 ميركل من هارفارد: إذا هدمنا الجدران يصبح كل شيء ممكناً | سياسة واقتصاد | DW | 31.05.2019

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سياسة واقتصاد

ميركل من هارفارد: إذا هدمنا الجدران يصبح كل شيء ممكناً

حظيت كلمة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي ألقتها في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة، على الكثير من التصفيق والإعجاب. وفي كلمتها، بمناسبة حصولها على الدكتوراه الفخرية، تناولت ميركل قضايا دولية وإنسانية هامة.

USA Harvard Universität - Angela Merkel (Reuters/B. Snyder)

لم  تكد تكمل الجمل الأولى من خطابها، حتى علا صوت التصفيق داخل حرم جامعة هارفارد، حيث ألقت أنغيلا ميركل خطاباً بعيداً عن المشكلات السياسية الداخلية في ألمانيا والاضطرابات في أوروبا. الكثير من الأمريكيين ينظرون إليها كضامن للاستقرار. داخل حرم جامعة هارفارد، التي تعتبر أكثر ليبرالية، تم الاحتفاء بالمستشارة الألمانية باعتبارها شخصية رائدة في تمثيل القيم الغربية.

في بداية خطابها تحدثت ميركل عن حياتها الخاصة، وقالت "لقد نشأت في ألمانيا الشرقية، في جمهورية ألمانيا الديمقراطية، في الجزء المحتل من وطني، تحت حكم ديكتاتوري". مع العلم أن سيرتها الذاتية هي التي تثير إعجاب الكثيرين هنا. وتحدث المستشارة عن حياتها اليومية في ألمانيا الشرقية، وعن جدار برلين، الذي حد من فرصها، وعن سقوط جدار برلين، الذي غير كل شيء، وقالت، وسط تصفيق المتخرجين، البالغ عددهم عشرين ألف متخرج وأقاربهم وأساتذة جامعة ، "إن ما يبدو ثابتاً ولا يتغير، يمكن أن يتغير". وأضافت: "كل تغيير يبدأ من الرأس".

"ليست نجمة هوليود"

من بين الحضور، كزارباه ماكلين، من غانا، وهو متخرج حديث التخرج من جامعة هارفارد. وعن خطاب ميركل قال بنبرة صوت ملؤها الحماس: "هذه رسالة مهمة، أنه يمكن هدم الجدران! مهم جدًا!". وأضاف أنه على الرغم من أن  ميركل ليست من مشاهير هوليود، الذين ما يتم عادة دعوتهم إلى مثل هذه المناسبات، لكن كلمتها كانت عظيمة وملائمة للمناسبة.

Harvard, Sarbah MacLean aus Ghana (DW/A. von Nahme)

كزارباه ماكلين، خريج من جامعة هارفارد وينحدر من غانا

لا تعتبر أنغيلا ميركل من المتحدثين الموهوبين، لكن يبدو أنها عزفت على الوتر الصحيح  خلال خطابها في جامعة هارفارد. تحدث عن علاقات الشراكة عبر الأطلسي، القائمة على أساس القيم المشتركة مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما أكدت على أهمية هذه الشراكة، التي وهبت أوروبا أكثر من سبعين عاماً من السلام والازدهار. وقالت:" نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التفكير والتصرف جماعي وليس أحادياً ". وأضافت: "هذه هي الطريقة الوحيدة للتغلب على الأزمات وحل المشكلات التي تواجه العالم اليوم. ومن الضروري العمل على الصعيد العالمي بدلاً من العمل على المستوى الوطني، والانفتاح على العالم، بدلاً من الانعزال، معاً بدلاً من الانفراد".

رسالة إلى دونالد ترامب

وحذرت ميركل من أن السياسة الحمائية والصراعات التجارية تهدد التجارة العالمية الحرة، التي تمثل أساس الرخاء. وعلى الرغم من أنها لم تذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا انه كان واضحاً أن الجميع يعرف من تقصد، خاصة عندما ناشدت جمهورها أن يكون صادقاً مع نفسه، وقالت: "هذا يتضمن أن لا نسمي الأكاذيب حقائق ولا الحقائق كذبا". عندما أنهت ميركل هذه الجملة، وقف لها الكثير من المستمعين وصفقوا لها بحرارة.

