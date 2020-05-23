ميركل: سنقدم 600 مليون يورو لتحالف "جافي" العالمي للقاحات

تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم ما مجموعه 700 مليون يورو لتحالف اللقاحات والتطعيم الدولي المعروف اختصارا باسم "جافي". وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم (الخميس الرابع من يونيو/ حزيران 2020) أن الحكومة الاتحادية سوف تدعم التحالف العالمي خلال الخمسة أعوام القادمة بأموال تصل قيمتها إلى 600 مليون يورو. وقالت ميركل إن عمل تحالف "جافي" أصبح "أكثر أهمية" في ظل انتشار فيروس كورونا.
وجاءت تصريحات مريكل اليوم في رسالة مصورة بالفيديو خلال مؤتمر مانحين عالمي تم بثه على الإنترنت. وأضافت ميركل أن ألمانيا تعهدت بالفعل باستثمارات تقدر بمئة مليون يورو من أجل مواجهة وباء كورونا، وأكدت أنه لا بد من توفير كل الشروط لبدء حملة تطعيم عالمية بمجرد توافر لقاح ضد الفيروس.
وبشكل إجمالي يأمل تحالف "جافي" في الحصول على تعهدات بما يزيد على نحو 6.6 مليار يورو من أجل برامج التطعيم في الدول الأكثر فقرا في العالم. ومن المقرر تطعيم 300 مليون طفل بمساعدة هذه الأموال ضد أمراض مثل شلل الأطفال والحصبة حتى عام 2025.
يشار إلى أن بريطانيا تعد أكبر المانحين لتحالف "جافي" بتعهدها بـ 1.65 مليار جنيه إسترليني (نحو 1.85 مليار يورو)، بحسب تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وفي بيان سبق القمة قال جونسون الذي استضاف ممثلي أكثر من 50 دولة، بينهم 35 رئيسا أو رئيس حكومة، عبر الواقع الافتراضي في لندن: "أدعوكم إلى الانضمام إلينا لتعزيز هذا التحالف وتدشين عهد جديد من التعاون الصحي العالمي، الذي أعتقد أنه الآن أهم جهد مشترك في حياتنا".
ومن جانبها تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أوروزولا فون دير لاين بـ 300 مليون يورو، وقالت في رسالة عبر الفيديو: "اللقاحات تعد حقا إنسانيا عالميا".
يشار إلى أن تحالف "جافي" العالمي (Gavi) الذي يتخذ من جنيف مقرا له، تأسس في عام 2000 وساعد منذ ذلك الحين في تطعيم أكثر من 760 مليون طفل في الدول الأكثر فقرا بالعالم. ويهدف التحالف المكون من جهات مانحة عامة وخاصة لتطعيم الأطفال وحمايتهم بذلك من أمراض تهدد حياتهم.
ص.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)
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