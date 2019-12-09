ميركل تلحق بأدناور في مدة الاحتفاظ بالمنصب كمستشارة

لقد بلغت الأيام التي قضتها أنغيلا ميركل في منصب المستشارية اليوم الأحد، 5143 يوما، وهي المدة ذاتها التي قضاها المستشار كونراد أدناور من قبل. ويذكر أن أدناور تولى منصب المستشارية في الفترة من 15 أيلول/سبتمبر 1949 وحتى 15 تشرين أول/أكتوبر 1963.

وتتولى ميركل منصب المستشارية منذ 22 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2005. ولكن المستشار الألماني الراحل هلموت كول يظل الوحيد الذي ظل في المنصب لمدة أطول من ميركل وأدناور، حيث تولى كول منصب المستشارية في الأول من تشرين الأول/أكتوبر عام 1982 حتى 26 تشرين الأول/أكتوبر عام 1998، أي بلغ عدد الأيام التي قضاها في المنصب 5869 يوما.

ومن المؤكد أن كول سيبقى صاحب الرقم القياسي في مدة تولي منصب المستشارية في المستقبل المنظور، حيث يجب أن تستمر ميركل بالمنصب حتى 17 كانون أول/ديسمبر عام 2021 فقط كي تلحق بركابه.

ولكن ميركل أعلنت في خريف العام الماضي أن الفترة الرابعة التي تتولها حاليا في منصب المستشارية ستكون الأخيرة بالنسبة لها. وأنها لن تترشح مجددا للمنصب في الانتخابات البرلمانية ولا للبرلمان الألماني في عام 2021.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في موعد أقصاه 24 تشرين الأول/أكتوبر عام 2021 ولا يمكن بذلك لميركل كسر الرقم القياسي لكول إلا إذا اضطرت للاستمرار في منصب المستشارية لمدة أطول بعد إجراء الانتخابات - مثلا بسبب استمرار مفاوضات تشكيل ائتلاف حاكم لمدة طويلة مثلا.

م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ)