ميركل وماكرون يحتفلان بمرور قرن على نهاية الحرب العالمية الأولى

بعد مرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى تشابكت أيدي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووضع كل منهما رأسه على الآخر في احتفال مؤثر بذكرى توقيع اتفاق الهدنة لإحلال السلام.
وتفقد ماكرون وميركل اليوم السبت (العاشر من تشرين ثان/ نوفمبر 2018) قوات من فرقة فرنسية ألمانية مشتركة قبل إزاحة الستار عن لوحة تعبر عن الصلح والصداقة المتجددة بين الدولتين اللتين دخلتا في حربين عالميتين.
ويقدر عدد الجنود الذين قتلوا في الحرب العالمية الأولى، التي دارت رحاها بين عامي 1914 و1918، بعشرة ملايين جندي، منهم ثلاثة ملايين من الجنود الفرنسيين والألمان. ودار كثير من أعنف معارك تلك الحرب في خنادق في شمال فرنسا وبلجيكا.
ووقع وفد ألماني اتفاق الهدنة في الحادي عشر من تشرين ثان/ نوفمبر عام 1918 في قطار خاص بقائد القوات الفرنسية فرديناند فوش كان يقف على شريط للسكة الحديد يمر في غابة كومبيانيه فوريست. وبعد ذلك بساعات، وفي الساعة الحادية عشرة صباحا، انتهت الحرب.
وقال ماكرون مخاطبا عددا من الشبان وقد وقفت ميركل إلى جانبه "أوروبا تعيش في سلام منذ 73 عاما لأن ألمانيا وفرنسا تريدان السلام". وكان ماكرون يشير إلى الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية التي انتهت في عام 1945.
وفي استعراض قوي للوحدة جلس ماكرون وميركل داخل عربة القطار التي أعيد بناؤها والمبطنة بالخشب والتي وقع فيها ميثاق السلام ثم نظرا في كتاب للذكرى. وبعد أن وقع كل منهما على الكتاب تشابكت أيديهما للمرة الثانية.
ز.أ.ب/ ع.خ (د ب أ)
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صور نادرة بالألوان تروي قصة الحرب العالمية الأولى
الحرب العالمية الأولى
نقدم لكم بعض الصور الملونة النادرة التي صورت بتقنية الأوتوكروم، والتي تتحدث عن قصص الحرب. الحرب بدأت في سنة 1914 بين قوات الحلفاء ( بريطانيا وفرنسا وروسيا) ودول المركز (ألمانيا والنمسا والدولة العثمانية) وانتهت في سنة 1918 بهزيمة دول المركز.
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صور نادرة بالألوان تروي قصة الحرب العالمية الأولى
صور نادرة بالألوان عن الحرب
صدر حديثا كتاب " الحرب العالمية الأولى بالألوان" الذي تضمن أكثر من 320 صورة ملونة جمعت من أرشيف الحرب في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا، وتم تصويرها عبر تقنية الأوتوكروم، كما مع صورة احتفال الحلفاء بالنصر عند قوس النصر بباريس في سنة 1919.
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صور نادرة بالألوان تروي قصة الحرب العالمية الأولى
تقنية الأوتوكروم تستعمل لأول مرة
صاروخ فرنسي من مخلفات الحرب في سنة 1915 في منطقة الألزاس الحدودية مع ألمانيا. تقنية الأوتوكروم استعملت لأول مرة من قبل الأخوين الفرنسيين لوميير في سنة 1904 وكانت هذه الطريقة تمثل ثورة في عالم التصوير الفوتوغرافي.
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صور نادرة بالألوان تروي قصة الحرب العالمية الأولى
وظيفة المصور الصحفي تظهر لأول مرة
مدفعية فرنسية في مدينة فردان. تغطية المصور الصحفي للحروب بدأت أيضا مع الحرب العالمية الأولى. في سنة 1916 كان لدى الجيش الألماني القيصري أكثر من 400 مصورا صحفيا. إحدى مشاكل التصوير بهذه الطريقة القديمة كانت إرغام الناس المراد تصويرهم بالوقوف طويلا أو التحرك بصورة بطيئة أمام عدسة الكاميرا لأن عملية التصوير تحتاج لوقت طويل.
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صور نادرة بالألوان تروي قصة الحرب العالمية الأولى
صور لأغراض دعائية وإنسانية
هذه الصورة صورت بطلب من المنظمة الأمريكية لدعم وإحياء فرنسا المنكوبة في سنة 1918 وتظهر مستودعات الأسلحة الفرنسية. المنظمة الأمريكية استعملت تقنية التصوير بالأوتوكروم في إعلاناتها للمساعدة وللتبرع لضحايا الحرب.
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صور نادرة بالألوان تروي قصة الحرب العالمية الأولى
صور شخصية لأول مرة
الحرب العالمية الأولى شهدت أيضا أول الصور الشخصية. قبل الحرب كان التصوير الفوتوغرافي شبه محتكر على الشركات الكبيرة والحكومات لارتفاع ثمن التصوير.
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صور نادرة بالألوان تروي قصة الحرب العالمية الأولى
أول حرب جوية في التاريخ
الحرب العالمية الأولى شهدت أيضا أول حرب جوية وشاركت فيها عدد كبير من الطائرات الحديثة التي استعملت لأول مرة في الحرب. أكثر من 70 مليون جندي شارك في الحرب ينتمون لأكثر من 20 بلدا.
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صور نادرة بالألوان تروي قصة الحرب العالمية الأولى
دبابات لأول مرة في الحروب
الدبابات استعملت هي الأخرى لأول مرة في الحرب العالمية الأولى وذلك في سنة 1916 من قبل البريطانيين. في السنة الأخيرة للحرب كان للحلفاء أكثر من 6000 دبابة.
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صور نادرة بالألوان تروي قصة الحرب العالمية الأولى
حرب غيرت خارطة المنطقة بالكامل
أسلحة وآليات عسكرية كثيرة جربت وطورت لأول مرة أثناء الحرب العالمية الأولى، كالأسلحة الكيمائية والطائرات البرمائية، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف العسكرية لنقل المصابين. انتهت الحرب بانتصار الحلفاء على دول المركز. الحرب أنهت أيضا وجود إمبراطورية ألمانيا القيصرية والإمبراطورية النمساوية المجرية والدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية.
الكاتب: سارة هوفمان / زمن البدري