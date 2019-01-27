 ميركل: سياسات إيران تشكل تهديدا لإسرائيل | أخبار | DW | 28.01.2019

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أخبار

ميركل: سياسات إيران تشكل تهديدا لإسرائيل

أعربت أنغيلا ميركل عن تفهمها لقلق إسرائيل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلة إنه "من المهم والصحيح" أن تعبر إسرائيل عن مصالحها الأمنية. وإلى جانب روسيا، تعتبر إيران من أقرب حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد.

Israel Angela Merkel Statement nach dem Treffen mit dem Präsidenten Reuven Rivlin in Jerusalem (Reuters/A. Cohen)

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مقابلة بثتها الاذاعة الاسرائيلية أمس (الأحد 27 يناير/ كانون الثاني 2019) بمناسبة يوم ذكرى المحرقة النازية (الهولوكوست) "إيران لديها سياسات تشكل تهديدا لإسرائيل، هذا صحيح". وفي ما يتعلق بالغارات الجوية الإسرائيلية على أهداف إيرانية في سوريا المجاورة، قالت ميركل "يتعين على إسرائيل أن تؤمن وجودها، والوضع في سوريا بطبيعة الحال يشكل تهديدا كبيرا لإسرائيل أيضا".

 

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وأضافت ميركل "ولهذا السبب أيضا نحن نعمل على ضمان، على سبيل المثال، عدم تمكن القوات الإيرانية من الاقتراب من مرتفعات الجولان". وكانت ميركل قد ناقشت القضية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وشهد الأسبوع الماضي، استهداف إسرائيل لقوات إيرانية داخل الأراضي السورية بغارات عنيفة.

وقال الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت إن الضربات جاءت ردا على صاروخ أطلق على مرتفعات الجولان الشمالية يوم الأحد الماضي. وضربت القوات الجوية الإسرائيلية عدة مرات أهدافا في سوريا لمنع عدوها اللدود إيران من إقامة وجود عسكري دائم له في الاراضي السورية. وإلى جانب روسيا، تعتبر إيران واحدة من أقرب حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا.

ح.ز/ (د.ب.أ)

 

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