 ميركل وكورتس يثمنان مقترحات يونكر بشأن تعزيز حدود أوروبا | أخبار | DW | 16.09.2018

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أخبار

ميركل وكورتس يثمنان مقترحات يونكر بشأن تعزيز حدود أوروبا

رحبت المستشارة الألمانية ميركل ونظيرها النمساوي كورتس مساء الأحد في برلين بمقترحات رئيس المفوضية الأوروبية الخاصة بتعزيز وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" عبر زيادة عدد موظفيها وتوسيع مهامها.

Deutschland Merkel und Kurz wollen mehr Kompetenzen für EU-Grenzschutzagentur (Reuters/F. Bensch)

استقبلت المستشارة الألمانية انغلا ميركل مساء الأحد (16 أيلول/ سبتمبر 2018) في مكتب المستشارية في برلين نظيرها النمساوي المستشار سيباستيان كورتس للتشاور بشأن إعداد جدول أعمال قمة أوروبية غير رسمية مقررة الخميس المقبل في مدينة زالسبورغ النمساوية. وأعلن الزعيمان قبل المشاورات الثنائية ترحيبهما بمقترحات رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الخاصة بتعزيز وكالة حماية الحدود الخارجية الأوروبية "فرونتكس" من خلال زيادة قوام موظفيها وتوسيع مهماتها.

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اتفق وزراء الداخلية الأوروبيون خلال اجتماعهم في مدينة إنسبورك النمساوية على ضرورة حماية الحدود الخارجية للاتحاد إلا أنهم لا يزالون مختلفين بخصوص آليات تحقيق ذلك. (12.07.2018)

في جبال المغرب يتحين آلاف اللاجئين الفرصة لتجاوز السياج الحدودي لجيب سبتة، إذ أصبحت إسبانيا الهدف الرئيسي للمهاجرين الأفارقة. أوليفر ساليت وافى DW بتقرير من المنطقة الحدودية. (02.09.2018)

وقالت ميركل قبيل بدء الاجتماع الثنائي مع ضيفها النمساوي إنها تتفق مع مقترحات الرئاسة النمساوية للاتحاد الأوروبي، والتي تخص حماية الحدود الخارجية للاتحاد. وقالت ميركل: "بهذا الصدد قدم رئيس المفوضية الأوروبية يونكر مقترحات واسعة المدى رحب بها كثيراً".

من جانبه، أشار الضيف النمساوي كورتس إلى مقترحات يونكر، خصوصاً تلك التي تخص توسيع مهمات الوكالة الأوروبية لحماية الحدود الخارجية كماً ونوعاً". ورحب كورتس بشكل خاصة بتوسيع مهمة الوكالة في مجال التعاون مع دول الترانزيت من أجل منع انطلاق القوارب التي تحمل المهاجرين من السواحل الجنوبية للمتوسط والتوجه شمالاً. وقال كورتس إنها مهمة "تجنب الكثير من المهاجرين المخاطرة بحياتهم من جانب، وتمنع المهربين من كسب المزيد من المال" من جانب آخر.

وحسب مقترحات رئيس المفوضية الأوروبية يونكر، سيصل عدد قوة الوكالة الحدودية بحدود عام 2020 حوالي عشرة آلاف شخص. كما ستقوم الوكالة في المستقبل بمساعدة دول الاتحاد في عمليات ترحيل سريعة ومفاجئة لمهاجرين لم يحصلوا على حق الحماية والبقاء.

ح.ع.ح/ ي.أ (أ.ف.ب)

  • Bulgarien Grenze Grenzsoldaten (Getty Images/AFP/N. Doychinov)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

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  • Flüchtlinge im Boot (Picture-alliance/dpa/E. Morenatti/AP)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

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  • Rettungsaktion von Ärzte ohne Grenzen Mittelmeer (DW/K. Zurutuza)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

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  • Griechenland Flüchtlingslager auf Samos (DW/F. Pianka)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

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  • Filmstill Die Balkanroute – Auf der Flucht , (ORF)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    طريق البلقان: هل يمكن إغلاقه كليا؟

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    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

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    أغلقت السلطات الإسبانية معبرا حدوديا مع المغرب، بشكل مؤقت وذلك في أعقاب زيادة حالات دخول المهاجرين خلال المعبر. الإغلاق شمل أيضا التجار، وفقا لبيانات إسبانية. وكثيرا ما يستخدم المهاجرون الأفارقة جيبي سبتة ومليلية إلى الشمال من المغرب كنقطة دخول لأوروبا.

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    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    رقابة حدودية مشددة

    شددت النمسا من نهجها تجاه عبور المهاجرين لحدودها، إذ لم يستبعد مسؤولون إمكانية إغلاق الحدود حال قررت إيطاليا السماح للمهاجرين بالعبور في اتجاه الشمال. الحدود الألمانية النمساوية بدورها شهدت تشديدا في إجراءات المراقبة.


مختارات

محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

بعد نحو عامين على دخول أكثر من مليون مهاجر ولاجئ إلى أوروبا، توجه أغلبهم إلى ألمانيا. دول أوروبية تسعى لإحكام السيطرة على حدودها ومنع دخول المزيد من اللاجئين من خلال تشديد المراقبة على الحدود. (17.08.2017)  

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