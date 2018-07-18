ميركل عن ملف سامي أ: قرارات المحاكم المستقلة يجب أن تنفذ

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الجمعة (17 آب/أغسطس) إن قرارات المحاكم المستقلة يجب قبولها كما يجب تنفيذها، وذلك في إشارة إلى قضية التونسي الإسلاموي سامي أ.، والذي جرى ترحيله إلى بلاده بدون إذن من الجهات القضائية المختصة.

وكانت السلطات بولاية شمال الراين فيستفاليا، رحلت سامي إلى تونس في الثالث عشر من تموز/يوليو الماضي. وقالت المحكمة الإدارية العليا بالولاية أول أمس الأربعاء إن هذا الترحيل لم يكن قانونيا وأمرت السلطات الألمانية بإعادته إلى ألمانيا.

وأضافت ميركل: "نتعاون الآن في هذا الشأن، كحكومة اتحادية، مع حكومة ولاية شمال الراين فيستفاليا، كما نتعاون بطبيعة الحال مع تونس إذا تطلب الأمر".

وتأتي تصريحات ميركل كرد فعل على تصريحات هربرت رويل، وزير داخلية ولاية شمال الراين فيستفاليا، الذي شكا من بعض قرارات المحاكم قائلا: "استقلال المحاكم أمر جيد للغاية. ولكن يتعين على القضاة أن يضعوا في الاعتبار دائما أن تتوافق قرارتهم مع حس العدالة لدى المواطنين"، وأعرب عن تشككه في حدوث ذلك في قضية سامي أ.

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لكن الوزير الذي ينتمي لحزب ميركل المحافظ تراجع عن تصريحاته واعتذر عنها، مشيرا إلى أنه تم فهم التصريحات بشكل غير صحيح، حسب تعبيره.

وبقرار المحكمة الإدارية العليا بولاية شمال الراين فيستفاليا، يتعين على السلطات الألمانية العمل على استعادة سامي أ. مرة أخرى إلى ألمانيا. لكن السلطات التونسية مازالت تواصل التحقيق مع الإسلاموي المتشدد وحجزت جواز سفره ما يعيق سفره إلى ألمانيا.

ح.ع.ح/ف.ي (د.ب.أ)