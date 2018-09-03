ميركل "غاضبة" من هتافات نازية في مسيرة لليمين المتطرف

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن غضبها اليوم (الاثنين العاشر من سبتمبر/ أيلول 2018) ازاء هتافات نازية رددها متظاهرون خلال مسيرة احتجاجا على وفاة شاب ألماني خلال تعاركه وصديق له مع أفغانيين اثنين.

وقال المتحدث باسم المستشارة شتيفان سايبرت "في نهاية اليوم في كوثن، يظهر تسجيل فيديو بوضوح شعارات نازية ... هذا يؤثر علينا حتما ويغضبنا".

وأعلن وزير الداخلية في حكومة مقاطعة ساكسونيا-أنهالت أن تحقيقات عديدة اطلقت في إطار لتحريض على الكراهية في خطابات القيت في التجمع. كما ستتطرق التحقيقات إلى هتافات تم ترديدها في المسيرة.

وفي رد على الاحتجاجات اليمينية المتطرفة التي شهدتها مدينة كوتن شرقي البلاد، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية"وصول الأمر لهتافات قومية بشكل صارخ تماما في نهاية اليوم بكوتن مثلما عرض مقطع فيديو، يدعونا أيضا للذهول والاستياء". وأضاف أنه حدثت حالة من الذهول والحزن على مقتل الشاب (22 عاما)، مؤكدا أنه لابد من استيضاح كيفية حدوث ذلك من قبل الشرطة والادعاء العام والكشف عما إذا كان المشتبه فيهم مذنبين أم لا.

يذكر أن الشاب الألماني توفى أول أمس السبت بعد مشاجرة بين مجموعتين من الرجال. وبحسب بيانات الشرطة، توفى الشاب إثر سكتة قلبية حادة وفق نتيجة التشريح الاولي للجثمان، ليس لها "علاقة سببية مباشرة بالإصابات التي وقعت له". وأصدر قاض أمر اعتقال ضد أفغانيين اثنين يشتبه أنهما شاركا في المشاجرة، بتهمة الاشتباه في إلحاق إصابة جسدية أدت إلى وفاة الشاب.

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وشارك نحو 2500 شخص في مسيرة بمدينة كوتن بولاية سكسونيا-أنهالت مساء أمس الأحد على خلفية هذه الواقعة، كانت قد دعت لها جماعات يمينية على شبكات التواصل الاجتماعي. واتسمت الاحتجاجات بالعنف جزئيا، وشهدت هتافات من قبيل "العين بالعين والسن بالسن"، و"إننا الشعب"، و"صحافة كاذبة".

ح.ز/م.س (د.ب.أ، أ ف ب)