هذا الجزء بالذات من خطاب ميركل، يعتبره نيخيل كومار، ذا أهمية خاصة. إذ يرى أن ميركل  تمكنت من إلهام الخريجين وفي الوقت نفسه توجيه رسالة سياسية إلى الرئيس الأمريكي، كما يقول الأمريكي الذي يدرس في كلية هارفارد كينيدي. كومار قال بأنه مسرور، لأن ميركل ذكرت في خطابها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جورج سي مارشال، الذي أعلن من هذا المكان قبل 72 عاماً عن "خطة مارشال". وأضاف كومار "لقد كان واضحاً أنه تم توجيه هذه الرسالة إلى ترامب، وقد أكدت ميركل بشكل متعمد على مدى أهمية علاقات الشراكة عبر الأطلسي".

وعودها حول ملف التغير المناخي

Harvard, Marina Muller (DW/A. von Nahme)

مارتينا مولر، خريجة ألمانية برازيلية من جامعة هاردفارد

خلال خطابها تطرقت ميركل أيضاً إلى ملف التغير المناخي. وفي كامبريدج، وعدت ببذل قصارى جهدها لضمان أن تحقق ألمانيا بحلول عام 2050 هدف الحياد المناخي. وعن هذا الملف قالت ميركل: "التغيير للأفضل أمر ممكن إذا عملنا معاً. ولن ننجح في ذلك لو عمل كل منا بمفرده".

بعد هذه الكلمات صفقت، مارتينا مولر، بحرارة. مولر، ألمانية برازيلية، تخرجت للتو من جامعة هارفارد كمحامية مختصة في مجال حماية البيئية. تعتبر مولر تحذير ميركل أمراً مهماً للغاية.

"كل شيء ممكن"

ميركل حذرت من أنه لا وجود لشيء بديهي، لكن كل شيء ممكن وقال :"لكن إذا هدمنا الجدران التي تقيدنا، وإذا فتحنا الباب وبدئنا بدايات جديدة، فكل شيء يصبح ممكناً". وواصلت شرح الفكرة: "الجدران يمكن أن تنهار، والديكتاتوريات تختفي. يمكن وقف الاحتباس الحراري، ويمكن التغلب على الجوع والقضاء على الأمراض. دعونا أن لا نسأل عن ما هو غير ممكن، ولكن عن ما هو ممكن".

كزارباه ماكلين يريد اتباع هذه النصيحة، خاصة بالنظر إلى موطنه إفريقيا، حيث يجب مواجهة الكثير من المشاكل مثل العنف والهجرة وتغير المناخ. وعن هذه النقطة قال: "يجب أن نمضي بشجاعة وعزم. وهذه هي الآن مهمة جيلنا".

ألكسندرا فون ناهمن (كامبريدج)/ إ. م

  • Audioslideshow Helmut Kohl (picture-alliance/dpa)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    "تلميذة كول"

    رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي والمستشار الراحل هلموت كول يضع ذراعه في التفاتة أبوية على كتف نائبته في 1994. وبعد ست سنوات أطاحت ميركل بالزعيم كول الذي تورط في فضيحة تبرعات غير قانونية من عرشه بتوجيه رسالة انتقادية مفتوحة. وبعد مرور أسابيع قليلة تولت منصب رئيسة الحزب.

  • CDU Schäuble Merkel Friedrich Merz (Reuters/W. Rattay)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    السياسية القوية

    سواء، أتعلق الأمر بفولفغانغ شويبله (يسار) أو فريدريش ميرتس (يمين)، الكثير من الرجال حاولوا منعها تولي رئاسة الحزب الديمقراطي المسيحي والمستشارية. ولم ينجح أحد في ذلك، علما أن المرأة الحاصلة على الدكتوراه في الفيزياء المنحدرة من شرق ألمانيا كانت تُعتبر عنصرا غريبا داخل الحزب. والآن هي تتخلى عن رئاسة الحزب.

