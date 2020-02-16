 ميركل: لن أتدخل في اختيار رئيس للحزب المسيحي ومرشحه للمستشارية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.02.2020

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ميركل: لن أتدخل في اختيار رئيس للحزب المسيحي ومرشحه للمستشارية

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مجددا عدم تدخلها في عملية اختيار رئيس جديد لحزبها المسيحي الديمقراطي ومرشحه المقبل لمنصب المستشارية خلفا لها، مشيرة إلى أن خبرتها تقول بضرورة ابتعاد المسؤولين السابقين عن أمر كهذا.

المستشارة الألمانية انغيلا ميركل

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنها لا ترغب في التدخل في عملية اختيار رئيس جديد لحزبها المسيحي الديمقراطي. وعلى هامش زيارة لرئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، قالت ميركل في برلين اليوم الأربعاء (19 فبراير/شباط 2020) إنها كانت قد وعدت بهذا عند استقالتها من رئاسة الحزب في تشرين الأول/أكتوبر 2018، وإنها ترغب في مواصلة الالتزام بهذا الأمر.

وقالت: "أوضحت وقتها موقفي من الترشح لمنصب المستشارة، وقلت- وهذا ما أود أن أؤكد عليه مرة أخرى- إنني لن أتدخل في قضية من سيقود الحزب المسيحي في المستقبل ولا من سيترشح لمنصب المستشار".

مختارات

أزمة الحزب المسيحي الديمقراطي هي أزمة السياسة الألمانية أيضا. وبإعلان زعيمة الحزب و"وريثة" ميركل نيتها التخلي عن منصبها، تنتهي سلطة المستشارة على حزبها كما أن أيامها كمستشارة باتت معدودة، حسب تعليق كريستوف شتراك. (11.02.2020)

صدمة خيمت على المشهد السياسي في ألمانيا بعد الفوز المفاجئ لعضو من الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) برئاسة حكومة ولاية تورينغن بدعم من حزب "البديل" اليميني الشعبوي. قيادي اشتراكي بارز وصف ذلك بـ"فضيحة من العيار الثقيل". (05.02.2020)

وأضافت ميركل أن خبرتها ذات الطبيعة التاريخية تقول بضرورة ابتعاد المسؤولين السابقين عن مثل هذا الأمر " وهذا ما أتبعه" مشيرة إلى أن هذا يعني أنها لن تتحدث مع مرشحين محتملين.

وكانت ميركل، المرأة التي كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب، قد رحبت باختيار أنغريت كرامب ـ كارنباور خليفة لها في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، بعد أن كانت قد ساعدتها في الوصول إلى منصب السكرتيرة العامة الحزب، وهو ما فهم وقتها بأن كرامب ـ كارنباور هي المرشحة المفضلة لدى ميركل لرئاسة الحزب.

يُذكر أن كرامب-كارنباور أعلنت مؤخرا عزمها عدم الترشح للمستشارية في الانتخابات التشريعية المقررة خريف عام 2021، والتخلي عن رئاسة الحزب عقب اختيار مرشح آخر. لكنها احتفظت بمنصبها الحالي كوزيرة للدفاع. ويأتي قرار كرامب-كارنباور في أعقابفضيحة تعاون حزبها في ولاية تورينغنمع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي من أجل انتخاب توماس كمريش رئيسا لحكومة الولاية.

وهناك  ثلاثة مرشحين محتملين لرئاسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وهم رئيس الكتلة البرلمانية الأسبق للتحالف المسيحي، فريدريش ميرتس، ووزير الصحة الحالي، ينز شبان، إضافة إلى وزير البيئة الأسبق ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، نوربرت روتغن، الذي أعلن رغبته في الترشح.

ع.ج.م/أ.ح ( دب أ)

 

مختارات

حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

حدث تاريخي شهدته ألمانيا في عام 2005 مع وصول أنغيلا ميركل إلى كرسي المستشارية. منذ ذلك الحين برزت إلى جانب أول امرأة تتولى هذا المنصب وجوه نسائية تبوأت مناصب كانت حكرا على الرجال. نظرة على أبرز هذه الوجوه في حقبة ميركل. (21.07.2019)  

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فيما أعلنت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، أنغريت كرامب -كارنباور، كما أنغيلا ميركل قبلها، عدم النية للترشح لمنصب المستشارية، يطرح التساؤل: من بوسعه شغل هذا المنصب؟ لحد الآن هناك ثلاثة أسماء متستعد لخوض المعركة.

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