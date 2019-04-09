ميركل عن والدتها المتوفاة: كانت تتجنب الحديث معي عن السياسة

رغم حرص المستشارة الألمانية على عدم الإفصاح عن تفاصيل حياتها الخاصة، إلا أن أنغيلا ميركل سبق وتحدثت من قبل عن علاقتها الجيدة بوالدتها رليند كاسنر التي وافتها المنية في الأول من أبريل/ نيسان الحالي، حسبما كشفت وسائل إعلام ألمانية. وكانت ميركل قد كشفت، في حوار صحفي معها عام 2015، أنهما يتحدثان "عبر الهاتف بشكل منتظم"، لكنهما "لا يريان بعضهما البعض بشكل كافي".

وذكرت ميركل أن والدتها اعتادت على قراءة الصحف والاستماع إلى الراديو باستمرار، إلا أنها كانت طوال الوقت تتجنب الحديث في السياسة معها، حيث فضلت الأم قيد حياتها الحديث مع ابنتها عن أخبار الأسرة والأصدقاء لتبقيها على علم بكل جديد في محيطهما الصغير.

وطالب متحدث باسم الحكومة الألمانية عقب وفاة والدة ميركل باحترام خصوصية المستشارة الألمانية وأسرتها. وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، يٌعتقد أن والدة المستشارة الألمانية قد فارقت الحياة بداية الشهر الجاري عن عمر يناهز التسعين عاماً. ومن المقرر أن تقام جنازتها في مدينة تمبلين بشمال شرق ألمانيا على أن يقتصر الحضور على أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين.

وكانت والدة ميركل تحرص دائما على حضور انتخاب ابنتها ميركل كمستشارة للبلاد، والتي كان آخرها قبل أكثر من عام. وعملت كاسنر كمدرسة للغة الإنجليزية واللاتينية، وظلت تعطي دورات في اللغة الإنجليزية ثلاث أيام في الأسبوع حتى وصلت للتسعين من عمرها.

يشار إلى أن كاسنر أنجبت ابنتها ميركل عام 1954 في مدينة هامبورغ، لتنتقل مع أسرتها لاحقا للإقامة في شرق ألمانيا لمرافقة زوجها الذي أدار كلية لاهوتية في مدينة تمبلين لتعليم القساوسة إلقاء العظات.

وبالرغم من عدم السماح لكاسنر بالتدريس في المدارس الحكومية في شرق ألمانيا لأنها زوجة قس، لم تترك والدة المستشارة الالمانية المدينة وظلت مع زوجها بدافع الحب، وفقا لغيرد لانغوت كاتب سيرة أنغيلا ميركل.

د. ب/ ع.ش (د ب أ)