ميركل: كورونا تحد كبير لنا وتطوير لقاح له سيستغرق وقتا

قالت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل إن تطوير لقاح وأدوية مضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سيستغرق بعض الوقت. وفي كلمتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، طالبت ميركل كل فرد بالعمل، من خلال سلوكه الشخصي، على حماية الأشخاص الذين لهم تاريخ مرضي من التعرض للعدوى، وقالت إنه من المهم لهذا الغرض تعليق الأنشطة الاجتماعية على نطاق واسع " حيثما أمكن هذا".

وأوضحت ميركل: "يمكن لكل واحد وكل واحدة الإسهام من خلال تصرفه الشخصي في إبطاء سرعة عدوى الناس، وعدم تحميل نظامنا الصحي أكثر من طاقته". ودعت ميركل المواطنين إلى تجنب الفعاليات غير الضرورية حتى داخل الوسط العائلي: "وبهذا نساعد الناس بطريقة ملموسة للغاية ويصبح بمقدورنا أن نظهر التضامن في المجتمع". ورأت ميركل أن فيروس كورونا هو " تحدي كبير بالنسبة لنا في ألمانيا، تحد لم نعرفه منذ فترة طويلة، وما يحدث لنا هو بالضبط نفس ما يحدث للعديد من الدول، بل لأغلب دول العالم".

وفي نفس السياق قررت ولاية ميكلينبورغ-فوربومن شمالي البلاد إغلاق المدارس بدءاً من يوم الاثنين المقبل. كما أعلنت الولاية أن رياض الأطفال فيها أيضا ستتوقف عن العمل. قررت ذلك اليوم السبت بعد جلسة خاصة لحكومة الولاية برئاسة رئيسة وزراء الولاية مانويلا شيفسيغ. وتأتي خطوة ولاية ميكلنبورغ-فوربومرن في أعقاب إعلان 12 ولاية أخرى أمس الجمعة إغلاق المدارس للحد من انتشار الوباء، وهي شمال الراين-ويستفاليا، وبادن-فورتمبرغ، وبافاريا، وراينلاند-بفالتس، وزارلاند، وبرلينن وتورينغن، وسكسونيا-أنهالت، وسكسونيا السفلى، وشليزفيغ-هولشتاين، وهامبورغ، وبريمن.

وأعلن في ألمانيا عن إصابة أكثر من 3300 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". جاء ذلك وفقاً لإحصاء أعدته وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أمس الجمعة استناداً إلى ما أعلنته الولايات الألمانية عن عدد حالات الإصابة فيها. وكان إحصاء مشابه في وقت مبكر من يوم أمس الجمعة قد ذكر أن العدد وصل إلى 2400 حالة.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، ا ف ب، ك ن أ، ي ب د)