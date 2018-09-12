ميركل وكورتس يثمنان مقترحات يونكر بشأن تعزيز حدود أوروبا

استقبلت المستشارة الألمانية انغلا ميركل مساء الأحد (16 أيلول/ سبتمبر 2018) في مكتب المستشارية في برلين نظيرها النمساوي المستشار سيباستيان كورتس للتشاور بشأن إعداد جدول أعمال قمة أوروبية غير رسمية مقررة الخميس المقبل في مدينة زالسبورغ النمساوية. وأعلن الزعيمان قبل المشاورات الثنائية ترحيبهما بمقترحات رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الخاصة بتعزيز وكالة حماية الحدود الخارجية الأوروبية "فرونتكس" من خلال زيادة قوام موظفيها وتوسيع مهماتها.
وقالت ميركل قبيل بدء الاجتماع الثنائي مع ضيفها النمساوي إنها تتفق مع مقترحات الرئاسة النمساوية للاتحاد الأوروبي، والتي تخص حماية الحدود الخارجية للاتحاد. وقالت ميركل: "بهذا الصدد قدم رئيس المفوضية الأوروبية يونكر مقترحات واسعة المدى رحب بها كثيراً".
من جانبه، أشار الضيف النمساوي كورتس إلى مقترحات يونكر، خصوصاً تلك التي تخص توسيع مهمات الوكالة الأوروبية لحماية الحدود الخارجية كماً ونوعاً". ورحب كورتس بشكل خاصة بتوسيع مهمة الوكالة في مجال التعاون مع دول الترانزيت من أجل منع انطلاق القوارب التي تحمل المهاجرين من السواحل الجنوبية للمتوسط والتوجه شمالاً. وقال كورتس إنها مهمة "تجنب الكثير من المهاجرين المخاطرة بحياتهم من جانب، وتمنع المهربين من كسب المزيد من المال" من جانب آخر.
وحسب مقترحات رئيس المفوضية الأوروبية يونكر، سيصل عدد قوة الوكالة الحدودية بحدود عام 2020 حوالي عشرة آلاف شخص. كما ستقوم الوكالة في المستقبل بمساعدة دول الاتحاد في عمليات ترحيل سريعة ومفاجئة لمهاجرين لم يحصلوا على حق الحماية والبقاء.
ح.ع.ح/ ي.أ (أ.ف.ب)
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