ميركل تواجه صعود خصم قديم داخل حزبها ـ هل هو الثأر؟

تواجه أنغيلا ميركل عقبة كبرى أمام عزمها على إكمال ولايتها الرابعة والأخيرة مستشارة لألمانيا، مع صعود خصم قديم هو فريدريش ميرتس في السباق لخلافتها على رئاسة الحزب، رغم نبرته المهادنة حيالها اليوم الأربعاء (31 تشرين الأول/ أكتوبر 2018).
وميرتس غير المعروف خارج ألمانيا والعائد إلى الحلبة السياسية بعد عشر سنوات على الابتعاد، من المطالبين بالعودة إلى خط محافظ تقليدي بعد سنوات انتهجت فيها ميركل سياسة وسطية. وفي خطوة مفاجئة، أعلن ميرتس (62 عاما)، الرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، ترشيحه رسميا لخلافة ميركل على رئاسة الحزب.
وبعدما انتقل للعمل في القطاع المالي منذ حوالي عشر سنوات، أكد ميرتس أنه اتخذ قراره بعد "التفكير مليا"، وذلك بعد 24 ساعة على إعلان المستشارة انسحابها قريبا من رئاسة الحزب.
ورأت مجلة "دير شبيغل" إنه "ثأر"، بعدما دفعته ميركل عام 2002 في وقت لم تكن مستشارة بعد، إلى الخروج من خلال طرده من رئاسة الكتلة البرلمانية للمحافظين، المنصب الواسع النفوذ الذي كان يشغله آنذاك. ولم يغفر لها السياسي المحافظ الطَموح هذا الأمر، وفي 2009، انسحب تماما من الحياة السياسية في مواجهة مستشارة رسخت سلطتها بشكل ثابت لا يتزحزح.
ولم يوجه ميرتس أي انتقاد مباشر إلى المستشارة، معلنا عوضا عن ذلك خلال مؤتمر صحافي اليوم أنها تستحق "الاحترام والتقدير" للعمل الذي أنجزته. لكنه برر ترشيحه بضرورة تحقيق "انطلاقة جديدة وتجديد" الحزب.
وسيتم تعيين خلف ميركل في السابع والثامن من كانون الأول/ديسمبر خلال مؤتمر للحزب. وقد تقدم مرشحان آخران هما الأمينة العامة الحالية المقربة من المستشارة أنيغريت كرامب كارنباور، ووزير الصحة وخصم ميركل ينس شبان.
وتحظى عودة ميرتس إلى السياسة بتأييد شعبي حسب استطلاعات للرأي أكدت تقدمه حاليا على منافسيه. بيد أن هذا التأييد لن يكون له وزن إذ أن الرئيس الجديد للحزب المسيحي الديمقراطي لن يعينه الناخبون بل مندوبو مؤتمره (الحزب) البالغ عددهم ألف شخص.
وفي حال فوزه برئاسة الحزب التي تشكل محطة مهمة على الطريق إلى المستشارية، فإن ميرتس سيحقق حتما انعطافة إلى اليمين، ولو أدى ذلك إلى تعايش صعب مع ميركل. فهل تتمكن في مثل هذه الحالة من الصمود مثلما قالت حتى نهاية ولايتها بعد ثلاث سنوات؟
أ.ح/ح.ع.ح (أ ف ب)
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نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي
قرار سريع بعد انتخابات هيسن
رغم أن الضغوط كانت قوية إلا أن كثيرين لم يتوقعوا أن يأتي الرد بهذه السرعة. فبعد ساعات من التراجع الكبير لحزبها في انتخابات ولاية هيسن بقيادة فولكر بوفيير (الصورة)؛ أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الإثنين (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) أنها لن تترشح مجددا لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي قضت 18 عاما من حياتها السياسية رئيسة له.
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نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي
حلفاؤها في بافاريا يسجلون خسارة تاريخية
وسبق التراجع الكبير لحزب ميركل في هيسن، خسارة تاريخية للحزب المسيحي الإجتماعي (البافاري) برئاسة زيهوفر (الصورة) في الانتخابات في بافاريا، التي نُظَّمت الأحد (14 تشرين الأول/ أكتوبر 2018). وحصل الحزب على 37.2 في المائة من الأصوات، وهي أسوأ نتيجة له منذ نحو 60 عاما. وبهذه النتيجة بدأت الضغوط تتزايد على ميركل.
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نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي
ائتلاف ميركل الكبير يتراجع
صعود ميركل كأول امرأة إلى منصب المستشارة عام 2005 أصبح ممكنا بفضل ما عرف بالائتلاف الكبير، الذي يضم حزبها المسيحي الديمقراطي وشقيقه المسيحي الاجتماعي (التحالف المسيحي) إضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي. لكن بعد انتخابات بافاريا تراجعت بحدة شعبية هذا الائتلاف الكبير فقد نشرت القناة الثانية الألمانية استطلاعا للرأي، بلغت فيه شعبية التحالف المسيحي 27%، أما الاشتراكيون فحصلوا على 14%.
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نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي
أزمة اللاجئين تؤدي لتراجع شعبية ميركل
خلال سنواتها الـ13 في منصب المستشارة حققت ميركل نجاحات كبيرة خصوصا على المستوى الاقتصادي ومسرح السياسة الدولية، وإلا لما أعيد انتخابها لثلاث ولايات أخرى. غير أن سياسة "الباب المفتوح" أمام اللاجئين بداية من عام 2015 أدت إلى تذمر الناخبين الألمان، خصوصا مع وقوع هجمات إرهابية وجرائم جنائية نفذها لاجئون. والنتيجة هو صعود اليمين الشعبوي.
