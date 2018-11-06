 ميركل وماكرون يحتفلان بمرور قرن على نهاية الحرب العالمية الأولى | أخبار | DW | 10.11.2018

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أخبار

ميركل وماكرون يحتفلان بمرور قرن على نهاية الحرب العالمية الأولى

في استعراض مؤثر للوحدة، احتفلت المستشارة ميركل مع الرئيس الفرنسي ماكرون بالذكرى المئة لتوقيع اتفاق هدنة أنهى الحرب العالمية الأولى، التي راح ضحيتها أكثر من عشرة ملايين جندي منهم ثلاثة ملايين جندي فرنسي وألماني.

Merkel und Macron Gedenkstätte Compiegne Erster Weltkrieg | Waffenstillstand 1918 (Getty Images/AFP/A. Jocard)

بعد مرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى تشابكت أيدي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووضع كل منهما رأسه على الآخر في احتفال مؤثر بذكرى توقيع اتفاق الهدنة لإحلال السلام.

وتفقد ماكرون وميركل اليوم السبت (العاشر من تشرين ثان/ نوفمبر 2018) قوات من فرقة فرنسية ألمانية مشتركة قبل إزاحة الستار عن لوحة تعبر عن الصلح والصداقة المتجددة بين الدولتين اللتين دخلتا في حربين عالميتين.

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قصة الحرب العالمية الأولى ومآلاتها

ويقدر عدد الجنود الذين قتلوا في الحرب العالمية الأولى، التي دارت رحاها بين عامي 1914 و1918، بعشرة ملايين جندي، منهم ثلاثة ملايين من الجنود الفرنسيين والألمان. ودار كثير من أعنف معارك تلك الحرب في خنادق في شمال فرنسا وبلجيكا.

مختارات

بمناسبة الذكرى المئوية لإعلان ألمانيا الحرب ضد فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى، كرمت ألمانيا وفرنسا في مراسم أقيمت في منطقة الألزاس الجنود الفرنسيين والألمان الذين سقطوا في الحرب بحضور الرئيسين الألماني والفرنسي. (03.08.2014)

رغم مرور مائة عام على بدء الحرب العالمية الأولى، التي اندلعت في الأول من آب/ أغسطس 1914 بإعلان ألمانيا الحرب على روسيا. ورغم هذه الفترة الطويلة إلا أن آثار هذه الحرب ما تزال حاضرة في بلدان منطقة الشرق الأوسط. (01.08.2014)

ووقع وفد ألماني اتفاق الهدنة في الحادي عشر من تشرين ثان/ نوفمبر عام 1918 في قطار خاص بقائد القوات الفرنسية فرديناند فوش كان يقف على شريط للسكة الحديد يمر في غابة كومبيانيه فوريست. وبعد ذلك بساعات، وفي الساعة الحادية عشرة صباحا، انتهت الحرب.

وقال ماكرون مخاطبا عددا من الشبان وقد وقفت ميركل إلى جانبه "أوروبا تعيش في سلام منذ 73 عاما لأن ألمانيا وفرنسا تريدان السلام". وكان ماكرون يشير إلى الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية التي انتهت في عام 1945.

وفي استعراض قوي للوحدة جلس ماكرون وميركل داخل عربة القطار التي أعيد بناؤها والمبطنة بالخشب والتي وقع فيها ميثاق السلام ثم نظرا في كتاب للذكرى. وبعد أن وقع كل منهما على الكتاب تشابكت أيديهما للمرة الثانية.

ز.أ.ب/ ع.خ (د ب أ)

  • Bildergalerie Der Erste Weltkrieg in Farbe Taschen Verlag

    صور نادرة بالألوان تروي قصة الحرب العالمية الأولى

    الحرب العالمية الأولى

    نقدم لكم بعض الصور الملونة النادرة التي صورت بتقنية الأوتوكروم، والتي تتحدث عن قصص الحرب. الحرب بدأت في سنة 1914 بين قوات الحلفاء ( بريطانيا وفرنسا وروسيا) ودول المركز (ألمانيا والنمسا والدولة العثمانية) وانتهت في سنة 1918 بهزيمة دول المركز.

  • Bildergalerie Der Erste Weltkrieg in Farbe Taschen Verlag

    صور نادرة بالألوان تروي قصة الحرب العالمية الأولى

    صور نادرة بالألوان عن الحرب

    صدر حديثا كتاب " الحرب العالمية الأولى بالألوان" الذي تضمن أكثر من 320 صورة ملونة جمعت من أرشيف الحرب في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا، وتم تصويرها عبر تقنية الأوتوكروم، كما مع صورة احتفال الحلفاء بالنصر عند قوس النصر بباريس في سنة 1919.

