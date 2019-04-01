ميركل: من الممكن تأجيل خروج بريطانيا حتى مطلع 2020

نقل مشاركون في جلسة للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي عن المستشارة أنغيلا ميركل قولها اليوم الثلاثاء (التاسع من نيسان/ أبريل 2019) إنّ القمة الطارئة للاتحاد الأوروبي التي ستنعقد في بروكسل غدا الأربعاء ستدور حول توسيع نطاق "التمديد المرن" لموعد خروج بريطانيا. كما نقل هؤلاء عنها قولها إنه من الممكن تأجيل خروج بريطانيا حتى نهاية 2019 أو بداية 2020.

وقبل هذه الجلسة، عقدت ميركل اجتماعا مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في دار المستشارية واستمر الاجتماع ساعة ونصف الساعة جرى خلاله التشاور حول خروج بريطانيا. وتسعى ماي لتجنيب بلادها خروجا من الاتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع بدون اتفاق، وهو ما أكدت عليه ميركل أيضا.

وكان دونالد توسك، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، قد اقترح "تمديدا مرنا" لخروج بريطانيا لمدة تصل إلى 12 شهرا، وحمل الاقتراح اسم "التمديد المرن" أو "البريكست المرن". ومن المنتظر أن يتم اتخاذ القرار بهذا الشأن مساء غد الأربعاء أو ليلة الأربعاء/الخميس المقبلة خلال القمة الطارئة لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وكان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرتقبا أساسا في 29 آذار/ مارس المنصرم، وجرى تأجيله إلى 12 نيسان/أبريل. لكن بسبب عدم تمكن النواب البريطانيين من إقرار اتفاق بريكست الذي تفاوضت عليه ماي مع بروكسل، تريد رئيسة الوزراء طلب إرجاء موعد بريكست مجددا حتى 30 حزيران/يونيو.

من جهته، قال الوزير الألماني للشؤون الأوروبية مايكل روث إن هذا الإرجاء يجب أن "يخضع لمعايير مشددة جدا"، معتبرا خصوصا أنه من الضروري أن تتعهد بريطانيا التزام "موقف بناء" إذا تم تمديد وجودها ضمن الاتحاد الأوروبي.

وتتوجه ماي لاحقا إلى باريس حيث ستطلب من الرئيس الفرنسي دعم طلب إرجاء بريكست. وقال مصدر في الإليزيه عشية القمة الأوروبية إن فرنسا "لا تعارض إرجاء بريكست" لكن مهلة السنة التي تتحدث عنها بروكسل "تبدو طويلة جداً".

م.م/ أ.ح (د ب أ، ا ف ب)