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نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي
اليمين الشعبوي لأول مرة في البوندستاغ
استغل حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، اليميني الشعبوي تذمر قطاع عريض من الألمان من سياسة اللجوء، ليحقق النجاح في ولايات الشرق ويدخل البرلمان الألماني (بوندستاغ) في انتخابات خريف 2017 لأول مرة في تاريخه. وفي 2018 بدأ الحزب ينجح في دخول كافة برلمانات الولايات التي أجريت فيها انتخابات وبنسب مرتفعة. ليحمل متابعون سياسة ميركل السبب في صعود اليمين بهذا الشكل.
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نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي
مشهد لن يتكرر
قسم ميركل اليمين الدستورية كمستشارة لألمانيا لولاية رابعة في مارس/ آذار 2018 لن يتكرر من جديد، فهي لن تترشح لانتخابات البرلمان الألماني (بوندستاغ)، المقررة في خريف 2021، وبذلك لن تكون أمامها فرصة لتولى منصب المستشارية. وستخرج ميركل برغبتها من الحياة السياسية الألمانية كلها، إن لم تضطر للخروج مبكراً لسبب ما.
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نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي
"لم أولد مستشارة لألمانيا"
خلال إعلانها التاريخي في برلين عن عدم تشرحها من جديد لمنصب المستشارة قالت ميركل (64 عاما) "لقد قلت مرة إنني لم أولد كمستشارة وهذه المقولة لم أنسها أبدا". وفي هذه الصورة نرى الطفلة أنغيلا ميركل، عندما كان سنها نحو ثلاثة أعوام. وكبرت ميركل وأصبحت مستشارة لألمانيا وتوجت خلال الأعوام الماضية بأقوى امرأة في العالم حسب قائمة مجلة فوربس الأمريكية، كما أصبحت أشهر سياسية في العالم في السنوات الأخيرة.
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نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي
ابنة القس
ترعرعت أنغيلا ميركل في أسرة بروتستانتية في مدينة تيمبلين بولاية براندنبورغ. كان والدها قس، في حين كانت الأم ربة بيت تعمل على رعاية "إنجي" واثنين من إخوتها الصغار. ولم يكن أحد يعتقد أن أنغيلا دوروثيا كازنر، ستصبح أقوى امرأة في العالم. لكن صفات كالاجتهاد والموضوعية وضبط النفس والتواضع كانت وراء هذا النجاح الخارق.
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نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي
مشجعة كرة
تعد ميركل من أكثر المتابعين لمنتخب بلادها لكرة القدم، إذ كانت من أبرز الحاضرين في نهائي كأس العالم بين ألمانيا والأرجنتين في البرازيل. وقد تفاعلت المستشارة مع مجريات المباراة، لتتوجه بعدها إلى غرفة تغيير ملابس اللاعبين وأخذت صورا تذكارية معهم، معبرة عن فخرها بالمنتخب الألماني وإنجازاته.
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نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي
أصول بولندية
تظهر هذه الصورة غريتا ولودفيغ جدي المستشارة الألمانية، مع والدها هورست كاتسمرساك. كانت الأسرة تعيش في بوسن ببولندا، ثم استقرت في وقت لاحق ببرلين. بعدها قامت العائلة بتغيير اسمها سنة 1930 إلى كازنر. وعندما عرفت الجذور البولندية للمستشارة الألمانية سنة 2013، أثار ذلك اهتماماً كبيراً وخاصة في بولندا نفسها.
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نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي
تلميذة مجتهدة
درست ميركل في براندنبورغ. هذه الصورة تظهر ميركل في مخيم "هيمل فوت" الصيفي بعد فترة وجيزة من حصولها على شهادة الثانوية العامة سنة 1973 بتفوق. وكانت المستشارة بارعة في اللغة الروسية والرياضيات. وخلال فترة دراستها كانت ميركل أيضاً عضوا في منظمة الشباب الاشتراكي، وهي أول مستشارة لألمانيا نشأت في جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقاً.
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نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي
طالبة الفيزياء
بعد حصولها على شهادة التعليم الثانوي بدأت ميركل دارسة الفيزياء في جامعة لايبزيغ. بعدها مباشرة بدأت بالعمل في أكاديمية العلوم في جمهورية ألمانيا الديمقراطية، حيث حصلت على شهادة الدكتوراه في مجال تفاعلات التحلل الكيمائي. وفي ذلك الوقت التقت بزوجها الأول أولريش ميركل، الذي قال عنها إنها كانت تحب السفر. في هذه الصورة تظهر ميركل في العاصمة التشيكية براغ.
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نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي
البداية من القمة
بعد انفصال ميركل عن زوجها الأول زاد اهتمامها بالمجال السياسي، حيث انخرطت في الحزب المسيحي الديمقراطي. وبعد تجاوزها العقبات السياسية وجدت نفسها آنذاك قريبة من المستشار الألماني هلموت كول، الذي يعتبر بمثابة الأب الروحي والراعي، الذي فسح لها المجل لتولي أعلى المناصب.
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نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي
صعود سريع
في سنة 1998 اقترح رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي آنذاك فولفغانغ شويبله، ميركل لتولي منصب الأمين العام للحزب. وبعد أربع سنوات أصبحت ميركل رئيسة للحزب. وفي سنة 2005 فازت مع حزبها بالانتخابات لتصبح أول مستشارة لتخلف بذلك غيرهارد شرودر المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي.
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نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي
"Mutti"
تمكنت المستشارة ميركل أو "ماما ميركل" كما يلقبها الألمان من كسر الصور النمطية، فهي تعد أول امرأة قادمة من شرق ألمانيا تتولى منصب المستشار باعتبارها زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أحد أبرز الأحزاب السياسية في ألمانيا. الكاتبة الألمانية جولي زيه خصصت لها قطعة مسرحية بعنوان "Mutti" أي "الماما".