ميركل حصريا لـDW: سيعتاد الناس على أني لم أعد مستشارة!

مبتسمة، ومن الواضح أنها مرتاحة البال، هكذا قدمت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل نفسها، خلال المقابلة التي أجراها معها، في مكتب المستشارية في برلين، ماكس هوفمان، رئيس قطاع الأخبار بشبكة دويتشه فيله (DW). ولم تحتاج وقتا طويلا للتفكير في الإجابة على سؤال يتعلق بأصعب التحديات التي عايشتها كمستشارة ألا وهي موجة اللجوء إلى ألمانيا عام 2015 ومكافحة جائحة كورونا؛ "هذان الحدثان شكلا لي شخصيا تحد: العدد الكبير للاجئين الوافدين، والذي لا أرغب في وصفه بالأزمة، فالبشر هم البشر"، تقول ميركل. كان ضغط الهروب قوياً للغاية في ذلك الوقت، خاصة من سوريا والدول المجاورة، تقول المستشارة.

وبالنسبة لجائحة كورونا، منذ ربيع العام الماضي، تقول ميركل: "لقد رأينا مدى تأثيرها العميث على الناس بشكل مباشر، حيثما تعلق الأمر بالتعامل مع مصائر البشر".

بعد 16 عاما ـ فقط رئيسة حكومة تسيير الأعمال

ومنذ فترة قصيرة لم تعد وظيفة صاحبة المدة الطويلة في رئاسة الحكومة سوى رئيسة حكومة تسيير الأعمال، فالبرلمان الألماني الجديد تشكل بالفعل. على مدار 16 عاما كان بإمكان ميركل إلقاء نظرة من مكتبها على مبنى "الرايخ تاغ"، مقر البرلمان. وفي الانتخابات البرلمان الاتحادية في نهاية سبتمبر/ أيلول هذا العام لم تترشح مرة أخرى لمنصب المستشار عن حزبها، حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي. وفاز الاشتراكيون الديمقراطيون بالانتخابات متفوقين على حزبي الاتحاد المسيحي: حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي (البافاري).

نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة "تلميذة كول" كان المستشار الألماني الأسبق، هيلموت كول، يطلق على أنغيلا ميركل، لقب "تلميذة". لم تخرج ميركل من عباءته إلا بعد فترة طويلة في عام 2001، عندما كان الحزب المسيحي الديمقراطي CDU في المعارضة، وكانت ميركل زعيمة الحزب، غير أن فرصتها الكبيرة لم تأت إلا عام 2005.

نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة بداية متعثرة بفارق ضئيل فاز الاتحاد المسيحي الديموقراطي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي CSU على الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD بقيادة المستشار غيرهارد شرودر في انتخابات عام 2005. سجل الحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة المرشحة لمنصب المستشارة، أنغيلا ميركل أسوأ نتيجة له منذ عام 1949. هذه الظروف كانت لا تبدو جيدة في بداية مشوار أي مستشار جديد، لكن ميركل سرعان ما ثبتت أقدامها بين كبار الساسة.

نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة أول مستشارة في تاريخ ألمانيا في نهاية المطاف، أتفق التحالف الاتحاد المسيحي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي تشكيل تحالف كبير. شرودر هنأ المستشارة الجديدة أنغيلا ميركل، التي تم انتخابها في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2005 من قبل البرلمان الألماني كأول مستشارة امرأة في تاريخ ألمانيا، وأصغر سياسية، والأولى من ألمانيا الشرقية سابقا، وأول عالمة فزياء في هذا المنصب.

نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة الهيمنة على المشهد السياسي تمكنت ميركل من الهيمنة على الساحة السياسة بسرعة. في قمة مجموعة الثماني في عام 2007، استقبلت رؤساء دول وحكومات أهم سبع دول صناعية وروسيا في منتجع هيليغيندام على بحر البلطيق، ومازحت الرئيس الأمريكي آنذاك، جورج بوش (إلى اليسار) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. من الناحية الجيوسياسية، فقد كانت أجواء عالم السياسية في هذه الفترة أفضل بكثير مما هي عليه اليوم.

نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة لعبة الألوان والسياسة مظهر وأزياء المستشارة، ملفتة للنظر أيضاً، فهي دائما ما تطل بسترات ذات ألون معينة وعادة ما يظل لون البناطيل التي ترتديها غامق اللون، وما يتغير هو لون السترة فقط. بسبب تغير الألوان هذا، يعتقد الخبراء أنهم يستطيعون معرفة الحالة المزاجية للمستشارة أو الرسالة التي تحاول نقلها.

نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة الأكثر شعبية داخل الاتحاد الأوروبي في بداية الأزمة المالية، صعدت شعبية ميركل بسرعة وتحولت إلى رقم واحد بلا منازع في الاتحاد الأوروبي. هنا في خريف عام 2008، تظهر ميركل بابتسامة لطيفة أمام اثنين من مفتولي العضلات على المسرح الأوروبي، الرئيس الفرنسي آنذاك، نيكولا ساركوزي (في المقدمة) ورئيس الوزراء الإيطالي في ذلك الحين، سيلفيو برلسكوني.

نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة التعامل مع الأزمة المالية عندما ازدادت ديون العديد من الدول الأوروبية، وأصبحت العملة الموحدة في خطر، وافقت ميركل على مساعدات مكثفة، لكنها في المقابل طالبت بإجراءات تقشفية في البلدان المعنية، ما أثار نقمة على ميركل هناك أعاد الذكريات المرة، خاصة في اليونان، حيث قارنت الصحف اليونانية تعاملها بالاحتلال النازي إبان الحرب العالمية الثانية.

نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة منبر الشعب هي متحدثة متمكنة، حب الظهور لا يعنيها كثيراً، غالباً ما تبدو صلبة، وحازمة في سياستها، لكن أسلوبها الرصين والواقعي والمتواضع يروق للكثيرين، وإلا لما كانت ستستطيع أن تدير الأمور في بلادها كل هذه السنوات.

نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة "ماما ميركل" في مرحلة ما اطلق عليها لقب "ماما ميركل". وطبعا ليس المقصود الأم بل أم الأمة، إنه نوع من السخرية أو المحبة وهو تقليد قديم. إذ لم يعد هذا الوصف يستخدم من قبل الصغار اليوم. الأم تعطي الاهتمام والعناية، ما يبدد الخوف. أما الجانب السلبي لهذا الوصف، هو أن الأطفال يبقون دائماً أطفالًا ولا يحب الجميع هذا.

نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة "يمكننا فعل ذلك" أكثر ما اشتهرت به أنغيلا ميركل، هو جملتها الشهيرة "يمكننا فعل ذلك"، التي قالتها إبان موجة اللاجئين.، عندما أبقت الحدود مفتوحة أمام اللاجئين والمهاجرين في عامي 2015 و2016. لذلك اعتبرها البعض بمثابة قديسة لكن البعض الآخر أنتقدها بشدة. الانقسام في تقييم سياستها تجاه اللاجئين ما يزال قائما حتى اليوم.

نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة "شخصية العام" 2015 في عام 2015 ، أطلقت مجلة "تايم" على ميركل لقب "شخصية العام" وحتى "مستشارة العالم الحر"، بسبب قدرتها على الإدارة في المواقف الصعبة، بدءاً من تعاملها مع الأزمة المالية العالمية ومروراً بأزمة اللاجئين.

نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة ملهمة النساء ميركل هي أول امرأة في المستشارية، لكنها لم تجعل من ذلك قضية سياسية كبرى لها، غير أنه بفضل دعمها كان لبعض النساء مسيرة مهنية بارزة في الحكومة الألمانية. من أبزر الأسماء النسائية البارزة في المشهد السياسي الحالي: أنغريت كرامب كارينباور (رئيسة الاتحاد الديمقراطي المسيحي ووزيرة الدفاع)، و أورزولا فون دير لاين (رئيسة المفوضية الأوروبية)، وجوليا كلوكنر (وزيرة الزراعة).

نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة المصلحة الوطنية ميركل متحفظة ولا تظهر آراءها السياسية أو الشخصية بشأن رؤساء الدول والحكومات، وفي أغلب الأحيان تعبر عن آراء غامضة للغاية. هي تحرص في تعاملها على ما تقتضيه المصلحة الوطنية.

نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة الغرور ليس من صفاتها تعلم كم يبلغ ثمن لتر من الحليب!. حتى بعد سنوات من توليها منصب المستشارة، لم يغر ذلك شيئاً من أنغيلا ميركل. هنا في عام 2014 زارت أحد المحلات التجارية في برلين مع ضيفها المسؤول الصيني لي كه تشيانغ. لكنها شوهدت أيضا وهي تتسوق وحدها، كربة منزل.

نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة سر حركة اليد المقبوضة اشتهرت ميركل بحركة اليد المقبوضة، ولا أحد يعلم ما الذي تخفيه تلك الحركة. هي نفسها تقول إن الحركة تساعدها في الحفاظ على الجزء العلوي من جسمها مستقيماً ولا توجد رسالة أخرى من وراءها. على أي حال، استخدم الحزب المسيحي الديمقراطي حركة اليد على هذا الملصق الضخم خلال الحملة الانتخابية الألمانية لعام 2013 للتعبير عن الثقة والهدوء.

نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة حياة ميركل الخاصة لا يُعرف سوى القليل عن حياة ميركل الخاصة. إنها لا تكشف الكثير عنها، وربما لا يهتم الناس بذلك. نعلم، على سبيل المثال، أن ميركل وزوجها يواخيم زاور، العالم الفيزيائي أيضاً (في الصورة) يقضيان كل سنة إجازة عيد الفصح في جزيرة إيشيا الإيطالية، لكن هذا لم يكن ممكنا هذا العام بسبب الجائحة.

نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة إدارة أزمة كورونا لقد غير الوباء الكثير في ألمانيا، ليس فقط طقوس إجازة المستشارة. ولطالما تعرضت سياسة ميركل الجادة والموضوعية للانتقادات، لكن تعاملها مع الوباء قد سجل أيضاً أرقاماً قياسية جديدة في شعبيتها.

نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة تراجع تأييد حزبها في السنة الأخيرة من فترة ميركل، عانى تحالفها المسيحي من سلسلة من الفضائح، لكن أكثرها تأثيرا على صورته كانت فضيحة الكمامات بعد الكشف عن أن مسؤولين من الحزبين المسيحيين تلقوا أموالا ضخمة من شركات لأجل فوز هذه الأخيرة بصفقات أعلنتها الحكومة حول توريد الكمامات.

نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة دمية ميركل تحولات مهمة في المشهد السياسي الألماني، أفرزتها نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وذلك بحلول حزبها ثانيا أمام الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وقبيل رحيلها أقبل الألمان على شراء هذه الدمية والتي تذكر بحركة اليد التي اشتهرت بها. الكاتب: علاء جمعة



مكافحة التغيرات المناخية "النتائج حتى الآن غير كافية"

وصفت ميركل التشكيك المتزايد من قبل الكثير من الناس حول العالم بنهج تعددية الأطراف الدولية (Multi-Lateralismus)، بأنه كان خلال فترة توليها منصب المستشارية بمثابة أزمة، وقالت "لقد كان هذا الأمر بالنسبة لي دائمًا مهمًا، وحاولت دائمًا تقوية المنظمات الدولية، صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية وغيرها".

وفيما يتعلق بالقضية الملحة التي تفرض نفسها بشكل متزايد، والمتمثلة في مكافحة التغيرات المناخية، اعترفت المستشارة بأنه لم يتم بعد تحقيق ما يكفي.

وكانت ميركل قد تولت حقيبة وزارة البيئة قبل توليها منصب المستشارة، ورأست أول قمة مناخ تابعة للأمم المتحدة في برلين عام 2005. والآن قالت لـDW: "لقد أصبحنا أسرع. لكن لم يسبق قبل الآن أن اتسعت الفجوة بهذا الشكل مرة أخرى بيننا وبين التقديرات العلمية. وهذا يجب أن يتغير الآن في هذا العقد. وعلينا من جديد إتباع التقديرات العلمية، وهذا يعني أن نبقى على عدم زيادة درجة حرارة الأرض كثيرا عند 1.5 درجة مئوية ".

لكن هذا لم يكن اعترافا من ميركل بالفشل الشخصي في سياسة المناخ، فقد واصلت ميركل حديثها قائلة إنه يجب أن يحصل المرء على أغلبية لكل إجراء لحماية المناخ، وهناك مخاوف كثيرة من العواقب الاجتماعية للتقليصات الصعبة، على سبيل المثال ما يتعلق بالاستهلاك الشخصي.

