي رمز ويندوز وحرف "R". بعدها أدخل الرمز "dccw" في النافذة الصغيرة التي تفتح. ويمكنك الآن التحكم بالألوان.

التحكم ببرامج التشغيل التلقائي
هل يستغرق الحاسوب وقتا طويلا في عملية الإقلاع؟ أو أنك لا تحتاج بعض البرامج التي تشتغل تلقائيا مع تشغيل الحاسوب؟
إذا ما عليك سوى استخدام هذا الأمر: الضغط بوقت واحد على مفتاحي رمز ويندوز وحرف "R". بعدها أدخل الرمز "msconfig" في النافذة الصغيرة التي تفتح.
وهنا تظهر لك قائمة البرامج التي تستغل تلقائيا كل مرة، وتستطيع استبعاد بعضها من القائمة، ليصبح إقلاع الحاسوب أسهل وأسرع. لكن مع الحذر من إلغاء بعض البرامج الهامة كبرامج الحماية من الفيروسات.

استدعاء قائمة الرموز
كل ما يخطر ببالك من رموز غريبة وعجيبة يمكنك أن تضيفها لنصك. وهنا يجب الضغط بوقت واحد على مفتاحي رمز ويندوز وحرف "R". بعدها أدخل الرمز "charmap" في النافذة الصغيرة التي تفتح. ستظهر لك الآن قائمة بمختلف أنواع الرموز في نظام ويندوز. اضغط على الرمزالذي تحتاجه، وانسخه، ثم الصقه في نصك. ونذكر هنا أن النسخ يتم باختصار مفتاح التحكم وحرف "C". أما اللصق فباستخدام مفتاح التحكم وحرف "V".


تحويل الحاسوب إلى موزع إنترنت
إذا لم تكن تمتلك جهازا لتوزيع الإنترنت (راوتر)، وضيوفك يسألونك طوال الوقت عن رمز "الواي-فاي"، فيمكنك أن تجعل حاسوبك يقوم بهذه المهمة. ويندوز 10 يسهل عليك ذلك من خلال ميزة: "Wireless Hosted Network".
لتفعيل ذلك تدخل لتطبيق الإعدادات، ثم ندخل إلى الشبكات والإنترنت، وبعدها نختار رمز توزيع الإنترنت (Mobile hotspot). ويمكنك تغيير اسم جهازك كموزع للإنترنت وكذلك الرمز السري. وبالطبع فإن عالم ويندوز مليء بالرموز والاختصارات والميزات الخفية التي لا تتسع لها مقالات ومقالات.
ف.ي/س.ك

  • Commodore PET 2001 (Foto: Picture-alliance/dpa/B. Thissen)

    الكمبيوتر .. رحلة 75 عاما من التطور

    نزل كمبيوتر "كومودور بيت 2001" لأول مرة إلى الأسواق في سنة 1977، ومازال يخدم لغاية الآن دون أية مشاكل. وقرر المتحف الألماني للثقافة التقنية في دورتموند الاحتفاظ بهذا الكمبيوتر النادر ووضعه في مكان شرف في المتحف بسبب قيمته التاريخية.

  • Konrad Zuse (Foto: picture-alliance/dpa/K. Staedele)

    الكمبيوتر .. رحلة 75 عاما من التطور

    لكن أول كمبيوتر اخترع في العالم كان أقدم بكثير من "كومودور بيت 2001" وأول من صممه كان المهندس الميكانيكي الألماني كونراد تسوزه عندما كان يعمل عند النظام النازي، وذلك في سنة 1941 وأسماه "Z3". جَمع تسوزه الكمبيوتر الأول من مواد صناعية معادة.

  • An early model of the computer Z3 (Foto: Picture-alliance/dpa/T.Brakemeier)

    الكمبيوتر .. رحلة 75 عاما من التطور

    كان كونراد تسوزه قد نجح في سنة 1938 في صناعة أول حاسبة مبرمجة، وبعدها بثلاث سنوات قدم كمبيوتر "Z3" الذي كان كبيرا جدا ويعادل حجم ثلاثة خزانات ملابس وبوزن يصل إلى 1000 كيلوغرام. ويحتاج الكمبيوتر ثانية واحدة تقريبا لإتمام عملياته الحسابية. دُمر الكمبيوتر في الحرب العالمية الثانية وأعيد صناعته حسب التصميم الأصلي بعد الحرب ووضع في المتحف الألماني في ميونيخ.

