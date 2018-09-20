 ميركل: نسعى لاتفاقيات بشأن اللاجئين مع مصر والدول المغاربية | أخبار | DW | 20.09.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ميركل: نسعى لاتفاقيات بشأن اللاجئين مع مصر والدول المغاربية

قالت المستشارة ميركل في ختام القمة الأوروبية في سالزبورغ، إن الاتحاد يسعى إلى توقيع اتفاقيات بشأن اللاجئين مع دول في شمال أفريقيا، تشبه ما تم الاتفاق عليه مع تركيا. ميركل تحدثت عن أربع دول هي: مصر، تونس، المغرب وليبيا.

مشاهدة الفيديو 24:53
بث مباشر الآن
24:53 دقيقة

مسائيةDW: أزمة أوروبا حول الهجرة.. هل تحلها مصر؟

صرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بأن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى توقيع اتفاقيات بشأن اللاجئين مع دول الشمال الأفريقي، تشبه ما تم الاتفاق عليه مع تركيا. وقالت ميركل اليوم الخميس (20 أيلول/سبتمبر 2018)، في ختام قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في سالزبورغ، والتي استمرت يومين، إن هناك اتفاقا بين أعضاء الاتحاد الأوروبي لتكثيف الحوار مع مصر وتونس والمغرب وليبيا بهذا الخصوص.

وأضافت ميركل أن إبرام اتفاقات وتفاهمات مثل التي وقعت مع أنقرة صار ضرورة في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنه صار من الواضح أن الاتحاد يرغب بصفة عامة في عقد شراكات وثيقة مع دول في أفريقيا، إلا أنه لابد من تعلم كيفية تحقيق التعاون في التنمية والاستثمارات الخاصة مع تلك الدول بصورة أفضل.

مختارات

كشف المستشار النمساوي سيباستيان كورتز في القمة الأوروبية بزالتسبورغ عن استعداد مصري "لتكثيف المحادثات مع الاتحاد الأوروبي" لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بعد زيارة قام بها إلى القاهرة التقى في الرئيس عبد الفتاح السيسي. (20.09.2018)

مع كل فيديو ينشره مغاربة وهم يعبرون "سراً" للضفة الأخرى، تتعدّد الأسئلة حول أسباب عودة الهجرة السرية بين المغرب وإسبانيا إلى نشاطها، خاصة وأن الأمر يتجاوز مجرّد مراقبة الحدود، إلى وجود أطراف تستفيد من الوضع. (20.09.2018)

وأوضحت ميركل أنه قد تم تداول مسألة تعزيز قوة حماية الحدود الخارجية للاتحاد (فرونتكس) وإمكانية توسيع مهمتها بصورة إيجابية. وذكرت المستشارة أن قضايا توزيع اللاجئين في أوروبا لم تناقش إلا عرضا، لأنه كان من الواضح أنه لم يتم التوصل إلى نتائج في هذا الصدد.

وأبدت المستشارة تحفظا شديدا فيما يتعلق بموضوع "التضامن المرن"، الذي يمكن بمقتضاه أن تقدم دول الاتحاد الرافضة لاستقبال اللاجئين مساهمات مالية. وقالت ميركل إنها لا ترغب في "إبداء رأي نهائي في هذا الأمر" مبينة أنها "ليست راضية تماما عن هذا المصطلح". 

ولفتت ميركل إلى أن هناك تقدما كبيرا حدث منذ 2015 فيما يتعلق بتقليص أعداد اللاجئين الذين يصلون إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الأمر ما يزال يتعلق بتوزيع أكثر عدالة للأعداد. وقالت المستشارة الألمانية إنه من غير الممكن أن يفعل كل أحد ما يحب فعله.

وكان الاتحاد الأوروبي تعهد في وقت سابق العام الحالي بتقديم 3 مليارات يورو لتركيا، إضافة إلى 3 مليارات كان قد تعهد بها بشكل مبدئي في عام 2016 نظير استقبال لاجئين على أراضيها.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 02:13
بث مباشر الآن
02:13 دقيقة

مضيق جبل طارق.. موجة تحريض لــ"رحلات الموت"!

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائيةDW: أزمة أوروبا حول الهجرة.. هل تحلها مصر؟  

مضيق جبل طارق.. موجة تحريض لــ"رحلات الموت"!  

مواضيع ذات صلة

Österreich, Salzburg, Gipfel, May, Merkel

قمة سالزبورغ: أوروبا تختلف حول"بريكست" والهجرة 20.09.2018

أرادت ميركل ضمان الاحترام المتبادل في قضية "بريكست" في القمة الأوروبية، وذكرت أن الاتحاد يسعى لاتفاقيات مع دول شمال أفريقيا على غرار ما تم مع تركيا، بينما قدمت ماي خطتها للعلاقات المستقبلية وطالبت بتنازلات من الاتحاد.

Ägypten Al-Sisi mit Tusk und Kurz in Kairo

المستشار النمساوي: الاتحاد الأوربي يتجه نحو مصر بشأن الهجرة 20.09.2018

كشف المستشار النمساوي سيباستيان كورتز في القمة الأوروبية بزالتسبورغ عن استعداد مصري "لتكثيف المحادثات مع الاتحاد الأوروبي" لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بعد زيارة قام بها إلى القاهرة التقى في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

Algerien Pressekonferenz Angela Merkel und Ahmed Ouyahia in Algier

الجزائر- حصن منيع ضد الهجرة وسوق واعدة لشركات ألمانيا 17.09.2018

ملفات الاقتصاد والهجرة المهمة تربط بين ألمانيا والجزائر، فالأرقام تشير إلى تطور نوعي في حجم التبادل التجاري بين البلدين والاهتمام منصب على نقل التكنولوجيا الألمانية وشراء السلاح ومنع الهجرة إلى أوروبا.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  