  • BdT Spielkarten mit Politiker-Karikaturen (picture-alliance/ ZB)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    لعبة البوكر في إقامة تحالف

    هل الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة غيدو فيسترفيله آنذاك هو الشريك المفضل لدى ميركل. لكن التحالف الحكومي في 2009 بدأ كارثيا بسبب الخلافات المتعددة. ومع الحزب الاجتماعي المسيحي بزعامة هورست زيهوفر عايشت ميركل بعدها خلال أزمة اللجوء شبحا ثانيا. وآثار الأزمة ظلت ظاهرة على كلا الطرفين.

  • EU Gipfel Emmanuel Macron Angela Merkel und Theresa May (Reuters/F. Lenoir)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    السيدة الأوروبية الصامدة

    تُعتبر ميركل كمستشارة ورئيسة حزب سياسية أوروبية حقيقية. ومن أجل دعم اليورو وافقت على برنامج مساعدة لليونان ودول مديونة أخرى. وهذا تتسبب لها في كثير من الانتقاد حتى من داخل صفوف الحزب. إلا أن ميركل تبقى امرأة أوروبا الصامدة.

  • Japan Das Atomkraftwerk in Fukushima explodiert (picture alliance/dpa/Abc Tv)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    فوكوشيما نقطة تحول

    الباحثة في العلوم الطبيعية أنغيلا ميركل تؤمن بالاستخدام السلمي للطاقة النووية. والحادثة القوية في مفاعل فوكوشيما الياباني في مارس 2011 أدت بها إلى تغيير فكرها ـ أو أنها كانت تخشى الرأي العام في حال تشبثها بموقفها. وأعلنت بعد أيام قليلة التخلي التام عن الطاقة النووية.

  • Deutschland Selfie Merkel und Syrer Anas Modamani (Anas Modamani)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    مستشارة اللاجئين

    قلما توجد صورة أخرى راجت عبر العالم مثل هذه التي جلبت لها ضررا كبيرا. وقرارها القاضي في خريف 2015 بترك الحدود مفتوحة في وجه مئات الآلاف من اللاجئين بدون مراقبة جلب لها في البداية تنويه الكثيرين. ولاحقا توالت الانتقادات القوية. واليوم يتنصل جميع المرشحون لتولي منصبها من هذه النقطة بالذات.

  • Spanien Gleichgeschlechtliches Ampelpärchen (picture-alliance/Pacific Press/J. Sanz )

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    الضوء الأخضر" للزواج للجميع"

    ميركل كان لها " شعور سيء" لدى عرض زواج المثليين. إلا أنه حتى داخل الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ عادة تحولت التصورات الأخلاقية. ميركل تدلي بصوتها في 2017 في "قرار ضميري" داخل البرلمان دون التشبث بانضباط في الكتلة. ولقد صوتت ضد هذا الخيار الذي حصل على غالبية واسعة.

  • 100 Jahre Frauenwahlrecht (picture-alliance/M. Schreiber)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    حزب نسوي؟

    الحزب الديمقراطي المسيحي كان تحت سيطرة الرجال سابقا، وكانت النساء تشكلن أقلية كأعضاء أو في مناصب. وهذا تغير. وفي نهاية فترة رئاسة ميركل للحزب المسيحي الديمقراطي نعايش رئيسة حكومة وهي أنغيلا ميركل، وأمينة عامة للحزب (ورئيسة حزب مستقبلية ممكنة) أنغريت كرامب كارينباور، ووزيرة دفاع أورزولا فون دير لاين وعلى (اليمين) وزيرة زراعة يوليا كلوكنير.

  • Bildergalerie Homestories Angela Merkel und Joachim Sauer (picture-alliance/ANSA/R. Olimpio)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    ميركل خارج العمل

    بتوليها المستشارية ورئاسة الحزب كان لميركل طوال سنوات ما يكفي من العمل. وإذا بقيت "فقط" مستشارة، فقد يصبح لها بعض الوقت للتمتع بحياتها الشخصية مثل هنا في الصورة مع زوجها يواخيم زاور على جزيرة إيشيا.


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