 ميركل تلحق بأدناور في مدة الاحتفاظ بالمنصب كمستشارة | أخبار | DW | 22.12.2019

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أخبار

ميركل تلحق بأدناور في مدة الاحتفاظ بالمنصب كمستشارة

لحقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بركاب أول مستشار لجمهورية ألمانيا الاتحادية كونراد أدناور في مدة الاحتفاظ بمنصب المستشارية. لكن المستشار الراحل هلموت كول يحتفظ بالرقم الزمني القياسي في المستشارية.

ميركل تتولى منصب المستشارية منذ 22 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2005

ميركل تتولى منصب المستشارية منذ 22 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2005

لقد بلغت الأيام التي قضتها أنغيلا ميركل في منصب المستشارية اليوم الأحد، 5143 يوما، وهي المدة ذاتها التي قضاها المستشار كونراد أدناور من قبل. ويذكر أن أدناور تولى منصب المستشارية في الفترة من 15 أيلول/سبتمبر 1949 وحتى 15 تشرين أول/أكتوبر 1963.

مختارات

خلال المؤتمر العام للحزب المسيحي الديمقراطي، رفض المندوبون إجراء تصويت مباشر لاختيار مرشح الحزب لمنصب المستشار في الانتخابات المقبلة. ومن المرجح أن يحسم الحزب هذه المسألة في مؤتمراته الإقليمية المقبلة. (23.11.2019)

بعد النتيجة السيئة التي أحرزها الحزب المسيحي الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية في ولاية تورينغن، في شرق ألمانيا، لا يتردد خلفاء محتملون لميركل في توجيه الانتقادات والتي كانت من بينها وصف حكومة ميركل بأنها "سيئة للغاية" (31.10.2019)

وتتولى ميركل منصب المستشارية منذ 22 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2005. ولكن المستشار الألماني الراحل هلموت كول يظل الوحيد الذي ظل  في المنصب لمدة أطول من ميركل وأدناور، حيث تولى كول منصب المستشارية في الأول من تشرين الأول/أكتوبر عام 1982 حتى 26 تشرين الأول/أكتوبر عام 1998، أي بلغ عدد الأيام التي قضاها في المنصب 5869 يوما.

ومن المؤكد أن كول سيبقى صاحب الرقم القياسي في مدة تولي منصب المستشارية في المستقبل المنظور، حيث يجب أن تستمر ميركل بالمنصب حتى 17 كانون أول/ديسمبر عام 2021  فقط كي تلحق بركابه.

ولكن ميركل أعلنت في خريف العام الماضي أن الفترة الرابعة التي تتولها حاليا في منصب المستشارية ستكون الأخيرة بالنسبة لها. وأنها لن تترشح مجددا للمنصب في الانتخابات البرلمانية ولا للبرلمان الألماني في عام 2021.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في موعد أقصاه 24 تشرين الأول/أكتوبر عام 2021 ولا يمكن بذلك لميركل كسر الرقم القياسي لكول إلا إذا اضطرت للاستمرار في منصب المستشارية لمدة أطول بعد إجراء الانتخابات - مثلا بسبب استمرار مفاوضات تشكيل ائتلاف حاكم لمدة طويلة مثلا.

م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ)

 

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