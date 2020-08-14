 ميركل وماكرون يقران بالاختلاف ويسعيان للاستقرار بشرق المتوسط | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.08.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ميركل وماكرون يقران بالاختلاف ويسعيان للاستقرار بشرق المتوسط

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن لفرنسا وألمانيا "الهدف ذاته" في شرق المتوسط، وهو "السيادة الأوروبية والاستقرار" في المنطقة التي تشهد توترا بين اليونان وتركيا، مشيرا إلى "التكامل" بين مقاربتي البلدين رغم اختلافهما.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لقاء مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في جنوب فرنسا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لقاء مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في جنوب فرنسا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في جنوب فرنسا اليوم الخميس (20 أغسطس/ آب 2020) إن "هدفنا الاستراتيجي في شرق المتوسط هو ذاته: السيادة الأوروبية والاستقرار". وعبّر ماكرون عن "تضامن" البلدين مع اليونان وقبرص. وشدد بالقول: "لدينا أيضا الرغبة في ضمان الاستقرار في هذه المنطقة والرغبة في فرض احترام القانون الدولي ودعم خفض التصعيد".

واعترف ماكرون بوجود اختلافات فيما يخص مقاربة كل من فرنسا وألمانيا في التعامل مع فضاء شرق المتوسط. وقال ماكرون "لكل منا وسائله للقيام بذلك، لكل منا تاريخه. لكن يجب أن يكون هناك تكامل" لتحقيق هذه الأهداف المشتركة. وتابع الرئيس الفرنسي قائلا: "أرى أن مقاربة كل منا لم تكن دائما متشابهة في الأساليب، لكنها كانت متقاربة لناحية الرغبة في جعل شرق المتوسط فضاء حرية واحترام للقانون الدولي واستقرار".

بدورها، قالت المستشارة الألمانية "نحتاج إلى الاستقرار في شرق المتوسط، هناك كثير من التوتر حاليا وفي حال وحّدت فرنسا وألمانيا قواهما سنتوصل بالتأكيد إلى حلول"، لكن "نعتقد أنه يجب حل كل ذلك عبر النقاش، عبر التفاوض وليس عبر التوتر العسكري".

 

وأدى اكتشاف احتياطات غازية في شرق المتوسط خلال الأعوام الماضية إلى تصاعد التوتر بين تركيا واليونان، وكلاهما عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لكن توجد اختلافات بينهما حول تحديد حدودهما البحرية.

وتتهم أثينا ونيقوسيا أنقرة بانتهاك سيادتهما وسيادة الاتحاد الأوروبي، عبر إجراء عمليات تنقيب عن الغاز تعتبرانها غير قانونية لأنها تجري في مياههما. وقال ماكرون إنه "يأمل" أن "تستأنف سريعا" الوساطة الألمانية المتعثرة حاليا بين أثينا وأنقرة.

ودعما لليونان، نشرت فرنسا مؤقتا الأسبوع الماضي طائرتين حربيتين من طراز "رافال" وسفينتين تتبعان لسلاح البحرية في شرق المتوسط. وخلص الرئيس الفرنسي إلى أنه "يجب إعادة الأمور إلى نصابها مع تركيا عند حصول استفزازات أو ارتكاب تجاوزات، يجب أن تُحترم سيادتنا وأن تكون لنا أجندة إيجابية لإعادة إشراك تركيا".

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 01:18

أردوغان يدعو إلى الحوار وفرنسا تعزز وجودها العسكري في شرق المتوسط

مختارات

ماكرون يطالب بتحرك أوروبي لوقف "استفزازات" تركيا في شرق المتوسط  

التوتر شرق المتوسط.. ميركل تحث تركيا واليونان على الحوار

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليونان وتركيا إلى خفض التصعيد وفتح حوار مباشر لحل النزاع بينهما شرق المتوسط، في وقت تصاعد فيه التوتر بين الدولتين في الأيام الماضية، وخصوصاً بعد اصطدام فرقاطة يونانية بسفينة تركية.  

فرنسا تعزز وجودها العسكري شرق المتوسط وتركيا تدعو للحوار

وسط استمرار التوتر بين تركيا واليونان بشأن التنقيب عن الغاز، أعلنت فرنسا إرسال مقاتلتين وسفينتين حربيتين إلى شرق المتوسط، في حين أكد الرئيس التركي أردوغان أن "الحل الوحيد" لحل النزاع مع اليونان هو الحوار.  

أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

تحفل منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بعدد غير قليل من حقول الغاز الطبيعي بعضها يعد الأكبر في العالم من حيث التوقعات بحجم الغاز الذي يمكن استخراجه منها. فما هي أهم خطوط الغاز في هذه المنطقة؟  

مواضيع ذات صلة

Deutschland | PK Merkel nach EU-Videogipfel

التوتر شرق المتوسط.. ميركل تحث تركيا واليونان على الحوار 14.08.2020

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليونان وتركيا إلى خفض التصعيد وفتح حوار مباشر لحل النزاع بينهما شرق المتوسط، في وقت تصاعد فيه التوتر بين الدولتين في الأيام الماضية، وخصوصاً بعد اصطدام فرقاطة يونانية بسفينة تركية.

Frankreich | Französische militärische Präsenz im östlichen Mittelmeer

فرنسا تعزز وجودها العسكري شرق المتوسط وتركيا تدعو للحوار 13.08.2020

وسط استمرار التوتر بين تركيا واليونان بشأن التنقيب عن الغاز، أعلنت فرنسا إرسال مقاتلتين وسفينتين حربيتين إلى شرق المتوسط، في حين أكد الرئيس التركي أردوغان أن "الحل الوحيد" لحل النزاع مع اليونان هو الحوار.

Türkei Präsident Erdogan im Parlament

أردوغان: لن نتراجع في شرق المتوسط أمام "العقوبات والتهديدات" 15.08.2020

يزداد بوضوح تحول الخلاف التركي اليوناني إلى صراع ملموس. وباءت حتى الآن كل محاولات الوساطة بالفشل. وقال الرئيس التركي "لن نتراجع أمام العقوبات والتهديدات"، عن مواصلة عمليات التنقيب عن مصادر الطاقة بشرق المتوسط.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  