 ميركل: من غير المسموح نشوب حرب جديدة بالوكالة في ليبيا | أخبار | DW | 23.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ميركل: من غير المسموح نشوب حرب جديدة بالوكالة في ليبيا

في خطابها أمام المنتدى العالمي في دافوس، دافعت المستشارة أنغيلا عن قرارها عام 2015 حول السماح بدخول مئات الألوف من اللاجئين. ميركل شددت على أن لأوروبا مصلحة في منع تصاعد الصراع في ليبيا وعدم تحوله إلى حرب جديدة بالوكالة.

ميركل تلقي خطابها في المنتدى العالمي بدافوس.

دافعت ميركل في خطابها في دافوس عن سياسة اللجوء التي تبنتها عام 2015.

مختارات

في ختام مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن المشاركين اتفقوا على اتخاذ خطوات شاملة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا. ميركل تحدثت أيضا عن وجود توافق على احترام حظر تصدير السلاح. (19.01.2020)

وجه سياسي بحزب "البديل" اليميني الشعبوي سؤالا للمستشارة ميركل عما إذا كانت تتحمل مسؤولية عن الجرائم، التي ارتكبت من قبل مهاجرين، لترد ميركل عليه بالقول إن حكومتها سعت لتنظيم الهجرة وتوجيهها، وستستمر في ذلك. (18.12.2019)

حذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الخميس (23 يناير/ كانون الثاني 2020) في خطابها أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس من التعجل في إلغاء الاتفاق النووي مع إيران قائلة إنه سيكون من الخطأ التخلي عن اتفاق "معيب" قبل إبرام اتفاق آخر أفضل منه. كما قالت في كلمتها في دافوس بسويسرا إن لأوروبا مصلحة في منع تصاعد الصراع في ليبيا طالما أن ذلك قد يطلق العنان لموجة لجوء على غرار ما حدث جراء الصراع في سوريا.

ميركل دافعت مجددا عن قرارها عام 2015 في استقبال مئات الألوف من اللاجئين، قائلة "لم يكن الخطأ في استقبال هؤلاء الذين وقفوا على أبوابنا، بل الخطأ كان بعدم الاهتمام مبكرا بالظروف التي عجلت بخروجهم من بلادهم". وبالنظر للوضع في ليبيا، التي مزقتها الحرب الأهلية، شددت ميركل على أنه ينبغي ألا يتكرر ما حدث في سوريا هناك وأن يتحول الصراع في ليبيا "إلى حرب جديدة بالوكالة".

كما ركزت ميركل في خطابها أمام منتدى دافوس اليوم الخميس على أهمية حماية المناخ معتبرة إياها "قضية وجودية". وقالت: "مسألة تحقيق أهداف اتفاقية باريس يمكن أن تكون قضية بقاء على قيد الحياة بالنسبة للقارة بأكملها... ولذلك هناك ضغط عمل في هذا الشأن".

وأضافت المستشارة أن هدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري لا يمكن أن يتحقق عبر الالتزامات الحالية للدول، قائلة إنه يتعين على العالم اتخاذ تحرك مشترك. وأوضحت أن مهمة البقاء تحت 1,5 درجة مئوية تعني بالنسبة لأوروبا أنه يجب أن يلتزم المرء  بالحياد المناخي حتى عام 2050 "لا أكثر ولا أقل".

وحول العلاقة بين ضفتي الأطلسي والموقف من الصين، قالت ميركل إنه يتعين على أوروبا التوصل لتوازن بين التقارب مع الولايات المتحدة، والعلاقات الاقتصادية مع الصين. وشددت بالقول: "لا أود رؤية قطبية ثنائية بالعالم. أقولها بشكل واضح تماما"، لافتة إلى أن النظام المجتمعي للولايات المتحدة أقرب إلى أوروبا.

أ.ح/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)

مشاهدة الفيديو 04:05

مؤتمر برلين يشدد على حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مؤتمر برلين يشدد على حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا  

مواضيع ذات صلة

Thüringer Landtag Merkel-Rede zur Deutschen Einheit in Erfurt

ميركل: بهذه الطريقة ستتوقف الحرب في ليبيا 14.01.2020

أوضحت المستشارة أنغيلا ميركل، أمام كتلة حزبها المحافظ في البرلمان، تصوراتها بشأن حل الأزمة الليبية. مشيرة إلى أنها تأمل خلال مؤتمر ليبيا في برلين تأكيد التزام إقليمي ودولي لحظر السلاح للبلد الذي تمزقه الحرب منذ سنين.

Türkei Gipfeltreffen in Istanbul mit Merkel, Putin, Erdogan und Macron

مباحثات هاتفية بين ميركل وبوتين وأردوغان في عدد من الملفات 29.12.2019

اتصالات هاتفية أجرتها المستشارة أنغيلا ميركل مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان تناولت ملفات شائكة متعددة، مثل الصراع في ليبيا والحرب في سوريا وأزمة خط الغاز الممتد إلى أوروبا.

Bundestag - Generaldebatte | Angela Merkel

ميركل تؤكد: ألمانيا ستقوم بدورها لمنع حرب بالوكالة في ليبيا 11.09.2019

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قيام بلادها بدورها لتجنب حرب بالوكالة في ليبيا محذرة من أن الوضع هناك ينذر بزعزعة استقرار أفريقيا بأسرها، فيما كشف دبلوماسي ألماني عن استعدادات لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا في ألمانيا.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  