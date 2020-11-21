ميركل وزعماء مجموعة العشرين يتعهدون بتمويل توزيع عادل للقاحات

جاء بمسودة بيان ختامي لقمة مجموعة العشرينأن زعماء دول أكبر 20 اقتصادا في العالم سيتعهدون غدا الأحد بتمويل توزيع عادل للقاحات الوقاية من كوفيد-19 فضلا عن الأدوية والفحوص في أنحاء العالم حتى لا تحرم منها الدول الفقيرة. كما تعهدوا بمد تخفيف أعباء الديون عن هذه الدول.

وقال الزعماء في مسودة البيان التي اطلعت عليها رويترز "لن ندخر جهدا حتى نضمن وصولها (اللقاحات) لجميع الناس بشكل عادل وبسعر يمكن تحمله بما يتسق مع التزامات الأعضاء بتحفيز الابتكار".

ميركل تطالب بدعم "كوفاكس"

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد شنت خلال قمة مجموعة العشرين، التي انطلقت أعمالها افتراضيا بالعاصمة السعودية الرياض اليوم السبت (21 تشرين الثاني/ نوفمبر) حملة لدعم مبادرة "كوفاكس" الهادفة لتوفير لقاح مضاد لكورونا ودعم منظمة الصحة العالمية في مكافحة عدوى الفيروس.

وقالت ميركل السبت في رسالة بالفيديو مسجلة قبل بثها إلى القمة الافتراضية للاقتصاديات الأقوى في العالم بقيادة المملكة العربية السعودية: "إذا وقفنا معا في جميع أنحاء العالم، فيمكننا السيطرة على الفيروس والتغلب عليه وعلى عواقبه، ولهذا فالجهد المبذول في هذا الاتجاه جهد مستحق".

وأضافت ميركل التي تابعت المناقشات افتراضيا من مبنى المستشارية برفقة نائبها، وزير المالية الألماني أولاف شولتس، إن تحديا عالميا مثل جائحة كورونا "لا يمكن التغلب عليه إلا بحشد الجهد على المستوى العالمي". وتابعت أن قمة العشرين تتحمل مسؤولية خاصة في هذا الصدد.

مشاهدة الفيديو 02:40 شارك انطلاق أعمال قمة العشرين إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3leu7 أعمال قمة العشرين تنطلق عبر شاش من السعودية وسط تهديدات فيروس كورونا

ردٌ قوي على ترامب؟

ويمكن اعتبار تصريحات ميركل هذه بمثابة رد فعل قوي ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتبع سياسة حمائية تحت شعار "أمريكا أولا" وتتعارض مع المنظمات الدولية.

ودعت ميركل صراحة شركاء مجموعة العشرين إلى دعم مبادرة كوفاكس ماليا، مبينة أنه للحد من الوباء يجب إتاحة حصول كل دولة على اللقاح وجعله معقول السعر. وقالت ميركل: "إن الموارد التي وافقت عليها الدول حتى الآن لا تكفي لتحقيق هذا الهدف، ومن ثم فإنني أرجوكم جميعا دعم هذه المبادرة الهامة، مؤكدة القول: "هذه المعونة العاجلة تصب في مصلحتنا جميعا".

وأكدت المستشارة الألمانية أن المبادرة تهدف إلى توزيع ملياري لقاح حتى نهاية العام المقبل. وذكرت أنه تم بالفعل جمع ما يقرب من خمسة مليارات دولار أمريكي لصالح لقاح كوفاكس، وتساهم ألمانيا بما يزيد عن نصف مليار يورو.

ص.ش/ي. ف (رويترز، د ب أ)