وكانت ميركل قد حضرت لآخر مرة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ هذا العام، والذي يواصل فعالياته في غلاسكو بإسكتلندا حتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. في هذا السياق قالت ميركل: "لقد حقق مؤتمر غلاسكو بالفعل بعض النتائج، لكن من وجهة نظر الشباب لا تزال بطيئة للغاية". وأضافت بوضوح مفاجئ: "وبعد ذلك أقول للشباب: عليكم أن تمارسوا الضغط". أما بالنسبة لتحذيرات العلماء بإصرار وبشكل متزايد من أضرار الفيضانات والجفاف في أنحاء العالم، فقد وصفته ميركل ذلك حرفيا بـ "المرعب".

مشاهدة الفيديو 42:55 أنغيلا ميركل.. المستشارة الخالدة

"أعرف أن هناك أناس غير راضيين عن سياستي"

في الآونة الأخيرة، التقت ميركل العديد من رؤساء الدول والحكومات في زيارات وداع؛ فعلى سبيل المثال، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المستشارة لزيارة بلدة بيون في منطقة بورغوني وقدم لها لاحقًا "وسام جوقة الشرف"، أرفع وسام في فرنسا.

وفي مقابلتها مع DW قالت ميركل بصراحة إن ذلك أثر فيها. وأوضحت "أعرف طبعا أن هناك أيضا أشخاصا غير راضين عن سياستي، لكن عندما كنت الآن في فرنسا، التي تاريخيا لم يكن لدينا طبعا في كثير من الأحيان مثل هذه المشاعر الودية تجاه بعضنا البعض، كنت سعيدة لأن الكثير من الناس جاءوا لتحية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتحيتي أنا. وكان ذلك حدثا رائعا، ولا بد لي من قول ذلك".

في زيارتها الوداعية لفرنسا شعرت ميركل بالسعادة وتأثرت باستقبال الفرنسيين لها والترحيب بها

ظهور ميركل مع خليفتها المحتمل "إشارة جيدة في عالم مضطرب"

في اجتماع مجموعة العشرين في إيطاليا قبل أسبوع، ظهرت ميركل عدة مرات مع خليفتها المحتمل، أولاف شولتس من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي لايزال يشغل منصب وزير المالية في الحكومة التي لا تزال تمارس مهام تسيير الأعمال.

وفي برلين، يتفاوض شولتس حاليا مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) بشأن حكومة جديدة تحت قيادته.

ميركل قالت عن ظهروها المشترك مع خليفتها المحتمل خلال قمة مجموعة العشرين في إيطاليا، إن الرسالة الموجهة إلى الشعب كانت مهمة بالنسبة لها: "عندما يكون لديك شعور بأن هناك اتصالا جيدا هنا بين رئيس الحكومة الحالي ورئيس الحكومة المستقبلي المحتمل، فإن هذه إذن إشارة مطمئنة في عالم مضطرب نوعا ما. وأعتقد أن ذلك كان صحيحًا".

الخليفة المحتمل لميركل أولاف شولتس بصحبتها مع الرئيس الفرنسي ماكرون في قمة العشرين بروما

عن الوداع: سوف يتعودون عليه!

عندما سألها ماكس هوفمان رئيس قطاع الأخبار في DW عما ستفعله بعد مغادرتها السلطة قريبا، قالت ميركل: "لا أعرف حتى الآن ماذا سأفعل بعد ذلك". وتابعت "نعم لقد قلت سآخذ قسطا من الراحة أولا وأرى ما يدور في رأسي، وسوف أقرأ كثيرا وأنام كثيرا".

وكانت ميركل قد أكدت مرارا وتكرارا أنها تعتقد أنه يمكنها أن تودع السلطة بسهولة، وهو ما كررته الآن أيضا في حوارها مع دويتشه فيله، وقالت: "من ناحية أنا سعيدة، لكن من المحتمل أشعر بشيء من الحزن".

وتعليقا على قول هوفمان بأن هناك من لا يمكنه أن يتخيل أنه بعد 16 عاما لن تتواجد ميركل في (مبنى) المستشارية، أجابت السيدة، التي ما تزال رئيسة للحكومة، بطريقتها الرصينة، التي يجرى الحديث عنها كثيرا: "سوف يتعودون على ذلك".

ينس توراو/ ص.ش