  • Bildergalerie Der Erste Weltkrieg in Farbe Taschen Verlag

    صور نادرة بالألوان تروي قصة الحرب العالمية الأولى

    تقنية الأوتوكروم تستعمل لأول مرة

    صاروخ فرنسي من مخلفات الحرب في سنة 1915 في منطقة الألزاس الحدودية مع ألمانيا. تقنية الأوتوكروم استعملت لأول مرة من قبل الأخوين الفرنسيين لوميير في سنة 1904 وكانت هذه الطريقة تمثل ثورة في عالم التصوير الفوتوغرافي.

  • Bildergalerie Der Erste Weltkrieg in Farbe Taschen Verlag

    صور نادرة بالألوان تروي قصة الحرب العالمية الأولى

    وظيفة المصور الصحفي تظهر لأول مرة

    مدفعية فرنسية في مدينة فردان. تغطية المصور الصحفي للحروب بدأت أيضا مع الحرب العالمية الأولى. في سنة 1916 كان لدى الجيش الألماني القيصري أكثر من 400 مصورا صحفيا. إحدى مشاكل التصوير بهذه الطريقة القديمة كانت إرغام الناس المراد تصويرهم بالوقوف طويلا أو التحرك بصورة بطيئة أمام عدسة الكاميرا لأن عملية التصوير تحتاج لوقت طويل.

  • Bildergalerie Der Erste Weltkrieg in Farbe Taschen Verlag

    صور نادرة بالألوان تروي قصة الحرب العالمية الأولى

    صور لأغراض دعائية وإنسانية

    هذه الصورة صورت بطلب من المنظمة الأمريكية لدعم وإحياء فرنسا المنكوبة في سنة 1918 وتظهر مستودعات الأسلحة الفرنسية. المنظمة الأمريكية استعملت تقنية التصوير بالأوتوكروم في إعلاناتها للمساعدة وللتبرع لضحايا الحرب.

  • Bildergalerie Der Erste Weltkrieg in Farbe Taschen Verlag

    صور نادرة بالألوان تروي قصة الحرب العالمية الأولى

    صور شخصية لأول مرة

    الحرب العالمية الأولى شهدت أيضا أول الصور الشخصية. قبل الحرب كان التصوير الفوتوغرافي شبه محتكر على الشركات الكبيرة والحكومات لارتفاع ثمن التصوير.

  • Bildergalerie Der Erste Weltkrieg in Farbe Taschen Verlag

    صور نادرة بالألوان تروي قصة الحرب العالمية الأولى

    أول حرب جوية في التاريخ

    الحرب العالمية الأولى شهدت أيضا أول حرب جوية وشاركت فيها عدد كبير من الطائرات الحديثة التي استعملت لأول مرة في الحرب. أكثر من 70 مليون جندي شارك في الحرب ينتمون لأكثر من 20 بلدا.

  • Bildergalerie Der Erste Weltkrieg in Farbe Taschen Verlag

    صور نادرة بالألوان تروي قصة الحرب العالمية الأولى

    دبابات لأول مرة في الحروب

    الدبابات استعملت هي الأخرى لأول مرة في الحرب العالمية الأولى وذلك في سنة 1916 من قبل البريطانيين. في السنة الأخيرة للحرب كان للحلفاء أكثر من 6000 دبابة.

  • Bildergalerie Der Erste Weltkrieg in Farbe Taschen Verlag

    صور نادرة بالألوان تروي قصة الحرب العالمية الأولى

    حرب غيرت خارطة المنطقة بالكامل

    أسلحة وآليات عسكرية كثيرة جربت وطورت لأول مرة أثناء الحرب العالمية الأولى، كالأسلحة الكيمائية والطائرات البرمائية، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف العسكرية لنقل المصابين. انتهت الحرب بانتصار الحلفاء على دول المركز. الحرب أنهت أيضا وجود إمبراطورية ألمانيا القيصرية والإمبراطورية النمساوية المجرية والدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية.

    الكاتب: سارة هوفمان / زمن البدري


مختارات

صور نادرة بالألوان تروي قصة الحرب العالمية الأولى

في إطار الذكرى المائة لبدء الحرب العالمية الأولى(28 يوليو 1914) نقدم لكم بعض الصور الملونة النادرة التي صورت بتقنية الأوتوكروم، والتي تتحدث عن قصص الحرب. (17.08.2014)  

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قصة الحرب العالمية الأولى ومآلاتها  

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