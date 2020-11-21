 ميركل وزعماء مجموعة العشرين يتعهدون بتمويل توزيع عادل للقاحات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.11.2020

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أخبار

ميركل وزعماء مجموعة العشرين يتعهدون بتمويل توزيع عادل للقاحات

قالت المستشارة ميركل إن تحديا عالميا كجائحة كورونا "لا يمكن التغلب عليه إلا بحشد الجهد على المستوى العالمي". وسيؤكد زعماء قمة العشرين الافتراضية بالرياض على سعيهم لوصول اللقاحات لجميع الناس بشكل عادل وبسعر يمكن تحمله.

المستشارة الألمانية خلال قمة مجموعة العشرين الافتراضية (21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020)

المستشارة الألمانية تدعو خلال قمة مجموعة العشرين لدعم مبادرة "كوفاكس" الهادفة لتوفير لقاح مضاد لكورونا.

جاء بمسودة بيان ختامي لقمة مجموعة العشرينأن زعماء دول أكبر 20 اقتصادا في العالم سيتعهدون غدا الأحد بتمويل توزيع عادل للقاحات الوقاية من كوفيد-19 فضلا عن الأدوية والفحوص في أنحاء العالم حتى لا تحرم منها الدول الفقيرة. كما تعهدوا بمد تخفيف أعباء الديون عن هذه الدول.

مختارات

في السباق من أجل توفير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، ترى الكثير من البلدان الأفريقية أنها مغبونة، ومن أجل ذلك هناك تحالف دولي يريد تقديم المساعدة للقارة السمراء. ولكن توفر البنية التحتية اللازمة سيكون أمرا حاسما.

وقال الزعماء في مسودة البيان التي اطلعت عليها رويترز "لن ندخر جهدا حتى نضمن وصولها (اللقاحات) لجميع الناس بشكل عادل وبسعر يمكن تحمله بما يتسق مع التزامات الأعضاء بتحفيز الابتكار".

ميركل تطالب بدعم "كوفاكس"

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد شنت خلال قمة مجموعة العشرين، التي انطلقت أعمالها افتراضيا بالعاصمة السعودية الرياض اليوم السبت (21 تشرين الثاني/ نوفمبر) حملة لدعم مبادرة "كوفاكس" الهادفة لتوفير لقاح مضاد لكورونا ودعم منظمة الصحة العالمية في مكافحة عدوى الفيروس.

وقالت ميركل السبت في رسالة بالفيديو مسجلة قبل بثها إلى القمة الافتراضية للاقتصاديات الأقوى في العالم بقيادة المملكة العربية السعودية: "إذا وقفنا معا في جميع أنحاء العالم، فيمكننا السيطرة على الفيروس والتغلب عليه وعلى عواقبه، ولهذا فالجهد المبذول في هذا الاتجاه جهد مستحق".

وأضافت ميركل التي تابعت المناقشات افتراضيا من مبنى المستشارية برفقة نائبها، وزير المالية الألماني أولاف شولتس، إن تحديا عالميا مثل جائحة كورونا "لا يمكن التغلب عليه إلا بحشد الجهد على المستوى العالمي". وتابعت أن قمة العشرين تتحمل مسؤولية خاصة في هذا الصدد.

مشاهدة الفيديو 02:40

أعمال قمة العشرين تنطلق عبر شاش من السعودية وسط تهديدات فيروس كورونا

ردٌ قوي على ترامب؟

ويمكن اعتبار تصريحات ميركل هذه بمثابة رد فعل قوي ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتبع سياسة حمائية تحت شعار "أمريكا أولا" وتتعارض مع المنظمات الدولية.

ودعت ميركل صراحة شركاء مجموعة العشرين إلى دعم مبادرة كوفاكس ماليا، مبينة أنه للحد من الوباء يجب إتاحة حصول كل دولة على اللقاح وجعله معقول السعر. وقالت ميركل: "إن الموارد التي وافقت عليها الدول حتى الآن لا تكفي لتحقيق هذا الهدف، ومن ثم فإنني أرجوكم جميعا دعم هذه المبادرة الهامة، مؤكدة القول: "هذه المعونة العاجلة تصب في مصلحتنا جميعا".

وأكدت المستشارة الألمانية أن المبادرة تهدف إلى توزيع ملياري لقاح حتى نهاية العام المقبل. وذكرت أنه تم بالفعل جمع ما يقرب من خمسة مليارات دولار أمريكي لصالح لقاح كوفاكس، وتساهم ألمانيا بما يزيد عن نصف مليار يورو.

ص.ش/ي. ف (رويترز، د ب أ)

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    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

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    نظافة المياه بعد أيام من إعلان إيطاليا إجراءات الإغلاق التام، انتشرت صور القنوات المائية من مدينة البندقية، حيث ظهرت المياه نقية دون شوائب للمرة الأولى. يرجع السبب في ذلك إلى قلة حركة المراكب السياحية بعد أن توقف تحريكها للرواسب في مياه المدينة. كما أن قلة سفن النقل في البحار أعطى مجالاً للكائنات البحرية مثل الحيتان للعوم بهدوء وبدون إزعاج.

  • Kunststoffabfälle sind in gelben Müll-Säcken aufgetürmt.

    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

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    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

    تجاهل أزمة المناخ

    كانت قضية التغير المناخي مطروحة بقوة على الساحة قبل ظهور فيروس كورونا، إلا أنها اختفت منذ بدء الجائحة. لا يعني ذلك أنها صارت أقل أهمية، إذ يحذر الخبراء من تأخير القرارات المهمة المتعلقة بالبيئة، رغم تأجيل مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي للعام المقبل. وبالرغم من انخفاض الانبعاثات الحرارية منذ بداية أزمة كورونا، إلا أنه من المستبعد أن يكون لهذا التحسن الأثر القوي على المدى البعيد.


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