  • Altair 8800 Computer (Photo: Picture-alliance/AP Photo/A. Harnik)

    الكمبيوتر .. رحلة 75 عاما من التطور

    أما أول كمبيوتر شخصي فقد أخترع في سنة 1974 وقدم للسوق الأمريكية وكان اسمه "ألتاير 8800". وبعدها تكونت نوادٍ وملتقيات لمحبي الكمبيوتر، وكان ستيف جوبز وستيف وزنياك مؤسسا شركة آبل من المترددين على هذه التجمعات.

  • Apple 1 Computer (Photo: Picture-alliance/AP Photo/Ben Margot)

    الكمبيوتر .. رحلة 75 عاما من التطور

    مأرب سيارات ستيف وزنياك شهد ظهور أول كمبيوتر لشركة آبل وكان ذلك في منتصف السبعينات. بيع آبل 1 منفردا دون لوحة مفاتيح الطباعة ودون شاشة عرض وكان سعر الجهاز الأول من آبل 666.66 دولارا. ويعد آبل 1 من القطع النادرة في الوقت الحاضر ويمكن أن يباع بآلاف الدولارات للمتاحف ولمقتني القطع الالكترونية القديمة.

  • IBM Computer System/360 (Photo: Picture-alliance/dpa/IBM)

    الكمبيوتر .. رحلة 75 عاما من التطور

    شركة "أي بي أم" من جانبها قدمت أول كمبيوتراتها الشخصية في سنة 1981، وكانت كمبيوترات "أي بي أم" مخصصة للشركات الكبيرة للاستخدامات طويلة الأمد. بينما كان أول كمبيوتر من صنع الشركة قد صدر في سنة 1964 وكان يحمل اسم "أي بي أم سيستيم 360" ويضم عدة كمبيوترات لعدة استعمالات في آن واحد.

  • The Apple II computer at the New York Museum Of The Moving Image (Photo: cc-by-2.0 Marcin Wichary)

    الكمبيوتر .. رحلة 75 عاما من التطور

    آبل 2 صدر عام 1977 وكانت بصمات ستيف جوبز واضحة عليه وتميز بإمكانية الاستعمال السهلة وشكله الأصيل. وتوجد هذه النسخة النادرة من آبل 2 في متحف الصور المتحركة في نيويورك.

  • A display of a dozen iMacs by Apple (Photo: Picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    الكمبيوتر .. رحلة 75 عاما من التطور

    شركة مايكروسوفت من جانبها بدأت بتطوير الكمبيوترات وأنظمة التشغيل سوية، وكانت أول من صنعت الكمبيوتر والبرمجيات لاستخدامات الطباعة والأغراض المكتبية. بينما ركزت شركة آبل في هذه الإثناء على تطوير كمبيوترها "آي ماك" وأصدرت النسخة الأولى منه في سنة 1998.

  • Computerchip (Photo: Picture-alliance/dpa/Intel)

    الكمبيوتر .. رحلة 75 عاما من التطور

    أول معالج الكمبيوتر في العالم صدر من شركة إنتل سنة 1971، ومكن المعالج الكمبيوترات الحديثة من تطوير سرعة الحسابات واختزال الحجم. وهو ما أدى إلى ظهور كمبيوترات سريعة ومحمولة.

  • Tablet computer in hand (Photo: Colourbox)

    الكمبيوتر .. رحلة 75 عاما من التطور

    أما مستقبل الكمبيوتر فيقول الخبراء إنه سينحصر في التابليت، بسبب صغر حجمه وسهولة استعماله وتعدد مميزاته، ويمكن حمله في كل مكان وقراءة الكتب وطباعة وكتابة الملفات، بالإضافة إلى مشاهدة الأفلام وسماع الموسيقى من خلاله.

  • Smartwatches (Photo: Picture-alliance/dpa/A. Cowie)

    الكمبيوتر .. رحلة 75 عاما من التطور

    الساعات الذكية هي شكل آخر للكمبيوترات الحديثة، ويمكن خلالها مشاهدة الأفلام وقراءة البريد الالكتروني ومعرفة بعض المعلومات الصحية عن الجسم. وبعد صدور نسخة "آي واتش" من آبل بدأ سوق الساعات الذكية في العالم في الازدهار.

    الكاتب: هايكه موند / زمن البدري


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